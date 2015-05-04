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Windows Media Center vedaya hazırlanıyor

4 yıl
1,7b
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13
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Media Center vedaya hazırlanıyor

Uzun yıllardır Windows kullanıcılarının hizmetinde olan Windows Media Center içerik oynatıcısı, Windows 10 işletim sisteminin piyasaya çıkması ile birlikte yayın hayatına son verecek. 

Microsoft'un kullanıcılara gelişmiş bir içerik oynatıcısı sunmak maksadıyla hazırladığı Windows Media Center, Windows 7-8-8.1 işletim sistemi sürümlerinde kullanılıyordu. Ancak üçüncü taraf medya oynatıcıları daha popüler olduğu için bu platforma olan ilgi de nispeten az oldu.

Microsoft yöneticilerinin verdiği bilgiye göre WMC platformu Windows 10 ile birlikte sunulmayacak. Önceki sürümlerde WMC olsa bile Windows 10 yükseltmesi geldiğinde ortadan kaybolacak. 

Şimdilik bu hizmetin geri dönmesi pek mümkün görünmüyor. Ancak kullanıcı tarafında büyük tepkiler olursa Microsoft'un hizmetin geri dönmesi konusunu tekrar masaya yatırması ihtimal dahilinde. 

http://microsoft-news.com/windows-media-center-is-dead-and-will-not-come-with-windows-10/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmednaim 4 yıl
Kullanmayanların herkes adına "Zaten kim kullanıyordu ki..", "Öyle bir program mı vardı", "Çok gereksizdi.." gibi yorumlar yazmaları da çok ilginç. Ben de bu yorumu yapan arkadaşları genllemek istiyorum, acaba hagileri orjinal Windows kullanıyordu? Çünkü Media Center sadece Ultimate sürümü ile üzerinde geliyordu.
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bkaakco 4 yıl
Darısı IE'nin başına, son demleri onun da. Windows 10'da son kez görmüş olacağız.
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mehmet4428 4 yıl
Windows'da böyle bir özellik var mıydı ? :D
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TiSKE 4 yıl
Kullanan yoktu ki zaten
Denemek için calıstırdığım oldu
Ancak ağır calısıyordu
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XPerience 4 yıl
Diğer medya oynatıcılarını bilmem ama TV kartımı "tak kullan" olarak kullandığım tek programdı üzüldüm açıkçası iyi de bir arayüzü vardı. Kullanmayan arkadaşlar hemen bencilliğini belli etmiş.
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gcb1903 4 yıl
Sanırım en son kullandığım da Vista vardı pcde ve ntvspor ile anlaşması olduğu için kullanıyordum.
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Das Boot 4 yıl
Hele şükür.
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enemywalker 4 yıl
Xp de microsoft multimedia keyboard ile gayet başarılı idi.Uzaktan kumanda ve klavye ile.
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Fenomenon 4 yıl
Zaten kullanan da yoktu.
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simbolmina 4 yıl
Geçenlerde windows 8.1 için satın almıştım. Neredeyse 10 yıllık görüntü, hantallık olduğu gibi duruyor. xbox'ı media player olarak kullanmak için yapılacak bir yazılım optimizasyonu ve yenilemeyi w10'a bu isimle getirirlerse belki para eder. Şimdilik kimsenin bunun peşinden gideceğini sanmıyorum.
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SysEdit 4 yıl
Bi b... yaramıyodu zaten..
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c36ab7c4 4 yıl
Kurtulduk sonunda.
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