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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 8.1 ile gelecek üç boyutlu baskı desteği hakkında Microsoft tarafından tanıtım videosu yayınladı

5 yıl
1,8b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows 8.1 ile gelecek üç boyutlu baskı desteği hakkında Microsoft tarafından tanıtım videosu yayınladı
Kısa bir süre önce günümüz ve geleceğin en popüler teknolojileri arasında gösterilen üç boyutlu baskı sistemlerine Windows 8.1 işletim sistemiyle destek vereceğini öğrendiğimiz yazılım devi Microsoft, konu hakkında güzel bir video hazırladı ve geliştirdiği üç boyutlu baskı sürecini gözler önüne serdi.

Metro ara yüzü üzerinden kontrol edilen üç boyutlu baskı sistemi, videoda da görüldüğü üzere oldukça basit bir yapıda çalışıyor. Piyasada bulunan birçok farklı üç boyutlu yazıcı modeline destek verdiği belirtilen işletim sisteminin, ayrıca kedine özel bir 3D dosya formatı da (3MF) hazırlanmış durumda.

Microsoft tarafından yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/08/22/windows-8.1-3d-printing/ Yorum Yaz
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cagataykoroglu 5 yıl en beğenilen
Vasto Lorde
bu tarz şeyler yerine sistemi daha iyi hale getirse?

NE gibi? Tek derdiniz başlat menusuydu onu da geri getirdiler. Hala ne iyiliğinden bahsediyorsun? Çöker diyordunuz çökmüyor. Yavaş açılıp kapanıyor diyordunuz hızlı açılıp kapanıyor. Bu tarz şeyler dediğin teknoloji gelecekte dünyayı değiştirecek.
Vasto Lordebu tarz şeyler yerine sistemi daha iyi hale getirse?NE gibi? Tek derdiniz başlat menusuydu onu da geri getirdiler. Hala ne...
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-Sniper- 5 yıl
Bu 3d yazıcı teknolojisiyle yapılacak işleri düşünemiyorum bile gerçekten geleceğin teknolojisi bunlar işte.
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regaibyigit. 5 yıl
Rizeli55
Uyarayım dedim win8.1 bende 3 kere çöktü 7/24 pc açık kalacaksa aman diyim...

7/24 pc açık 8.1 betası çıktığı günden beri kullanıyorum çökme yaşamadın senin bilgisayarının donanımından kaynaklı bi sorun var
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umutarslan.com 5 yıl
kartuşu pahalı diye normal yazıcı sahibi bile olamadım ben.bu çok bilim kurgu geliyor bana :(
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DH Misafiri 5 yıl
Çok küçük ben silikondan realistik manken üretmek istiyordum :(
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Rizeli55 5 yıl
Uyarayım dedim win8.1 bende 3 kere çöktü 7/24 pc açık kalacaksa aman diyim...
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St Batuhan 5 yıl
TeufeL-07
aydemir__black
TeufeL-07
cagataykoroglu
Vasto Lordebu tarz şeyler yerine sistemi daha iyi hale getirse?
NE gibi? Tek derdiniz başlat menusuydu onu da geri getirdiler. Hala ne iyiliğinden bahsediyorsun? Çöker diyordunuz çökmüyor. Yavaş açılıp kapanıyor diyordunuz hızlı açılıp kapanıyor. Bu tarz şeyler dediğin teknoloji gelecekte dünyayı değiştirecek.
Merhaba , windows 8 de aynı 7 deki gibi sınırsız pencereyi aynıanda görüntüleme , pencereleri ekranın en sağına veya en soluna sürüklediğimizde otomatik yerleştirme gibi özellikler varmı acaba ?
Evet var
Şuanki windows 7 ultimate 64 bit kullanıyorum. En sonki windows klasörüm 28.8 gb oldu. Yükledikten sonra hergün biraz daha artıyor niye anlamadım. SSD Kullandığım için büyük sorun. Birde harici hdd yi usb 3 den bağladığım zaman donup duruyor. Belki bir çağre win 8.1 e geçince bu 2 sorundanda kurtulurum diye ümid ediyorum. Cevabın için teşekkürler. Birde nezaman çıkacak 8.1

