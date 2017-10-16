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Windows 10'un yeni tasarımına "Çin malı macOS" benzetmesi

Windows 10'un yeni sürümünün yaklaşmasıyla birlikte tansiyonu yükseltmek isteyen Microsoft, Fluent Design tasarımını öne çıkaran bir video yayınladı. Ancak yapılan benzetmeler pek iç açıcı değil...
1 yıl
9,3b
1
52
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, bu yılın başlarında daha önce NEON kod adıyla bilinen Fluent Design (akıcı tasarım) olarak adlandırdığı yeni tasarım dilini duyurmuştu. Hepimiz sonbaharda kullanıma sunulacak Windows 10 Fall Creators Update ile bu yeni tasarım dilinden bazı esintiler görmeyi bekliyoruz.
Yeni Windows 10 sürümünün yaklaşması nedeniyle şirket Fluent Design'ın temel özelliklerini vurgulamak için Windows Developer YouTube kanalında bir video yayınladı. Ancak yeni tasarım diliyle ilgili methiyeler düzülmesini bekleyen şirketin bu planı geri tepti.
Ayrıca Bkz. "Apple'dan Çin'de iPhone üretimini ve satışını yasaklamak isteyen Qualcomm'a yanıt"
YouTube videosunun yorum bölümü, yeni Fluent Design'ı işletim sistemi için hayata geçirilmiş büyük çaplı bir yenilik olarak görmeyen kullanıcılar tarafından gönderilen mesajlarla dolup taşmış durumda. Hatta bazı kullanıcılar yeni tasarım dilini "macOS'un Çinli klonu" olarak tanımlıyor.
Fluent Design projesinin Windows 10 deneyimini önemli ölçüde geliştirmesi beklense de şu an için akrilik efekti ve reveal olmak üzere yalnızca iki farklı öğenin hazır durumda olduğunu görüyoruz. Bu tasarım öğeleri de videoda evrensel uygulamaların bir parçası olarak gösteriliyor.

Sonbahar güncellemesinde akıcı tasarımın bir kısmı gelecek

Microsoft'un videolarına yorum gönderen kullanıcıların çoğunluğu işletim sistemine yapılan makyajı eleştirdi. Mevcut tasarımın üzerine sadece şeffaflık uygulandığını dile getiren kullanıcılar şirketin akıcı tasarım kavramıyla vadettiği şeyin bu olamayacağı görüşünde.
Yorum yazan diğer kişiler Microsoft'un Fluent Design tasarımını macOS'tan esinlenilmiş kötü bir kopya olarak değerlendirseler de işletim sisteminin yeni tasarımının oldukça iyi göründüğünü söyleyen birkaç kullanıcı da var.
Fluent Design'ın 2018 bahar ayında Windows 10 Redstone 4 güncellemesi ile birlikte tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor. Sonbahardaki Windows 10 Fall Creators Update güncellemesindeki en büyük görsel değişiklik, Groove Müzik, Posta ve Filmler ve TV gibi evrensel uygulamalarda gerçekleşecek.

https://www.youtube.com/watch?v=pT-zok786Yc Yorum Yaz
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mehmet4428 1 yıl en beğenilen
Güzel olmuş, benzerse benzesin, o tasarımı kesinlikle yapamaz diye bir talimat var mı ?
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gcb1903 1 yıl
Ne yaparsa yapsın, neye benzerse benzesin. Yeter ki şu denetim masasını ya modern arayüze ya da eski sürüme tamamlasın. Lan ayarlara giriyorum yarısı modern arayüzde yarısı denetim masasında. Tasarım ve ikonlar önemli değil. Zaten onları istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz yeter ki ya modern arayüze geçsin ya da klasik.
Ne yaparsa yapsın, neye benzerse benzesin. Yeter ki şu denetim masasını ya modern arayüze ya da eski sürüme tamamlasın. Lan ayarlara giriyorum yarısı modern ara...
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1 Yanıt Yanıtla +58
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mehmedaltair 1 yıl
Katılıyorum macOS gibi olmuş zaten o yüzden güzelleşmiş eski hali resmen Windows 98'e dönmüştü sırf tasarımına kıl olduğum için kaç sene 7 ve 8'e devam ettim. Bu arada koca Microsoft tasarımcıları Devianart'taki üyelerin yarısı kadar güzel iş yapamıyor hala kimi pencerelerde çarpı tuşları falan büyük kimisinde küçük, kimi yerde sağ tık menüsü Win 8'den kalma hatta bazı yerlerde Win 7'den beri değişmeyen kısımlar var

