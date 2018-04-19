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Windows Defender koruması Chrome tarayıcısına geldi

Microsoft, Windows işletim sisteminin bir parçası olan Windows Defender'ı Chrome tarayıcısına getirdi. Popüler tarayıcı için kullanıcıları çevrimiçi tehditlerden koruyacak bir uzantı yayınlandı.
1 yıl
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Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Windows Defender koruması Chrome tarayıcısına geldi
Windows işletim sistemini kullanıyorsanız mutlaka ki ek bir yazılıma ihtiyaç duymadan işletim sistemi seviyesinde korumayı sağlayan Windows Defender yazılımı hakkında bilginiz vardır. İyi haber şu ki, Windows Defender artık bir Google Chrome uzantısı olarak da kullanılabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Gmail'in iOS uygulaması artık iki aşamalı güvenlik doğrulama sistemini destekliyor"
Chrome tarayıcısı için kullanıma sunulan Windows Defender Tarayıcı Koruması, gerçek zamanlı koruma ile kullanıcıları kimlik avı ve kötü amaçlı web siteleri gibi çevrimiçi tehditlerden korumak üzere tasarlanmış. Uzantı sizi kimlik avı e-postalarındaki bağlantılar ve bilgisayarınıza zarar verebilecek kötü amaçlı yazılımları indirip kurmanız için sizi kandırmak üzere tasarlanmış web siteleri gibi tehlikelerden korumayı hedefliyor.
Windows Defender koruması Chrome tarayıcısına geldi

Sadece Windows'da kullanılabiliyor

Kötü amaçlı yazılım barındıran bir web sitesi açtığınızda veya finansal, kişisel ya da diğer hassas bilgilerinizi ele geçirmek üzere hazırlanmış bir web sitesine girmeye çalıştığınızda Windows Defender Tarayıcı Koruması, Microsoft tarafından bilinen ve sürekli olarak güncellenen kötü amaçlı URL'lerin listesini kontrol ediyor.
Şayet kötü amaçlı bağlantı, listeden biriyle eşleşirse uzantı ziyaret etmek üzere olduğunuz web sayfasının zararlı olduğunu bildiren bir kırmızı uyarı ekranı gösteriyor. Uzantının şu an için sadece Windows işletim sistemine yüklü Chrome tarayıcılarda çalıştığını belirtelim. Chrome OS'da kullanılamadığına yönelik bilgiler var.
Chrome'un kendi kimlik avı korumasının yeterli olmadığını düşünüyor veya ekstra bir güvenlik katmanı istiyorsanız buraya tıklayarak Chrome Web Mağazası üzerinden uzantıyı indirebilirsiniz.

https://chrome.google.com/webstore/detail/windows-defender-browser/bkbeeeffjjeopflfhgeknacdieedcoml Yorum Yaz
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interwap 1 yıl
Chrome kullanmamakla iyi bir seçim yapmışım. Forever Opera
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bkaakco 1 yıl
Hiçbir şekilde uyarı bile vermeden işlemciyi kullanıp program açılışlarını yavaşlatan ve tamamen kapatmak için regedit ayarı gerektiren Defender ise kalsın.
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sosisvesalam 1 yıl
rs2 veya rs3 ile gelen sürümde regeditten bakarsanız chrome dizininde defender ile ilgili bir şey var artık eklentimidir nedir virüs gibi her yere yaymış microsoft
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damn2u 1 yıl
İnsanlar windows üzerinde bile defender'ı tamamen devre dışı bırakmaya uğraş verirken ilginç bir girişim olmuş.
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