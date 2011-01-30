Windows Phone 7'li ve QWERTY klavyeli Dell Venue Pro için İngiltere'de geri sayım başladı

Dell'in kızaklı QWERTY klavye donanımı ile Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7'yi bir arada sunan modeli Venue Pro için İngiltere'de geri sayım başladı. Daha önce kasım ayında İngiltere pazarına giriş yapacağı öne sürülen telefonun gelişi şubat ayının ortalarına kadar ertelenmişti. Expansys'e göre Dell'in akıllı telefonunun 3 gün içinde stoklarda olması bekleniyor, ön sipariş fiyatı ise 439.99 Pound düzeyinde.
1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemciden güç alan telefon, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA alt yapısı desteği, 4.1'' boyutlu 480 x 800 piksel dokunmatik kapasitif ekran, 5 megapiksel kamera, led flaş, otomatik odaklama, 720p video kaydı, 8 GB - 16 GB dahili bellek seçenekleri, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1, GPS, microUSB portu, mesafe sensörü, G-sensörü, ışık sensörü, FM radyo ve 1400 mAh batarya gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor.
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adroid alanlar buyuk oranda bu kisitlamalardan kacindiklari icin androidi tercih ediyorlar. yoksa iphone cok kaliteli bir urun. ve dune kadar dengi kalitede baska urun yoktu.
bence microsoftun tuketicinin ne istedigini, ne aradigini algilayamiyan bir sirket. ki buna onceki pek urununde sahit olduk.
kin one dan bin adet bile satamadilar. urune bakiyorsun qwerty klavyesi ve sekliyle buram buram corporate business kokuyor, ama reklamlarinda afislerinde kaykayli gencler var. allah bilir bizim goremedigimiz baska ne dengesizlikleri vardi.
bence microsoft ne oldugunu, ozunde neden sevildigini satildigini anliyamadan, rakibini birebir kopyalayrak bir yerlere gelmeye caliyor. bu yuzden eksikliklerini kopyalamis.
çok güzel bir yorum.. harika tesbitler.. +1.. özellikle wp7 için yazdıkların çok doğru.. henüz emekleme aşamasında ki bir işletim sistemi ve tamamen boş.. bu işletim sistemine sahip hiçbir telefona para verilmez şimdilik (kişisel görüşüm).. ama ileride ne olur bilemeyiz..
cihaz oldukça hoş fakat çok yazı yazanlara yarar.
Multitasking yok,Bluetooth ile herhangi bir dosya transferi yok,USB mass storage mode u yok,Browser da flash yok,istedigin herhangi bir melodiyi zil sesi olarak atamak yok.Sadece market deki zil tonlarini atayabiliyorsun.Kopyala yapistir yok,interneti internet baglantisi olmayan pc de veya tablette kullanamiyorsun.PC ile kisiler ve outlook u dogru duzgun senkronize edemiyorsun Vs.vs.Kisacasi Windows 6.5 ve oncesinden haz etmezdim oldum olasi zaten ama bu son Windows 7 nin bu kisitlamalariyla isletim sistemi olarak bile gormuyorum Windows 7 yi.
Gelelim DELL Venue Pro ya,Bu boyuttaki ve bu ekran olculerine sahip bir cihazda, fiziksel dikey Q klavye bana gore cok gereksiz ve anlamsiz olmus.Yatay olsa neyse ama bana gore gereksiz.Bu boyutta ve capacitive ekrani olan bu tur cihazlarda artik sanal klavye,hem yatay ve dikey konumda fiziksel klavyeleri aratmiyor bana gore.Video lardan gordugum kadari ile,Tasarimi cok klasik ve kullanisli degil.Ki ayni sekilde gordugum kadari ile kasasinda kullanilan malzeme ,gunese tuttugunuz zaman gorebileceginiz ufak tefek cizikler olusmasina cok musait.Tasarimindaki Kizak mekanizmasi butunluk saglamamis.
Samsung OMNIA 7 yi birebir uzun sure inceledim gecen gun ve Windows 7 nin tum bu kisitlamarina ragmen ,Win7 isletim sistemine sahip bir model alacak olsam ,Samoled ekrana sahip Omnia 7 modelini ,Dell Venue Pro ya tercih ederim.