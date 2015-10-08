Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10 için Weather Channel uygulaması evrensel yapıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,3b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 10 için Weather Channel uygulaması evrensel yapıldı
 
Birçok platformda aktif olarak yer alan popüler hava durumu uygulaması Weather Channel, Windows 10 için güncellendi ve evrensel yapıldı.
Bu sürümüyle artık hem Windows 10 bilgisayarlar hem de Windows 10 Mobil akıllı telefonlarda aktif olarak kullanılabilen hava durumu uygulaması Weather Channel, aynı zamanda bazı yeni özellikler de kazandı. Artık kötü hava olayları hakkında bildirimler verebilen uygulama, ayrıca harita üzerinden tam olarak istenilen bölgenin hava durumu bilgilerini verebiliyor ve daha önceden kayıtlanan noktaları gözler önüne serebiliyor.
Ücretsiz sunulan Weather Channel uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Microsoft Specialist 4 yıl
Bu bir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Dijital Perde : 9 Ekim'de vizyona girecek filmler 4 yıl Samsung ve Digiturk'ten 4K içerik anlaşması 4 yıl Meizu MX5 inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim