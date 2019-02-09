Windows 10'da Windows 95 nostaljisi yaşatan uygulamanın yeni sürümü çıktı

Yazılım geliştiricisi Felix Rieseberg, geçen yılın Ağustos ayında Electron tabanlı bir Windows 95 uygulaması yayınlamıştı. Yaklaşık olarak 280 MB boyutundaki uygulama Windows, macOS ve Linux işletim sistemlerine kurulabiliyor.

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Kullanıcıların eskiye dönerek Windows 95 nostaljisi yaşamalarına olanak sağlayan uygulamanın yeni sürümü çıktı. Son güncelleme ile birlikte yüksek DPI'a sahip monitörleri desteklememe gibi kısıtlamalar ortadan kaldırıldı. Ayrıca yeni özelliklerin de eklendiğini belirtelim.

Efsane oyunlar da geliyor

Kullancılar artık tüm Windows 95 ses efektlerine erişip, dinleme şansına sahipler. Yeni sürüm ayrıca A-10 Tank Killer, Doom, Wolfenstein 3D ve Grand Prix Circuit gibi birkaç yeni oyunu da beraberinde getiriyor.

FrontPage, Netscape 2.0 gibi programların da artık önceden kurulu olarak geldiğini söylemek gerekir. Denemek isterseniz Windows 95 uygulamasının yeni sürümünü Bununla birlikte, Netscape 2.0 gibi programların da artık öncedengeldiğini söylemek gerekir. Denemek istersenizuygulamasının yeni sürümünü buraya tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

https://github.com/felixrieseberg/windows95/releases/tag/v2.0.0