Şimdi ama Aero vardı .s .s yazacak arkadaşlar olacak illa ki ama bunun onunla alakası yok ikisinin de şeffaf olması dışında
Katılıyorum macOS gibi olmuş zaten o yüzden güzelleşmiş eski hali resmen Windows 98'e dönmüştü sırf tasarımına kıl olduğum için kaç sene 7 ve 8'e devam ettim. ...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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BurakTirpanli 1 yıl
Apple iTunes'un ucuz bir kopyası gibi Groove Music. Mağazası da kullanılamıyor zaten. O kadar güncelleştirme getirdiler aman aman bir değişiklik yapmadılar.
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eyvaan 1 yıl
Bu sürün ne zaman çıkakacak?
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hburak 1 yıl
Bence güzel tasarım , bekliyoruz...
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F.Kasap 1 yıl
Ben çok beğendim. Değişiklik her zaman iyidir. Başka isletim sistemlerinden esinlenebilir. Ben bunda pek bir sakınca görmüyorum.
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IBM 5100 1 yıl
Elinde tee 2006'da olan görsellik bakımından o zaman çığır açmış aero efektin var.Eksik varsa,hatalı yerleri varsa giderirsin.
Tasarım konusunda Linux'un yarısı, MacoS'un çeyreğe etmez.
Windows 10 ile MacOS'un çakmasına bile benzetmek onlar adına büyük lütuf olmalı.
Altın ile tenekeyi karşılaştırmışlar resmen.
Herifler 11 yıl önce piyasaya sürdüğü şeffaf vari bir tasarımı yenilik diye sunuyor.oda 2018'de lütfederse.
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xtreme4495 1 yıl
Windows 7 hala en iyi windows diyorum
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Manchester United 1 yıl
Tasarımı güzel olmuş gerçekten.
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forgot 1 yıl
otomatik bişeyler indirmesin yeter.
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onurk 1 yıl
şuan bu mesajı MacBook Air den yazıyorum windows 10 yüklü masaüstüm var her iki işletim sistemini kullanan biri olarak w10 nun neden bu kadar eleştirildiğini anlamıyorum bence bugüne kadar yapılmış en iyi işletim sistemi w10 dur high Sierra yıda gördük kullanıyorum şuan artı w10 oyun performansına yaklaşan işletim sistemi varmı allah aşkına hala w7 w8.1 diyen var yahu
1 Yanıt Yanıtla +1
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Guest-ACB5B9068 1 yıl onurk
onurk
şuan bu mesajı MacBook Air den yazıyorum windows 10 yüklü masaüstüm var her iki işletim sistemini kullanan biri olarak w10 nun neden bu kadar eleştirildiğini anlamıyorum bence bugüne kadar yapılmış en iyi işletim sistemi w10 dur high Sierra yıda gördük kullanıyorum şuan artı w10 oyun performansına yaklaşan işletim sistemi varmı allah aşkına hala w7 w8.1 diyen var yahu

Bende de Air var hocam. Neden windows kullanıyorsunuz? Merak ettim.
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kırılanhayaller 1 yıl
Gerçekten tasarım için kullanan var mı işletim sistemini. Madem bu kadar önemli o zaman linux sürümlerinden birini kullanın istediğiniz değişikliği sizin hayal gücünüze kalacak şekilde yapın.
En fazla bir kaç gün sürüyor tasarıma alışmak, yeterki stabil çalışsın ve çok sorun yaratmasın.
2 Yanıt Yanıtla +2
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footballplayer 1 yıl kırılanhayaller
umix353
Gerçekten tasarım için kullanan var mı işletim sistemini. Madem bu kadar önemli o zaman linux sürümlerinden birini kullanın istediğiniz değişikliği sizin hayal gücünüze kalacak şekilde yapın.
En fazla bir kaç gün sürüyor tasarıma alışmak, yeterki stabil çalışsın ve çok sorun yaratmasın.

Ben Mac OS i tasarımı iyi diye pc de kullanıyorum daha önce de sırf mac os için orjinal mac bilgisayar alıyordum şimdi mac donanım yerine mac os e özel PC topladim yoksa Windows u yüklemek daha kolay ve ram kullanımı daha düşük hem de explorer arabirimi daha islevsel daha fazla geriye uyumlu ama tasarımı kötü hele ki Windows 10 iyice berbat arabirimi beta gibi hala da oturtamamislar arabirimi ki yeni yeni saçmalıklar deniyorlar işte linux e gelince mac os den sonra o bile kesmez olay compiz efekti değil sadece
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IBM 5100 1 yıl kırılanhayaller
Orijinalden alıntı: umix353
Gerçekten tasarım için kullanan var mı işletim sistemini. Madem bu kadar önemli o zaman linux sürümlerinden birini kullanın istediğiniz değişikliği sizin hayal gücünüze kalacak şekilde yapın.
En fazla bir kaç gün sürüyor tasarıma alışmak, yeterki stabil çalışsın ve çok sorun yaratmasın.

Evet.Ben tasarım yapamadıgım,yada değiştiremediğim bir işletim ssitemini kullanmam.10 yıldır bilgisayarlarımı bu şekilde kullanır ve yönetirim.Ayrıca Linux'da görsel paket yapmak hem zor ve zahmetli, hemde 3.parti programlar ile bu iş olmuyor.(Olanıda,kırılgan yapısından dolayı göçertiyor).
Compiz&compiz fusion eklentileri varken Linux'u coştururduk.2012'den bu yana artık bu destek yok.Birgün Linux'a compiz tekrar gelirse tekrar ona geçerim.Bu haliyle Ne kde nede Cinnamon beni kesmiyor.
2. işletim sistemim olan Windows7'de görsel efektlere ve temalara sahip.
1080P görüntü aldım ama Youtube 360p yüklemiş.
Boşta toplam bellek kullanımı 1.6GB/8GB dir.(Video sırasında çalışan uygulamalar="Wb,DFX,Windows FX,İdm,****,Core Temb ve readon")
[DHTUBE=https://www.youtube.com/watch?v=6A7zEDNx1h8&feature=youtu.be]
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