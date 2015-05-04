Windows Media Center vedaya hazırlanıyor

Uzun yıllardır Windows kullanıcılarının hizmetinde olan Windows Media Center içerik oynatıcısı, Windows 10 işletim sisteminin piyasaya çıkması ile birlikte yayın hayatına son verecek.





Microsoft'un kullanıcılara gelişmiş bir içerik oynatıcısı sunmak maksadıyla hazırladığı Windows Media Center, Windows 7-8-8.1 işletim sistemi sürümlerinde kullanılıyordu. Ancak üçüncü taraf medya oynatıcıları daha popüler olduğu için bu platforma olan ilgi de nispeten az oldu.





Microsoft yöneticilerinin verdiği bilgiye göre WMC platformu Windows 10 ile birlikte sunulmayacak. Önceki sürümlerde WMC olsa bile Windows 10 yükseltmesi geldiğinde ortadan kaybolacak.





Şimdilik bu hizmetin geri dönmesi pek mümkün görünmüyor. Ancak kullanıcı tarafında büyük tepkiler olursa Microsoft'un hizmetin geri dönmesi konusunu tekrar masaya yatırması ihtimal dahilinde.

http://microsoft-news.com/windows-media-center-is-dead-and-will-not-come-with-windows-10/