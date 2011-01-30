Windows Phone 7'li ve QWERTY klavyeli Dell Venue Pro için İngiltere'de geri sayım başladı

Dell'in kızaklı QWERTY klavye donanımı ile Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7'yi bir arada sunan modeli Venue Pro için İngiltere'de geri sayım başladı. Daha önce kasım ayında İngiltere pazarına giriş yapacağı öne sürülen telefonun gelişi şubat ayının ortalarına kadar ertelenmişti. Expansys'e göre Dell'in akıllı telefonunun 3 gün içinde stoklarda olması bekleniyor, ön sipariş fiyatı ise 439.99 Pound düzeyinde.

1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemciden güç alan telefon, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA alt yapısı desteği, 4.1'' boyutlu 480 x 800 piksel dokunmatik kapasitif ekran, 5 megapiksel kamera, led flaş, otomatik odaklama, 720p video kaydı, 8 GB - 16 GB dahili bellek seçenekleri, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1, GPS, microUSB portu, mesafe sensörü, G-sensörü, ışık sensörü, FM radyo ve 1400 mAh batarya gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor.