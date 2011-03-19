Windows Phone 7 işletim sistemli HTC Ignite ve Prime'ın görselleri paylaşıldı

HTC firmasının qHD çözünürlüğünde (540 x 960 piksel) dokunmatik ekranlı Pyramid modelinin yanı sıra Ignite ve Prime'ın görselleri internette xda.cn tarafından yayınlandı.

Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7'ı paylaşan telefonlardan Ignite'ın 800 MHz saat hızında çalışan işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alacağı; telefonun 3.7 inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ve 5 megapiksel kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Sahip olduğu QWERTY klavye donanımıyla ön plana çıkan Prime ise Ignite ile aynı şekilde 3.7 inç WVGA dokunmatik ekran, 512 MB RAM, 5 megapiksel kamera gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Prime'ın loş mekanlarda fotoğraf çekimi için led flaşının bulunduğu iddialar arasında yer alıyor.

HTC Ignite ve Prime'ın 2011'in ikinci yarısından itibaren resmiyet kazanacağı düşünülüyor.