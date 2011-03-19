Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone 7 işletim sistemli HTC Ignite ve Prime'ın görselleri paylaşıldı

8 yıl
11,6b
1
8
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows Phone 7 işletim sistemli HTC Ignite ve Prime'ın görselleri paylaşıldı
Tam Boyutta Gör

HTC firmasının qHD çözünürlüğünde (540 x 960 piksel) dokunmatik ekranlı Pyramid modelinin yanı sıra Ignite ve Prime'ın görselleri internette xda.cn tarafından yayınlandı.

Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7'ı paylaşan telefonlardan Ignite'ın 800 MHz saat hızında çalışan işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alacağı; telefonun 3.7 inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ve 5 megapiksel kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Sahip olduğu QWERTY klavye donanımıyla ön plana çıkan Prime ise Ignite ile aynı şekilde 3.7 inç WVGA dokunmatik ekran, 512 MB RAM, 5 megapiksel kamera gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Prime'ın loş mekanlarda fotoğraf çekimi için led flaşının bulunduğu iddialar arasında yer alıyor.

HTC Ignite ve Prime'ın 2011'in ikinci yarısından itibaren resmiyet kazanacağı düşünülüyor.

Windows Phone 7 işletim sistemli HTC Ignite ve Prime'ın görselleri paylaşıldı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
innformatics 7 yıl
WP7 ise
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 8 yıl
Herkes donanım yetersiz kalmış diyor.Android i en verimli şekilde kullanmak için çift çekirdeğe felan gerek yok.Telefonun çoklu dokunmatiği ekranı büyük olsun yeterli. Sanki bilgisayar işlemleri yapacaksınız 800 mhz işlemci 512 mb ram olmamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 8 yıl
Prime çok hoş duruyor gerçekten, bu modelde düzgün bir işlemci, ram donanımı ile ekranıda 4.3 inch super amoled plus yapsa tamamdır işte ideal telefon bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
explorerAA 8 yıl
Android varken Windows a olan talep cok buyuk oranda duser demedi demeyin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ama=neden 8 yıl
MS WP7 için en az 1GHZ işlemci kuralını değiştirmiş demekki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahoron 8 yıl
Tasarım olarak kendini aşmış donanım olarak ezik teller
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 8 yıl
tipi güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Gigabyte GTX 560 TI Super Overclock video inceleme "1GHz GPU, 4600MHz Bellek hızı!" 8 yıl Crysis 2 hakkında öğrenmek istediğiniz her şey "Giriş seviyesi sistemlerde oynanabilecek mi?" 8 yıl Playstore platformu ve Crysis 2 lansmanı 8 yıl TTNET'in PlayStore oyun mağazası, Müzik servisi ve eKitap planlarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim