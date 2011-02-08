Windows Phone 7'li HTC 7 Pro, İngiltere sahillerine 440 Pound'dan vurdu

Haber Editörü
Dell cephesinde yaşanan erteleme haberinin ardından Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan HTC 7 Pro'nun, İngiltere'nin en büyük online satış sitelerinden Expansys'nin stoklarına girdiği ortaya çıktı. Sim kilitsiz olarak 439,99 Pound'dan satılan akıllı telefonun teknik özellikleri kısaca şu şekilde;
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Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), HSDPA (7.2 Mbps), HSUPA (2.0 Mbps) desteği
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1 GHz Qualcomm QSD8250 işlemci
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8 GB dahili flash bellek
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3.6 inç boyutunda 480 x 800 piksel dokunmatik ekran
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QWERTY klavye
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Wi-Fi 802.11 b/g/n
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Bluetooth 2.1
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GPS
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3.5 mm kulaklık girişi
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5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş
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720p video kaydı
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1500 mAh batarya (420 saate kadar bekleme, 7 saate kadar konuşma süresi)
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