Windows Phone 8 destekli Huawei Ascend W1, dört renk seçeneğiyle karşımıza çıktı

Haber Editörü
Eylül ayından bu yana mobil dünyanın gündeminde yer alan Huawei Ascend W1, Unwiredview sitesi tarafından bizlerle paylaşılan görsele göre, daha geniş bir tüketici kitlesine hitap etmek adına dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Daha önce internette yayımlanan fotoğraflarda, akıllı telefonun sadece mavi renkli modelini görme şansına erişebildiğimizi belirtelim.
1.2 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli işlemci, 512 MB RAM, 4.0-inç büyüklüğünde - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 4 GB dahili depolama alanı, VGA çözünürlüğünde ön kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, loş mekanlarda çekim için LED flaş ve 2.000 mAh kapasiteli bataryayı beraberinde getirecek akıllı telefonun, Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 8'in desteğini arkasına alacağı söyleniyor.
Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten fiyatının bütçe dostu olacağı vurgulanan Ascend W1'in, Android işletim sistemli Ascend D2 ve Ascend Mate modelleriyle beraber CES 2013 etkinliği kapsamında resmiyet kazanması bekleniyor.
http://www.unwiredview.com/2012/12/31/colorful-huawei-w1-windows-phone-oversize-ascend-mate-phablet-and-flagship-ascend-d2-strike-official-poses/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hepsi kalın olmak zorunda mı demek istedin di mi? sanırım işletim sistemi ince olmaya gelemiyo :D
Eksikleri 3 ana başlıkta toplayabiliriz.
* Çok basit bug'lar var. (giderilebilir)
* Bazı çok basit işlevler yok (Büyük kısmı giderilebilir)
* Marketi boş (3-5 ay sonra işler değişir)
Çok profesyonel tarafları da var emekleyen bebek gibi tarafları da var. Artık o microsoft'ta nasıl yazılımcılar varsa hepsine helal olsun diyorum. Aynı şekilde nokia'ya da... Adamlar bu geç kalmışlıkla yine de feci sistem yapmışlar.
İyi bir yazılımcı hızlı davranırsa, windows phone ekosisteminde marketten parayı kırar, bilginize.
Sürüm numarası 1.0 olan bi işletim sisteminden bahsediyoruz heralde eksiklikler olacak. Android ve iOS full sorunsuz mu çıktı hayır zamanla gelişti windows phone'da gelişecek.