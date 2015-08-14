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Windows 10 için Windows Kamera uygulaması güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows 10 için Windows Kamera uygulaması güncellendi
 
Windows Phone cihazlar için Microsoft tarafından geliştirilen fotoğraf ve video uygulaması Windows Kamera, yeni bir özellikle güncellendi.
Kişilerin cihazlarıyla fotoğraf ile HD videolar çekmesine imkan tanıyan Windows Kamera uygulaması, Windows 10 Mobile sürümünde "Lenses" desteğini kazandı. Uygulamanın yüklü diğer uygulamalara bağlantısı olan bu özellik sayesinde
kişiler, çektikleri bir fotoğrafı desteki 6tag ya da Bing Vision gibi diğer çözümlere hızlı şekilde aktarabiliyor.
Ücretsiz sunulan Windows Kamera uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/windows-camera-window-10-mobile-picks-support-lenses Yorum Yaz
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