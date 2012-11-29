Windows Blue ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı





Windows 8'in henüz hazırlıkları devam ederken, Windows 9 adı ile Microsoft'un sonraki nesil işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladığı iddiaları firma tarafından da doğrulanmıştı. Yeni ortaya atılan iddialara göre Microsoft, yeni nesil işletim sistemine Blue kod adını verdi.





Blue isminin daha önce büyük bir Windows 8 güncellemesine ait olabileceği dile getirilmişti. Bu güncellemenin gelecek yıl ortalarında beklenen güncelleme olabileceği iddia ediliyordu. Ancak firma içerisinden gelen bilgiler Blue isminin yeni işletim sisteminin kod adı olacağı yönünde. Yine de bazı çalışanların sosyal ağ hesapları ve kaynaklardan gelen bilgiler, Windows 9 isminin halen geçerli olduğunu gösteriyor.





Blue ismi sadece kod adı olmaktan ziyade firmanın yeni bir yaklaşımının ismi olacak ve bu yaklaşım hem Windows 8 hem de Windows Phone 8 ekosistemini kapsayacak. Bu yaklaşımda güncellemeler daha düzenli olarak sunulacak.





Bugüne kadar Windows belirli günlerde güncelleme yaparken, acil durumlarda anlık güncellemeler gönderebiliyordu. Blue yaklaşımında ise güncellemeler yıllık olarak gönderilecek.





Bazı kaynaklara göre ise gelecek yılın ortalarında Windows 8 için arayüz değişiklikleri, platformun tamamına yayılacak bazı geliştirmeler içeren bir güncelleme paketi yayınlanacak ve fiyatlandırmada da bazı ayarlamalar yapılacak.





Windows Blue işletim sisteminin herkesin kullanabileceği bir strateji ile pazarlanması planlanıyor. Bu stratejide Windows Blue çok düşük bir fiyata, gerekirse de ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu sayede Windows 8 kullanıcılarının tamamının yükseltme yapması sağlanmış olacak. Blue yayınlandığı tarihten itibaren, Windows yazılım geliştirme aracı güncellenecek ve geliştiricilerin mağazaya Windows 8 odaklı uygulama göndermesi engellenecek. Geliştiriciler Blue odaklı uygulama yazmaya teşvik edilecek. Ancak Windows 8 uygulamaları Blue üzerinde de çalışabilecek.





Ayrıca Windows Blue yükseltmesi için orijinal bir Windows 8 lisansının olmasının şart koşulacağı belirtiliyor. Eğer bir Windows 8 kopyası orijinal değilse, Blue yükseltmesi sonrası uygulamalar ve mağaza stabil olarak çalışmayacak. Windows 8 ismi ise öngörülen gelecekte kullanılmaya devam edecek.





Microsoft'un yıllık güncelleme döngüsüne göre optimize edeceği Blue ile, Apple ve Google gibi rakipler karşısında rekabet gücünü artırmak hedefleniyor.





Windows 8'in yeni piyasaya sürüldüğü bu dönemlerde satışları baltalayacak resmi açıklamalar duyamayabiliriz. Gelecek yılın yaz aylarında Windows Blue ile ilgili daha fazla bilginin internette paylaşılması bekleniyor. İlk izlenimler ise korsan yazılım kullanma konusunda firma tarafından en büyük adımın Windows Blue ile atılacağı yönünde.

http://www.theverge.com/2012/11/28/3693368/windows-blue-update-low-cost