Windows Phone 8 destekli Huawei Ascend W1, dört renk seçeneğiyle karşımıza çıktı

Eylül ayından bu yana mobil dünyanın gündeminde yer alan Huawei Ascend W1, Unwiredview sitesi tarafından bizlerle paylaşılan görsele göre, daha geniş bir tüketici kitlesine hitap etmek adına dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Daha önce internette yayımlanan fotoğraflarda, akıllı telefonun sadece mavi renkli modelini görme şansına erişebildiğimizi belirtelim.

1.2 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli işlemci, 512 MB RAM, 4.0-inç büyüklüğünde - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 4 GB dahili depolama alanı, VGA çözünürlüğünde ön kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, loş mekanlarda çekim için LED flaş ve 2.000 mAh kapasiteli bataryayı beraberinde getirecek akıllı telefonun, Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 8'in desteğini arkasına alacağı söyleniyor.



Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten fiyatının bütçe dostu olacağı vurgulanan Ascend W1'in, Android işletim sistemli Ascend D2 ve Ascend Mate modelleriyle beraber CES 2013 etkinliği kapsamında resmiyet kazanması bekleniyor.



http://www.unwiredview.com/2012/12/31/colorful-huawei-w1-windows-phone-oversize-ascend-mate-phablet-and-flagship-ascend-d2-strike-official-poses/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29