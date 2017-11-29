Windows 10 uygulamalarına akıllı sekme özelliği geliyor

Microsoft, Sets isimli uygulama içi akıllı sekme özelliğini duyurdu. İnternet tarayıcılarının sekme özelliğine benzer yapıdaki Sets özelliği sayesinde uygulama içerisinde ayrı bir uygulama açılabilecek ve uygulamalar birbiri ile iletişim kurabilecek.
Microsoft tarafından yayınlanan videoda bir öğrencinin ödev hazırlarken yaşayacağı muhtemel kullanım senaryosundan örnek verildi. Word’de doküman açan kullanıcı, yeni sekmede One Note, PowerPoint ve web sayfaları açabiliyor.
Önümüzdeki haftalarda Windows Insider kullanıcıları için yayınlanacak güncelleme ile aktif olacak bu özellik, ilk etapta Microsoft’un kendi uygulamaları tarafından desteklenecek. Dileyen üçüncü parti geliştiriciler, uygulamalarını Windows Sets’e uyarlayabilecek.
Windows 10 Sets özelliğinin nasıl çalıştığını aşağıdaki videodan Türkçe altyazı ile beraber izleyebilirsiniz.
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Bence arayüzü afilli şaşalı yapınca , ceptelefonu arayüzü gibi olunca kullanıcınında bilgisi köreliyor.
Tabi ki ne bulursa komple sömürecek hocam.
Mekanik diskle Windows 7 rahat bir şekilde kullanılabilirken Windows 8 ve Windows 10 acılar içinde kıvrandırıyor insanı. Hem ağır hem çirkin Windows 8 ve 10.
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