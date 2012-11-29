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Windows Blue ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

6 yıl
877
1
27
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8'in henüz hazırlıkları devam ederken, Windows 9 adı ile Microsoft'un sonraki nesil işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladığı iddiaları firma tarafından da doğrulanmıştı. Yeni ortaya atılan iddialara göre Microsoft, yeni nesil işletim sistemine Blue kod adını verdi.

Blue isminin daha önce büyük bir Windows 8 güncellemesine ait olabileceği dile getirilmişti. Bu güncellemenin gelecek yıl ortalarında beklenen güncelleme olabileceği iddia ediliyordu. Ancak firma içerisinden gelen bilgiler Blue isminin yeni işletim sisteminin kod adı olacağı yönünde. Yine de bazı çalışanların sosyal ağ hesapları ve kaynaklardan gelen bilgiler, Windows 9 isminin halen geçerli olduğunu gösteriyor.

Blue ismi sadece kod adı olmaktan ziyade firmanın yeni bir yaklaşımının ismi olacak ve bu yaklaşım hem Windows 8 hem de Windows Phone 8 ekosistemini kapsayacak. Bu yaklaşımda güncellemeler daha düzenli olarak sunulacak.

Bugüne kadar Windows belirli günlerde güncelleme yaparken, acil durumlarda anlık güncellemeler gönderebiliyordu. Blue yaklaşımında ise güncellemeler yıllık olarak gönderilecek.

Bazı kaynaklara göre ise gelecek yılın ortalarında Windows 8 için arayüz değişiklikleri, platformun tamamına yayılacak bazı geliştirmeler içeren bir güncelleme paketi yayınlanacak ve fiyatlandırmada da bazı ayarlamalar yapılacak. 

Windows Blue işletim sisteminin herkesin kullanabileceği bir strateji ile pazarlanması planlanıyor. Bu stratejide Windows Blue çok düşük bir fiyata, gerekirse de ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu sayede Windows 8 kullanıcılarının tamamının yükseltme yapması sağlanmış olacak. Blue yayınlandığı tarihten itibaren, Windows yazılım geliştirme aracı güncellenecek ve geliştiricilerin mağazaya Windows 8 odaklı uygulama göndermesi engellenecek. Geliştiriciler Blue odaklı uygulama yazmaya teşvik edilecek. Ancak Windows 8 uygulamaları Blue üzerinde de çalışabilecek.

Ayrıca Windows Blue yükseltmesi için orijinal bir Windows 8 lisansının olmasının şart koşulacağı belirtiliyor. Eğer bir Windows 8 kopyası orijinal değilse, Blue yükseltmesi sonrası uygulamalar ve mağaza stabil olarak çalışmayacak. Windows 8 ismi ise öngörülen gelecekte kullanılmaya devam edecek. 

Microsoft'un yıllık güncelleme döngüsüne göre optimize edeceği Blue ile, Apple ve Google gibi rakipler karşısında rekabet gücünü artırmak hedefleniyor.

Windows 8'in yeni piyasaya sürüldüğü bu dönemlerde satışları baltalayacak resmi açıklamalar duyamayabiliriz. Gelecek yılın yaz aylarında Windows Blue ile ilgili daha fazla bilginin internette paylaşılması bekleniyor. İlk izlenimler ise korsan yazılım kullanma konusunda firma tarafından en büyük adımın Windows Blue ile atılacağı yönünde. 

http://www.theverge.com/2012/11/28/3693368/windows-blue-update-low-cost Yorum Yaz
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mutercim 6 yıl en beğenilen
DraGonS
win 8 ile yeni bir win me ve win vista vakası yaşıyoruz bence. win 7 yide XP gibi öldürmeseler bari.

