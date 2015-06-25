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Windows 10 ikonik masaüstü arka planı için yoğun çaba sarfediyor

3 yıl
10,6b
1
18
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 ikonik masaüstü arka planı için yoğun çaba sarfediyor

Windows 10 işletim sistemi ile birlikte teknoloji tarihinde yeni bir sayfa açmayı planlayan ve bunun için iyi bir sinerji yakalayan Microsoft, her detay için titiz bir çalışma yürütüyor. Sürümün ikonik masaüstü arka planı da bunlardan birisi. 

Firma paylaştığı bir videoda mavi renk temalı yeni ikonik masaüstü arka planı için hangi süreçlerden geçtiğini detaylı bir şekilde takipçileriyle paylaştı. Videoda arka planın tasarım aşamasında lazer, sis, LED ve Windows logosundan nasıl faydalanıldığı anlatılıyor. 

Video firmanın gösterdiği hassasiyet açısından da önemli zira bir Photoshop çalışması yerine gerçek dünya etkileşimleri ile oluşturulmuş bir Windows 10 arkaplanı bizleri bekliyor olacak. Arkaplan bu efektlerin fotoğrafının çekilmesi ile oluşturulmuş.

Windows 10 ikonik masaüstü belki pek çok kullanıcı için deneyip sonra vazgeçtiği sıradan bir resim olarak kalacaktır ancak arka planında Microsoft'un çabaları hatırdan çıkmamalı. Microsoft bu arkaplanı hero yani kahraman olarak tanımlıyor ancak varsayılan arkaplan olup olmayacağı konusunda bir bilgi yok.  



http://www.neowin.net/news/microsoft-reveals-windows-10-hero-desktop-wallpaper Yorum Yaz
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Das Boot 3 yıl en beğenilen
Efsane

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +38
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aniceman 3 yıl
yıl olmuş 2015, dinamik arkaplan yapıversin bir zahmet! aynı resmin hava durumu ile ya da gün ışığı ile değişebilir olduğu arkaplanlar görmek istiyorum.
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Batuist 3 yıl
valla windows 7deki balığa çok çalıştıklarını düşünmüyorum. ama varsayılan masaüstü resminin ilk oluşturulan algı üzerinde etkisi olduğu bir gerçek. sağlam bir resim sağlam bir algı oluşturabilir. üstte ki resimde aslında bazı şeylerin nasıl akılda kaldığının bir kanıtı olarak oraya koymuş arkadaş saolsun tezimi ispatladığı için. bence iyi çalışıp iyi bir resim de koymalı.. karakteristik bir hava vermeli bencede.. son win10 hiç fena değil. saal makinede kullanıyorum. geri win8e döndüğümde eskiden kullandığım vistanınkine benzer bir his uyandırıyor. win10 yeni win7 gibi bir şey olacak. hayırlı olsun. son sürümü çıkınca hemen yüklicem.
valla windows 7deki balığa çok çalıştıklarını düşünmüyorum. ama varsayılan masaüstü resminin ilk oluşturulan algı üzerinde etkisi olduğu bir gerçek. sağlam bir ...
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AfEs16 3 yıl
Arka plandaki müziğin ismini bilen var mı ?
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aniceman 3 yıl
yıl olmuş 2015, dinamik arkaplan yapıversin bir zahmet! aynı resmin hava durumu ile ya da gün ışığı ile değişebilir olduğu arkaplanlar görmek istiyorum.
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Guest-9978C176-E 3 yıl
evet windows 10 çıkmasına 1 ay (29 temmuz) kala orjinal w7 ve w8 sahip olanlar için ücretsiz w10 geçiş rezervasyonları başladı,

sizlerde geçmek istiyor ama orjinal windows kullanmıyorsanız buyrun, tamıtamına 1 ay öncesinden rezervasyon için fırsat sizlere,

hem orjinal windowsunuz olacak hemde ücretsiz w10 geçebileceksiniz,

korsana son, isteyen herkes bu fırsattan yararlanabilir,

konuyu w8 başlığı altında açtım....

forum.donanimhaber.com/...
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redoracle 3 yıl
Aslında hololens edition windowsun arkaplanı 360 derece döndürülebilir olsa güzel olur.
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turbo-powwer 3 yıl
Çünkü her şey onu nasıl sunduğunuzda gizlidir...
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bkaakco 3 yıl
8 ve 8.1'deki saçma arka planlar gibi olmaması iyi.
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savinelli 3 yıl
abartı bir uğraş
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SysEdit 3 yıl
Microsoftun basireti bağlandı galiba artık sadece Tema yaparak aynı sistemleri millete sunuyor...
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ounomaus 3 yıl
4 kutu içine 4 dünyanın farklı yerleri vs olsa tabi saydamlık vs olucak gerisi zaten oluşur
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stradivardi 3 yıl
Tamam rastgele bi arka plan olmamalı Üzerinde duşunulmeli elbet Ama bu haber niteliği taşımaz En nihayetinde bi arka plan Photoshop olsa ne sisle yapsan ne
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DarkHellKnightX 3 yıl
Bu arka planı hareketli hale getirseler daha güzel olur bence. O sis yavaş yavaş hareket etse ışık ara ara hafiften titrese falan mesela.
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selmand 3 yıl DarkHellKnightX
DarkHellKnightX
Bu arka planı hareketli hale getirseler daha güzel olur bence. O sis yavaş yavaş hareket etse ışık ara ara hafiften titrese falan mesela.

androiddeki canlı kağıtlar olsa süper olurdu.

zen aquarium gibi
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Biyturs_OnSr 3 yıl
01:12'deki görüntü arkaplan olmalı bence.
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