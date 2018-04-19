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Gmail'in iOS uygulaması artık iki aşamalı güvenlik doğrulama sistemini destekliyor

Dünyanın en çok kullanılan e-posta servislerinden biri olan Gmail, uzun bir süredir iki aşamalı güvenlik doğrulama sistemini sunuyordu. Artık iOS versiyonu da bu güvenlik önlemini destekleyecek.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Gmail'in iOS uygulaması artık iki aşamalı güvenlik doğrulama sistemini destekliyor
 
Arama devi Google'ın, dünyanın en çok kullanılan e-posta servisi Gmail'de iki aşamalı güvenlik doğrulaması uzun bir süredir aktifti. Kullanıcıların güvenliği açısından oldukça faydalı olan bu güvenlik önleminin iOS kullanıcılarının kullanımına da sunulduğu açıklandı.
Google'ın sahteciliğe karşı başlatmış olduğu bu ikili güvenlik önlemi, herhangi bir cihazda oturum açtığınızda size bildirim göndererek onay alıyor. Bildirimde hangi cihazdan, konumdan ve hangi saatte giriş yapıldığı bilgileri de yer alırken sizden onay isteniyor. Eğer oturumun şüpheli birisi tarafından açıldığını düşünüyorsanız bu oturum açma isteğini reddediyorsunuz. Güvenlik önlemi şu an kısıtlı bir kullanıcı grubunda test ediliyor ve önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara sunulacak.

https://gsuiteupdates.googleblog.com/2018/04/google-prompt-ios-gmail.html Yorum Yaz
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