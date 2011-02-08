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Windows Phone 7'li HTC 7 Pro, İngiltere sahillerine 440 Pound'dan vurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,7b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Windows Phone 7'li HTC 7 Pro, İngiltere sahillerine 440 Pound'dan vurdu
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Dell cephesinde yaşanan erteleme haberinin ardından Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan HTC 7 Pro'nun, İngiltere'nin en büyük online satış sitelerinden Expansys'nin stoklarına girdiği ortaya çıktı. Sim kilitsiz olarak 439,99 Pound'dan satılan akıllı telefonun teknik özellikleri kısaca şu şekilde;

  • Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), HSDPA (7.2 Mbps), HSUPA (2.0 Mbps) desteği
  • 1 GHz Qualcomm QSD8250 işlemci
  • 8 GB dahili flash bellek
  • 3.6 inç boyutunda 480 x 800 piksel dokunmatik ekran
  • QWERTY klavye
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n
  • Bluetooth 2.1
  • GPS
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş
  • 720p video kaydı
  • 1500 mAh batarya (420 saate kadar bekleme, 7 saate kadar konuşma süresi)

 

Windows Phone 7'li HTC 7 Pro, İngiltere sahillerine 440 Pound'dan vurdu
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windwalker 8 yıl
bizim sahillerde tsunami olur o.
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Batuist 8 yıl
aynen wp7 hiçbir halta yaramaz.. çok çok daha gelişmiş android varken buna para vermek sadece cahilliktir başka birşey değil..
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MaSSive 8 yıl
Hollanda da 550 euro,windows 7 bes para etmez suan.
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rcelik21 8 yıl
bizim sahillere 1000 Pound'dan vurur
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