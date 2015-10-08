Windows 10 için Weather Channel uygulaması evrensel yapıldı

Birçok platformda aktif olarak yer alan popüler hava durumu uygulaması Weather Channel, Windows 10 için güncellendi ve evrensel yapıldı.

Bu sürümüyle artık hem Windows 10 bilgisayarlar hem de Windows 10 Mobil akıllı telefonlarda aktif olarak kullanılabilen hava durumu uygulaması Weather Channel, aynı zamanda bazı yeni özellikler de kazandı. Artık kötü hava olayları hakkında bildirimler verebilen uygulama, ayrıca harita üzerinden tam olarak istenilen bölgenin hava durumu bilgilerini verebiliyor ve daha önceden kayıtlanan noktaları gözler önüne serebiliyor.

Ücretsiz sunulan Weather Channel uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.