Windows 10 ikonik masaüstü arka planı için yoğun çaba sarfediyor

Windows 10 işletim sistemi ile birlikte teknoloji tarihinde yeni bir sayfa açmayı planlayan ve bunun için iyi bir sinerji yakalayan Microsoft, her detay için titiz bir çalışma yürütüyor. Sürümün ikonik masaüstü arka planı da bunlardan birisi.





Firma paylaştığı bir videoda mavi renk temalı yeni ikonik masaüstü arka planı için hangi süreçlerden geçtiğini detaylı bir şekilde takipçileriyle paylaştı. Videoda arka planın tasarım aşamasında lazer, sis, LED ve Windows logosundan nasıl faydalanıldığı anlatılıyor.





Video firmanın gösterdiği hassasiyet açısından da önemli zira bir Photoshop çalışması yerine gerçek dünya etkileşimleri ile oluşturulmuş bir Windows 10 arkaplanı bizleri bekliyor olacak. Arkaplan bu efektlerin fotoğrafının çekilmesi ile oluşturulmuş.





Windows 10 ikonik masaüstü belki pek çok kullanıcı için deneyip sonra vazgeçtiği sıradan bir resim olarak kalacaktır ancak arka planında Microsoft'un çabaları hatırdan çıkmamalı. Microsoft bu arkaplanı hero yani kahraman olarak tanımlıyor ancak varsayılan arkaplan olup olmayacağı konusunda bir bilgi yok.







http://www.neowin.net/news/microsoft-reveals-windows-10-hero-desktop-wallpaper