Ya Allah rızası için unutun şu XP'yi artık ya. Tamam Vista'yı beğenmediniz, Windows 8'de hoşunuza gitmedi. Windows 7'yi kullanın bari. On senelik işletim sistemine hala daha destek beklemek ne saçma bir işle iştigaldir ya. 12 sene önceden kalan SuSe sürümlerine destek veriliyor mu? Hayır verilmiyor. Neden siz yeni işletim sistemlerinden korkuyorsunuz diye Microsoft milyonlarca doları oraya akıtmak zorunda olsun.
DraGonSwin 8 ile yeni bir win me ve win vista vakası yaşıyoruz bence. win 7 yide XP gibi öldürmeseler bari.Ya Allah rızası için unut...
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viper 6 yıl
Bu yeni degil ki, benim bugüne kadar kullandigim tum Windowslarda "blue" özelligi vardi. Arada bir ekrani mavi yaparak kendini gösterirdi :)
Bunca renk varken mavi secmeleri komik olmus.
Bu yeni degil ki, benim bugüne kadar kullandigim tum Windowslarda "blue" özelligi vardi. Arada bir ekrani mavi yaparak kendini gösterirdi :)Bunca renk vark...
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LegendM 6 yıl
Sanırım bir tek ben windows 8 I beğendim
Daha sade ve hoş olmuş ama insanlar start butonu yok diye ağlıyor
İlk çıktığı gündenberi windows 8 kullanicisiyim cçokta memnunum isterseniz hemen basın - yi
Sanırım bir tek ben windows 8 I beğendimDaha sade ve hoş olmuş ama insanlar start butonu yok diye ağlıyorİlk çıktığı gündenberi windows 8 kullanic...
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cancanax 6 yıl
Valla aşırı bilgili-ilgili savunmasever arkadaşlar dışında dünyanın genelini oluşturan, basiti kafa kurcalamayanı ve dayatılmayanı isteyen son kullanıcı arkadaşlara göre bye bye windows...kan kaybetmeye devam..insanları alışkanlıklarından koparmak için çaba vermemeliler..ya da evrim-devrim yaratmalılar ki komple geçelim birbirimizi ezelim geçerken o sisteme..bu şekilde android ile windows bir yerde muhakkak kesişecek..ondan sonra ibreler tahminimce farklı olacak...hele hele android ile neredeyse windowsa ihtiyaç kalmadan her işin yapılabileceği gün (ki zaten öyle gibi) linux un başaramadığı alternatif olma şansını android her türlü başarır..ki dünya devleri arkasında...tekelci zihniyet windowsa inat..Tek tip cihaza doğru ilerliyoruz (konsol pc telefon melezi) ve o tek cihazın içinde android,yer almak için can atıyor..
Son olarak : microsoft un bu çabalarını ısınmak için altına işeyen finli çocuklara benzetiyorum..
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BurayaNeYazıyoruz 6 yıl
Çok iyi bir haber, Windows 8 kullanıcılarına bedava yada çok cuzi miktara yükseltme imkanı sağlanacakmis. Aslında Windows 8i ben çok beğendim bazı antivirüs Programlarıyla da uyumsuzluk yasamasa (pc tools internet security den bahsediyorum) bence kusursuz hele en çok eleştirilen başlat butonunun yerine konan arama özelliğini beğendim arama sonuçları bir iki saniyede çıkıyor ve uygulama dosya ve ayarlar şeklinde kategorize edilmiş

Hadi eksiler gelsin XPciler
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invisible 6 yıl
Hayırlısı olsun. ben bunu patch olarak görüyorum. win8 i beğenmiş biri olarak söyleyeceğim tek şey özelikle masa üstü kullanıcıları için kaliteli fakat fonksiyonsuz klavyeler yüzünden sorun yaşıyorsunuz win8 i alışmakta bende;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bu klavye var yandaki search ve ileri geri düğmeleri o kadar kolaylaştırıyorki win8 de işlemimi anlatamam. Win8 i iyi kullanmak için iyi klavye kullanımı şart.
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LegendM 6 yıl
Sanırım bir tek ben windows 8 I beğendim
Daha sade ve hoş olmuş ama insanlar start butonu yok diye ağlıyor
İlk çıktığı gündenberi windows 8 kullanicisiyim cçokta memnunum isterseniz hemen basın - yi
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H34RTL3SS 6 yıl
mutercim
DraGonSwin 8 ile yeni bir win me ve win vista vakası yaşıyoruz bence. win 7 yide XP gibi öldürmeseler bari.
Ya Allah rızası için unutun şu XPyi artık ya. Tamam Vistayı beğenmediniz, Windows 8de hoşunuza gitmedi. Windows 7yi kullanın bari. On senelik işletim sistemine hala daha destek beklemek ne saçma bir işle iştigaldir ya. 12 sene önceden kalan SuSe sürümlerine destek veriliyor mu? Hayır verilmiyor. Neden siz yeni işletim sistemlerinden korkuyorsunuz diye Microsoft milyonlarca doları oraya akıtmak zorunda olsun.

