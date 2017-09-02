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Sony akıllı hoparlörünü duyurdu

IFA 2017 fuarında birbirinden dikkat çekici ürünler tanıtan Sony’nin sürprizi ise akıllı hoparlör oldu. Firma, Google Assistant tabanlı yeni akıllı hoparlörünü tanıttı.
1 yıl
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde gündeme fazlaca gelmeye başlayan akıllı hoparlör segmentine birbiri ardına yeni firmalar katılıyor. IFA 2017 fuarında bunu sık bir şekilde görmeye başladık. Önce Anker şimdi de Sony akıllı hoparlör yarışına katıldı.

Minimal tasarım 

Hali hazırda ses ürünleri konusunda uzman olan Sony bu tecrübesini akıllı hoparlör segmentine de aktarıyor. Sony LF-S50G adındaki hoparlör rakibi gibi Google Assistant teknolojisini temel alıyor. Bu sayede çevrim içi platformlardan müzik yayını, hava durumu öğrenme, evdeki akıllı cihazları kontrol edebilme gibi pek çok işlem sesli komutlarla gerçekleştirilebiliyor.

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Kompakt bir yapıda olan ürünün dış kaplamasının içerisinde bir OLED ekran mevcut. Burada saat ve hoparlörün aktif olup olmadığı görülebiliyor. 360 derecelik sürücüler ile odayı sesle saran hoparlör IPx3 sertifikası ile su sıçramalarına karşı da dayanıklı. Hoparlörde WiFi, NFC ve Bluetooth bağlantıları bulunuyor.

Sony LF-S50G segmentte biraz yüksek bir fiyat seviyesinde kalıyor. 200$ fiyat etiketi ile Amazon Echo serisinin ve Google Home modelinin oldukça üzerinde. Bu bakımdan rekabette zorlanabilir. Apple HomePod da 350$ gibi oldukça yüksek bir fiyat açıklamıştı.

 

https://www.phonearena.com/news/Sony-unveils-its-own-smart-speaker-equipped-with-Google-Assistant_id97636 Yorum Yaz
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Xloud 1 yıl en beğenilen
Akıllı hoparlör yarışına katıldı mı? Bunlar ne o zaman? Hele Xperia Agent hepsine bin basar...



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Kerim5100 1 yıl Xloud
Xloud
Akıllı hoparlör yarışına katıldı mı? Bunlar ne o zaman? Hele Xperia Agent hepsine bin basar...





Tipik Ekrem71 haberi ne bekliyordunuz ki
Halbuki Apple çıkarsa dünyanın ilk hoparlörü olurdu
XloudAkıllı hoparlör yarışına katıldı mı? Bunlar ne o zaman? Hele Xperia Agent hepsine bin basar...
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sdc55 1 yıl
apple akıllı hoparler degerlendirdigimde bu ürün daha iyi gibi duruyor
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Güzelmiş niye kötülüyorsunuz ki aslında bu tip şeyleri evin bir aksesuarı gibi yapsalar daha hoş olurdu.
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Glorfindel1907 1 yıl
O akıllı ise bu ne şu uyuma bak sanırsın anadolu ateşi


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Xloud 1 yıl en beğenilen
Akıllı hoparlör yarışına katıldı mı? Bunlar ne o zaman? Hele Xperia Agent hepsine bin basar...



1 Yanıt Yanıtla +12
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Kerim5100 1 yıl Xloud
Xloud
Akıllı hoparlör yarışına katıldı mı? Bunlar ne o zaman? Hele Xperia Agent hepsine bin basar...





Tipik Ekrem71 haberi ne bekliyordunuz ki
Halbuki Apple çıkarsa dünyanın ilk hoparlörü olurdu
Yanıtla +8
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