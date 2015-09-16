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Windows 10 ve Windows 10 Mobile için Microsoft Translator Beta yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,2b
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows 10 ve Windows 10 Mobile için Microsoft Translator Beta yayınlandı
 
Microsoft, Windows 10 ve Windows 10 Mobile için Translator Beta uygulamasını kullanıcıların beğenisine sundu.
Microsoft Translator Beta, Windows Phone ve Windows 8.1 sürümleri ile benzer şekilde kişilerin destekli 50 dil arasında çeviri yapabilmesine imkan tanıyor. 10 farklı dilde sesli, 19 farklı dil desteğiyle ise kamera üzerinden çeviri özelliği sunan uygulama, çevrimdışı olarak çalışma gösterebiliyor ve arama geçmişini tutabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Microsoft Translator Beta uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/microsoft-translator-beta-windows-10-and-windows-10-mobile-launched Yorum Yaz
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