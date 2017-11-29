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Windows 10 uygulamalarına akıllı sekme özelliği geliyor

Microsoft'un Windows 10 için yayınlayacağı bir sonraki güncelleme ile uygulamadan çıkmadan yeni sekmede farklı bi uygulama çalıştırılabilecek. Windows Sets olarak adlandırılan özelliğin detayları:
1 yıl
3,1b
1
12
İşletim Sistemleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Windows 10 uygulamalarına akıllı sekme özelliği geliyor
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Microsoft, Sets isimli uygulama içi akıllı sekme özelliğini duyurdu. İnternet tarayıcılarının sekme özelliğine benzer yapıdaki Sets özelliği sayesinde uygulama içerisinde ayrı bir uygulama açılabilecek ve uygulamalar birbiri ile iletişim kurabilecek.
Microsoft tarafından yayınlanan videoda bir öğrencinin ödev hazırlarken yaşayacağı muhtemel kullanım senaryosundan örnek verildi. Word’de doküman açan kullanıcı, yeni sekmede One Note, PowerPoint  ve web sayfaları açabiliyor.


Önümüzdeki haftalarda Windows Insider kullanıcıları için yayınlanacak güncelleme ile aktif olacak bu özellik, ilk etapta Microsoft’un kendi uygulamaları tarafından desteklenecek. Dileyen üçüncü parti geliştiriciler, uygulamalarını Windows Sets’e uyarlayabilecek.

Windows 10 Sets özelliğinin nasıl çalıştığını aşağıdaki videodan Türkçe altyazı ile beraber izleyebilirsiniz.

 

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insanderili 1 yıl en beğenilen
klasörler için de böyle bi özellik gelse ya, birden cok klasör açınca sekmelerle geçiş yapılabilse
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drfree1 1 yıl
bence win10 un arayüzü gayet iyi bu özellikde işe yarayan bişiye benziyor
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FRAPS_TR 1 yıl
Arkafaşlar banamı öyle geliyor bilmiyorum ama win8 ve win10 benim bilgisayar bilgilerimi köreltti. Win7 zzamanında yazılımın her yerine hakimdim , komut setler yada ince sistem ayarları vs. Şimdi ise hepsini unuttum ve windows10u sıradan kullanıcı gibi ilkel kullanıyorum. Detaya inemiyorum , tembelleştim.

Bence arayüzü afilli şaşalı yapınca , ceptelefonu arayüzü gibi olunca kullanıcınında bilgisi köreliyor.
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mq1n 1 yıl
Belirtilen özellik market uygulamaları için.
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DarkHellKnightX 1 yıl
İhtiyacım olan özelliklerden birisi. Bu özelliği son güncelleme ile verselerdi daha iyi olurdu bence.
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Yalnız efsane bir olay... Genelde ödevler bir masaüstünde, günlük araştırmalarım vb. bir masaüstünde tutardım. Her şeyi tek pencerede toplamak efsane olur. Güzel düşünmüşler.
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insanderili 1 yıl en beğenilen
klasörler için de böyle bi özellik gelse ya, birden cok klasör açınca sekmelerle geçiş yapılabilse
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NimbleSoul 1 yıl insanderili
Yıllardır Clover kullanıyorum. Bilgisayarı formatladıktan sonra ilk kurduğum uygulamalardan. Şu ana kadar Microsoft'un dosya gezginine sekme özelliği getirmemesi harbiden çok tuhaf. en.ejie.me/...
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Tugrul_512bit 1 yıl
Yine kaç GB hdd yiyecek?
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Hasan07-36 1 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

Yine kaç GB hdd yiyecek?

Tabi ki ne bulursa komple sömürecek hocam.

Mekanik diskle Windows 7 rahat bir şekilde kullanılabilirken Windows 8 ve Windows 10 acılar içinde kıvrandırıyor insanı. Hem ağır hem çirkin Windows 8 ve 10.
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Afodfrea 1 yıl
GUI için tmux gibi bir şey bu öyleyse. Güzel fikir.
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cebrail.bsrn 1 yıl
Windows 10' u sevemedim bir türlü. Windows 7 ye geri döndüm. Bir kullanıcıya zorla virüs programı dayamak nedir.
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drfree1 1 yıl
bence win10 un arayüzü gayet iyi bu özellikde işe yarayan bişiye benziyor
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myhotyro 1 yıl
"Windows" adı üstünde pencerelerde N tane uygulama açılabilien güzel bir işletim sistemi idi. Taki Windows 8 ile Microsoft taş devrine dönüp en güzel en kullanışlı arayüzü ikinci plana atıp Windows'u tablet işletim sistemi görünümüne çevirmeye başlayana kadar. Windows 10 ile Windows iyice zıvanadan çıkmaya başladı.
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