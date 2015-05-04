Windows 10 güncellemesini ilk alan modeller Microsoft Lumia 640 ve 640 XL olacak

Geçtiğimiz günlerde Windows 10'un mobil cihazlara çıkışının masaüstü sürüme göre daha geç olacağını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Daha önce de Microsoft'un Windows 10 akıllı telefonlar için hazır olana kadar yeni bir amiral gemisi çıkarmayacağı dile getirilmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Windows 10 ile ilgili bu gelişmelere yeni amiral gemisi cihazları da Windows 10 sürümü ile birlikte en erken yıl sonunda görebileceğiz. Ancak Microsoft'un İskandinav genel müdürü Ossi Korpela yayınladığı bir videoda Microsoft Lumia 640 ve 640 XL modellerinin Windows 10 güncellemesini alacak ilk cihazlar olacağını söyledi.Hatırlanacağı üzere Microsoft Lumia 640 ve 640 XL modelleri 2015 Mobil Dünya Kongresi etkinliği kapsamında tanıtılmıştı. Cihazların güncelleme tarihleri hakkında yine net bir bilgi verilmezken son çıkan modellerin Lumia 1520 veya Lumia 930 gibi amiral gemisi modellerden önce güncellemeye kavuşacak olması ilginç bir ayrıntı. Ancak Microsoft'un güncellemeyi tüm cihazlar için benzer zamanlarda vereceği tahmin ediliyor.