Çıktığından beri Win8 kullanıyorum ve 8.1 betası çıktığından beridir de 8.1'e geçiş yapmış şekilde yolumda devam ediyorum. Windows klasör boyutum 18,9GB ve evet SSD kullanan bir şahısım. Diğer yönden 2 tane usb3.0 harici hdd'm var. WD Mybook ESS 3.0 ve Passport 3.0 Neyse sonuç olarak anakartın dahili olarak desteklediği 3.0 portunda da harici olarak msi'in verdiği bracket'te de sıkıntı yok takarken ve çıkarırken. Şükürler olsun sağlam çalışıyor bilgisayarım :) Win 8.1 bence gayet iyi, modern ui'de özelleştirme adına getirdikleri ve 2-3 modern ui uygulamasının boyutlarının ayarlanmasının çok hoş olduğu bir gerçek (tabi masaüstümde 3 tane olarak kullanıyorum yoksa netbook'umda 2 tane pencere kullanabiliyorum.)
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aydemir__black 5 yıl
TeufeL-07
aydemir__black
TeufeL-07
cagataykoroglu
Vasto Lordebu tarz şeyler yerine sistemi daha iyi hale getirse?
NE gibi? Tek derdiniz başlat menusuydu onu da geri getirdiler. Hala ne iyiliğinden bahsediyorsun? Çöker diyordunuz çökmüyor. Yavaş açılıp kapanıyor diyordunuz hızlı açılıp kapanıyor. Bu tarz şeyler dediğin teknoloji gelecekte dünyayı değiştirecek.
Merhaba , windows 8 de aynı 7 deki gibi sınırsız pencereyi aynıanda görüntüleme , pencereleri ekranın en sağına veya en soluna sürüklediğimizde otomatik yerleştirme gibi özellikler varmı acaba ?
Evet var
Şuanki windows 7 ultimate 64 bit kullanıyorum. En sonki windows klasörüm 28.8 gb oldu. Yükledikten sonra hergün biraz daha artıyor niye anlamadım. SSD Kullandığım için büyük sorun. Birde harici hdd yi usb 3 den bağladığım zaman donup duruyor. Belki bir çağre win 8.1 e geçince bu 2 sorundanda kurtulurum diye ümid ediyorum. Cevabın için teşekkürler. Birde nezaman çıkacak 8.1

Yanlış hatırlamıyorsam 17 Ekim olması gerekiyor.
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TeufeL-07 5 yıl
aydemir__black
TeufeL-07
cagataykoroglu
Vasto Lordebu tarz şeyler yerine sistemi daha iyi hale getirse?
NE gibi? Tek derdiniz başlat menusuydu onu da geri getirdiler. Hala ne iyiliğinden bahsediyorsun? Çöker diyordunuz çökmüyor. Yavaş açılıp kapanıyor diyordunuz hızlı açılıp kapanıyor. Bu tarz şeyler dediğin teknoloji gelecekte dünyayı değiştirecek.
Merhaba , windows 8 de aynı 7 deki gibi sınırsız pencereyi aynıanda görüntüleme , pencereleri ekranın en sağına veya en soluna sürüklediğimizde otomatik yerleştirme gibi özellikler varmı acaba ?
Evet var

Şuanki windows 7 ultimate 64 bit kullanıyorum. En sonki windows klasörüm 28.8 gb oldu. Yükledikten sonra hergün biraz daha artıyor niye anlamadım. SSD Kullandığım için büyük sorun. Birde harici hdd yi usb 3 den bağladığım zaman donup duruyor. Belki bir çağre win 8.1 e geçince bu 2 sorundanda kurtulurum diye ümid ediyorum. Cevabın için teşekkürler. Birde nezaman çıkacak 8.1
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aydemir__black 5 yıl
TeufeL-07
cagataykoroglu
Vasto Lordebu tarz şeyler yerine sistemi daha iyi hale getirse?
NE gibi? Tek derdiniz başlat menusuydu onu da geri getirdiler. Hala ne iyiliğinden bahsediyorsun? Çöker diyordunuz çökmüyor. Yavaş açılıp kapanıyor diyordunuz hızlı açılıp kapanıyor. Bu tarz şeyler dediğin teknoloji gelecekte dünyayı değiştirecek.
Merhaba , windows 8 de aynı 7 deki gibi sınırsız pencereyi aynıanda görüntüleme , pencereleri ekranın en sağına veya en soluna sürüklediğimizde otomatik yerleştirme gibi özellikler varmı acaba ?

Evet var
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haymatloshan 5 yıl
Microsoft çalışıyor,çağı yakalamasına az kaldı,önümüzdeki yeni modellerle epey ivme alacak.
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