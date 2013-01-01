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Windows Phone 8 destekli Huawei Ascend W1, dört renk seçeneğiyle karşımıza çıktı

6 yıl
804
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12
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Eylül ayından bu yana mobil dünyanın gündeminde yer alan Huawei Ascend W1, Unwiredview sitesi tarafından bizlerle paylaşılan görsele göre, daha geniş bir tüketici kitlesine hitap etmek adına dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Daha önce internette yayımlanan fotoğraflarda, akıllı telefonun sadece mavi renkli modelini görme şansına erişebildiğimizi belirtelim.
1.2 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli işlemci, 512 MB RAM, 4.0-inç büyüklüğünde - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 4 GB dahili depolama alanı, VGA çözünürlüğünde ön kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, loş mekanlarda çekim için LED flaş ve 2.000 mAh kapasiteli bataryayı beraberinde getirecek akıllı telefonun, Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 8'in desteğini arkasına alacağı söyleniyor.
Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten fiyatının bütçe dostu olacağı vurgulanan Ascend W1'in, Android işletim sistemli Ascend D2 ve Ascend Mate modelleriyle beraber CES 2013 etkinliği kapsamında resmiyet kazanması bekleniyor.

http://www.unwiredview.com/2012/12/31/colorful-huawei-w1-windows-phone-oversize-ascend-mate-phablet-and-flagship-ascend-d2-strike-official-poses/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teknoforum-bs 6 yıl
W8 li telefonların tek faydası Renk seceneginin çok olması
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eulogy 6 yıl
Htcler bildiğiniz çoğu telefondan daha ince...
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gageracer 6 yıl
dirty_dancer
Tüm windows phone 8 işletim sistemli telefonların tasarımı benzer olmak zorunda mı ? Telefonu htc wp8x e benzettim

hepsi kalın olmak zorunda mı demek istedin di mi? sanırım işletim sistemi ince olmaya gelemiyo :D
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JoeyBane 6 yıl
Fiyat yönünde artısı olursa piyasada söz sahibi olabilir.
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dirty_dancer 6 yıl
Tüm windows phone 8 işletim sistemli telefonların tasarımı benzer olmak zorunda mı ? Telefonu htc wp8x e benzettim
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V4LKyR 6 yıl
Apple tek bir modele birden fazla renk vermenin patentini almasın sonra? Şimdiden söyleyelim de. :)
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eulogy 6 yıl
Lumia 820 aldım, kullanıyorum. Bazı sorunları olduğu kesin ama gerçekten samimice memnun olduğumu ve telefonun güzel olduğunu söyleyebilirim. Çok sağlam bir sistem geliyor bence.

Eksikleri 3 ana başlıkta toplayabiliriz.

* Çok basit bug'lar var. (giderilebilir)
* Bazı çok basit işlevler yok (Büyük kısmı giderilebilir)
* Marketi boş (3-5 ay sonra işler değişir)

Çok profesyonel tarafları da var emekleyen bebek gibi tarafları da var. Artık o microsoft'ta nasıl yazılımcılar varsa hepsine helal olsun diyorum. Aynı şekilde nokia'ya da... Adamlar bu geç kalmışlıkla yine de feci sistem yapmışlar.

İyi bir yazılımcı hızlı davranırsa, windows phone ekosisteminde marketten parayı kırar, bilginize.
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Dentrassi 6 yıl
Kamera bildin one x olmus. Bu arada demekki wp8 512 mb ram ilede calisyormus. Her çinli telefon fiyatta tüketici dostu oldugu gibi bu da olacaktır tahminimce.
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@CAN@ 6 yıl
Kamera kısmı HTC One x i andırdı.
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RAN7843 6 yıl
Butce dostu olacagi kesin ama Windows Hazir degil bana gore daha gelismesi gereken kisimlari varr win9 da daha iyi olacaktir ama simdi degillll
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regaibyigit. 6 yıl
RAN7843

Butce dostu olacagi kesin ama Windows Hazir degil bana gore daha gelismesi gereken kisimlari varr win9 da daha iyi olacaktir ama simdi degillll

Sürüm numarası 1.0 olan bi işletim sisteminden bahsediyoruz heralde eksiklikler olacak. Android ve iOS full sorunsuz mu çıktı hayır zamanla gelişti windows phone'da gelişecek.
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