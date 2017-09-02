Sony akıllı hoparlörünü duyurdu

Son dönemde gündeme fazlaca gelmeye başlayan akıllı hoparlör segmentine birbiri ardına yeni firmalar katılıyor. IFA 2017 fuarında bunu sık bir şekilde görmeye başladık. Önce Anker şimdi de Sony akıllı hoparlör yarışına katıldı.

Minimal tasarım

Hali hazırda ses ürünleri konusunda uzman olan Sony bu tecrübesini akıllı hoparlör segmentine de aktarıyor. Sony LF-S50G adındaki hoparlör rakibi gibi Google Assistant teknolojisini temel alıyor. Bu sayede çevrim içi platformlardan müzik yayını, hava durumu öğrenme, evdeki akıllı cihazları kontrol edebilme gibi pek çok işlem sesli komutlarla gerçekleştirilebiliyor.

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Kompakt bir yapıda olan ürünün dış kaplamasının içerisinde bir OLED ekran mevcut. Burada saat ve hoparlörün aktif olup olmadığı görülebiliyor. 360 derecelik sürücüler ile odayı sesle saran hoparlör IPx3 sertifikası ile su sıçramalarına karşı da dayanıklı. Hoparlörde WiFi, NFC ve Bluetooth bağlantıları bulunuyor.

Sony LF-S50G segmentte biraz yüksek bir fiyat seviyesinde kalıyor. 200$ fiyat etiketi ile Amazon Echo serisinin ve Google Home modelinin oldukça üzerinde. Bu bakımdan rekabette zorlanabilir. Apple HomePod da 350$ gibi oldukça yüksek bir fiyat açıklamıştı.