driver veprogram destekleri başta olmakla birlikte her yeni windows daha güclü bileşenlere ihtiyac duymakta ve biz son kullanıcıların %99u 3 senede bir yeni pc alamamadığımız için sistemlerimiz yetersiz kalmakta hem yetersiz ve tam adapte olmamış driverler ve eski donanımlar (eskiler için zaten bulmak imkansıza yakın) ile yeterli seviyede kullanıcı deneyimi alamamaktayız.
açık seçik cevap üzgünüm ama durum bu bende w7 geçtimiz yıl geçtim
w8 e de en erken önümüzdeki yıl geçmeyi düşünüyorum
sakın ha yenilğe karşısın deme banada :) her programın ve driverin yeni versiyonunu bazılarının betasını daha sitelerinde belirtilmeden kullanmaya başlıyorum ...
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lj94 6 yıl
Senelerdir bu firmanın yazılımlarını kullanıyoruz. Birçoğumuz 5 kuruş vermeden senelerce kullandı bu yazılımları. Aramızdan hiç kimse yok mavi ekrandı yok bilmemne demeden Allah razı olsun bu MS'ten dedimi arkadaşlar? Adamlar yapsa dert yapmassa dert bu nedir ya.
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Yan Sanayi 6 yıl
mutercim
DraGonSwin 8 ile yeni bir win me ve win vista vakası yaşıyoruz bence. win 7 yide XP gibi öldürmeseler bari.
Ya Allah rızası için unutun şu XPyi artık ya. Tamam Vistayı beğenmediniz, Windows 8de hoşunuza gitmedi. Windows 7yi kullanın bari. On senelik işletim sistemine hala daha destek beklemek ne saçma bir işle iştigaldir ya. 12 sene önceden kalan SuSe sürümlerine destek veriliyor mu? Hayır verilmiyor. Neden siz yeni işletim sistemlerinden korkuyorsunuz diye Microsoft milyonlarca doları oraya akıtmak zorunda olsun.

Xp özgürlükçüdür.Xp kullanıcının yanındadır.Xp insanların bilgisayarları kullanmalarını en çok kolaylaştıran işletim sistemidir.Xp efsanedir.Xp candır.
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Volkanbaba 6 yıl Yan Sanayi
Yan Sanayi
mutercim
Orijinalden alıntı: DraGonSwin 8 ile yeni bir win me ve win vista vakası yaşıyoruz bence. win 7 yide XP gibi öldürmeseler bari.
Ya Allah rızası için unutun şu XPyi artık ya. Tamam Vistayı beğenmediniz, Windows 8de hoşunuza gitmedi. Windows 7yi kullanın bari. On senelik işletim sistemine hala daha destek beklemek ne saçma bir işle iştigaldir ya. 12 sene önceden kalan SuSe sürümlerine destek veriliyor mu? Hayır verilmiyor. Neden siz yeni işletim sistemlerinden korkuyorsunuz diye Microsoft milyonlarca doları oraya akıtmak zorunda olsun.

Xp özgürlükçüdür.Xp kullanıcının yanındadır.Xp insanların bilgisayarları kullanmalarını en çok kolaylaştıran işletim sistemidir.Xp efsanedir.Xp candır.

Kafan güzelmiş kardeş güle güle kullan.
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12 Angry Men 6 yıl
Yeni pc toplar toplamaz yeni windowsa merhaba diyicem kaç senelik xp yi kullanıyorum hemde güncellemeler kapalı sahtesi kurtulmam gerek
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viper 6 yıl
Bu yeni degil ki, benim bugüne kadar kullandigim tum Windowslarda "blue" özelligi vardi. Arada bir ekrani mavi yaparak kendini gösterirdi :)
Bunca renk varken mavi secmeleri komik olmus.
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BlackBeasT 6 yıl
Vista'dan beri aynı çekirdek yapısını değiştirip yeni 1 şey yapmışlar gibi ki yaptılar Win8 ile artık Masaüstü PClerde metro ile kapaklı windows oldu.
DX 11.1 win8 için özel ama win7 içinde dx11.1 mini beta diye 1 şey yayınladılar.Windows 3.1'den bu yana başlat tuşu günümüze kadar gelmışken sen 1 halt yemiş gibi "artık windows böyle" diye hakkın yok 1 mblık 3.party yazılım ile başlat menüsü win8 eklenebiliyorsa tüketicinin şikayetlerini dikkata alman gerekir.
Velhasıl para ile programcıların ve oyun yapımcıların desteğini almasaydı MS bugün PClerimize kullanır olurmuyduk?
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DraGonS 6 yıl
mutercim
DraGonSwin 8 ile yeni bir win me ve win vista vakası yaşıyoruz bence. win 7 yide XP gibi öldürmeseler bari.
Ya Allah rızası için unutun şu XPyi artık ya. Tamam Vistayı beğenmediniz, Windows 8de hoşunuza gitmedi. Windows 7yi kullanın bari. On senelik işletim sistemine hala daha destek beklemek ne saçma bir işle iştigaldir ya. 12 sene önceden kalan SuSe sürümlerine destek veriliyor mu? Hayır verilmiyor. Neden siz yeni işletim sistemlerinden korkuyorsunuz diye Microsoft milyonlarca doları oraya akıtmak zorunda olsun.

XP ye destek versinle demedik zaten ço saçma sapan konuşmuşsunuz. Microsoft'un DX yalanları gibi politikalarla windows 7 yi bitirmezler umarım diye yazdım. Dokunmatik olmayan PC ler için WİN 8 ideal değil bu bir gerçek
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