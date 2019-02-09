Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10'da Windows 95 nostaljisi yaşatan uygulamanın yeni sürümü çıktı

Felix Rieseberg'in geliştirdiği Electron tabanlı Windows 95 uygulamasının yeni sürümü yayınlandı. Linux, Mac ve Windows bilgisayarlarda Windows 95 deneyimi yaşatan uygulama artık daha yetenekli.
3 ay
11,6b
1
26
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yazılım geliştiricisi Felix Rieseberg, geçen yılın Ağustos ayında Electron tabanlı bir Windows 95 uygulaması yayınlamıştı. Yaklaşık olarak 280 MB boyutundaki uygulama Windows, macOS ve Linux işletim sistemlerine kurulabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Asus Zenfone 6’nın ilk görüntüsü internete düştü"
Kullanıcıların eskiye dönerek Windows 95 nostaljisi yaşamalarına olanak sağlayan uygulamanın yeni sürümü çıktı. Son güncelleme ile birlikte yüksek DPI'a sahip monitörleri desteklememe gibi kısıtlamalar ortadan kaldırıldı. Ayrıca yeni özelliklerin de eklendiğini belirtelim.

Efsane oyunlar da geliyor

Kullancılar artık tüm Windows 95 ses efektlerine erişip, dinleme şansına sahipler. Yeni sürüm ayrıca A-10 Tank Killer, Doom, Wolfenstein 3D ve Grand Prix Circuit gibi birkaç yeni oyunu da beraberinde getiriyor.
Bununla birlikte FrontPage, Netscape 2.0 gibi programların da artık önceden kurulu olarak geldiğini söylemek gerekir. Denemek isterseniz Windows 95 uygulamasının yeni sürümünü buraya tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

https://github.com/felixrieseberg/windows95/releases/tag/v2.0.0 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
smart1978 3 ay en beğenilen
virtualbox.org/... :)
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
sniper23 2 ay
Win 95 ve 98'i kurmak tam bir kabus idi. Sürekli kod yaza yaza iflahımız söküyorlurdu.
Çok şükür XP geldi de bu derdimiz sona erdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paetzold 3 ay
Vay be yıllar diyesi geliyor insanın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prinergy 3 ay
windows 95 ile 7 yaşında tanışmıştım, gittiğim kursun bilgisayar labatuarı vardı. Megamen Zero kuruluydu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 ay
4gb ve üzeri rami gören XP yi yapsalar keşke !
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ipli jeton 3 ay SEO-Uzmanı
64 bit XP var. Onu kullanırsan 4GB üstünü görür.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
csh 3 ay
VirtualBox, VMware, VMware Fusion, Parallels Desktop, QEmu, DOSBox gibi yazilimlar cok daha basarili.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 3 ay
İnsanın kurası ve geçmişi arayışı geliyor. Güzel.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiSKE 3 ay Askaparta
Oha yaa kaç yaşındasınız siz?
Win 95 kullandığına göre
Forum üyeleri bayağı yaşlanmış ortalama yükselmiş.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MHEC 3 ay
Canım sıkıldığında açıyorum virtualbox u kuruyorum ms dos u üstüne win 95 iso su onu kurmakla uğraşıyorum çok zevkli oluyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Omisis046 3 ay
Oha olum düşündüğümden çok daha farklı birşey çıktı. Adamlar javascriptle win95'i emule etmiş vay be.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
csh 2 ay Omisis046
Javascript degil aslinda, C++, C gibi dillerde yazilmis kutuphaneler artik Javascript'e derlenebiliyor, bunun sayesinde emulator benzeri seyler Javascript uzerinde calistirilabiliyor. Dosbox'in da javascript uzerinde calisan versiyonu var ornegin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Omisis046 3 ay
Çok beğendim de oyun performansını etkilemez umarım. Veya çakışma, hata tarzı şeylere sebep olmazsa çok iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 ay en beğenilen
virtualbox.org/... :)
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11637 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
windows 10, uygulama ve
6 etiket daha işletim sistemi Windows Yazılım Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Sahte MetaMask uygulaması kripto cüzdanlarınızı boşaltıyor 3 ay Google'ın iş ilanları Pixel Watch'un yolda olduğunu gösteriyor 3 ay AOC oyunculara yönelik kavisli bir monitör duyurdu 3 ay 8 hücreli NAND bellekler geliyor 3 ay Piyasalarda ani yükseliş, Bitcoin 3600 dolar barajını aştı 3 ay Google Play mağazasına ileri web uygulamaları (PWA) eklenebilecek 3 ay NASA'nın yayınladığı yeni video, Ultima Thule'un ilginç şeklini ortaya çıkardı 3 ay Bu da ağ atan Drone savar mermisi 3 ay Japon uzay aracı Hayabusa, Ryugu asteroitine iniş yapmaya hazırlanıyor 3 ay MacBook Pro 2018’de ciddi bir ekran sorunu ortaya çıktı 3 ay 2si Bilmez | Diyet 3 ay Dünyanın en büyük 3D baskılı roket motoru 3 ay Telefonların radyasyon oranları açıklandı, Samsung en iyisi 3 ay Moto RAZR 2019'un olası tasarımını gözler önüne seren bir render videosu yayınlandı 3 ay Chrome’dan klavye multimedya tuşlarına destek 3 ay Oppo F11 Pro'nun tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı 3 ay Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları madalyaları, elektronik atık kullanılarak üretilecek 3 ay Sargo kod adlı gizemli bir Google cihazı Geekbench'te görüntülendi 3 ay Huawei ülkemizdeki ilk Deneyim Mağazası’nı İzmir’de açtı 3 ay Netflix'in iOS versiyonuna akıllı indirme özelliği geldi 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Windows 10'da Windows 95 nostaljisi yaşatan uygulamanın yeni sürümü çıktı Sonraki Xiaomi Mi 9'un tasarımı Mi 6'nın tasarımcısının imzasını taşıyacak 3 ay Dünyanın ilk 5G destekli uzaktan ameliyatı, MWC 2019'da yapılacak 3 ay Sony Xperia XA3'ün nasıl bir ekranla geleceği ortaya çıktı 3 ay DDoS saldırıları geçen yıla oranla azaldı 3 ay Google Chrome tarayıcısının Android versiyonu için karanlık mod testlerine başlandı 3 ay Huawei Türkiye'deki ilk deneyim mağazasını açtı, yerinde gördük 3 ay Samsung, yeni giyilebilir cihazlarını Galaxy S10 ile tanıtacak 3 ay Raspberry Pi ilk satış mağazasını açtı 3 ay Aquaman dünyasında geçen korku filmi duyuruldu: The Trench 3 ay Kullanıcı sayısı pek artmayan Twitter gelirlerini arttırmayı başardı 3 ay MIT, mideye insülin enjekte eden akıllı hap geliştirdi 3 ay Uber’in bisiklet hizmeti, araç hizmetinin kullanımını etkiliyor 3 ay Spotify, reklam engelleyici kullanan ücretsiz hesapları kapatacağını açıkladı 3 ay AMD Navi mimarisi Ekim ayına sarktı 3 ay Samsung Galaxy S10e "Kanarya Sarısı" rengiyle ortaya çıktı 3 ay Koca bir ömrü BitLife ile metin tabanlı yaşayın 3 ay Xiaomi’den dört tarafı kavisli ekrana sahip telefon patenti 3 ay 2018 Steam Ödülleri'nin kazananları belli oldu: İşte yılın en iyisi 3 ay Google giriş seviyesi telefonlara da şifreleme sunacak 3 ay GTX 1660 Ti’ın özellikleri sızdı, Rus alışveriş sitesinde göründü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim