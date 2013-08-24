Windows 8.1 ile gelecek üç boyutlu baskı desteği hakkında Microsoft tarafından tanıtım videosu yayınladı

Kısa bir süre önce günümüz ve geleceğin en popüler teknolojileri arasında gösterilen üç boyutlu baskı sistemlerine Windows 8.1 işletim sistemiyle destek vereceğini öğrendiğimiz yazılım devi Microsoft, konu hakkında güzel bir video hazırladı ve geliştirdiği üç boyutlu baskı sürecini gözler önüne serdi.





Metro ara yüzü üzerinden kontrol edilen üç boyutlu baskı sistemi, videoda da görüldüğü üzere oldukça basit bir yapıda çalışıyor. Piyasada bulunan birçok farklı üç boyutlu yazıcı modeline destek verdiği belirtilen işletim sisteminin, ayrıca kedine özel bir 3D dosya formatı da (3MF) hazırlanmış durumda.





Microsoft tarafından yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/08/22/windows-8.1-3d-printing/