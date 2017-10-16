Windows 10'un yeni tasarımına "Çin malı macOS" benzetmesi

Microsoft, bu yılın başlarında daha önce NEON kod adıyla bilinen Fluent Design (akıcı tasarım) olarak adlandırdığı yeni tasarım dilini duyurmuştu. Hepimiz sonbaharda kullanıma sunulacak Windows 10 Fall Creators Update ile bu yeni tasarım dilinden bazı esintiler görmeyi bekliyoruz.

Yeni Windows 10 sürümünün yaklaşması nedeniyle şirket Fluent Design'ın temel özelliklerini vurgulamak için Windows Developer YouTube kanalında bir video yayınladı. Ancak yeni tasarım diliyle ilgili methiyeler düzülmesini bekleyen şirketin bu planı geri tepti.

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YouTube videosunun yorum bölümü, yeni Fluent Design'ı işletim sistemi için hayata geçirilmiş büyük çaplı bir yenilik olarak görmeyen kullanıcılar tarafından gönderilen mesajlarla dolup taşmış durumda. Hatta bazı kullanıcılar yeni tasarım dilini "macOS'un Çinli klonu" olarak tanımlıyor.

Fluent Design projesinin Windows 10 deneyimini önemli ölçüde geliştirmesi beklense de şu an için akrilik efekti ve reveal olmak üzere yalnızca iki farklı öğenin hazır durumda olduğunu görüyoruz. Bu tasarım öğeleri de videoda evrensel uygulamaların bir parçası olarak gösteriliyor.

Sonbahar güncellemesinde akıcı tasarımın bir kısmı gelecek

Microsoft'un videolarına yorum gönderen kullanıcıların çoğunluğu işletim sistemine yapılan makyajı eleştirdi. Mevcut tasarımın üzerine sadece şeffaflık uygulandığını dile getiren kullanıcılar şirketin akıcı tasarım kavramıyla vadettiği şeyin bu olamayacağı görüşünde.

Yorum yazan diğer kişiler Microsoft'un Fluent Design tasarımını macOS'tan esinlenilmiş kötü bir kopya olarak değerlendirseler de işletim sisteminin yeni tasarımının oldukça iyi göründüğünü söyleyen birkaç kullanıcı da var.

Fluent Design'ın 2018 bahar ayında Windows 10 Redstone 4 güncellemesi ile birlikte tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor. Sonbahardaki Windows 10 Fall Creators Update güncellemesindeki en büyük görsel değişiklik, Groove Müzik, Posta ve Filmler ve TV gibi evrensel uygulamalarda gerçekleşecek.

https://www.youtube.com/watch?v=pT-zok786Yc