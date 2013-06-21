Windows Phone 8 için BLINK uygulaması 2.0 sürümüne güncellendi

Haber Editörü
Microsoft Research laboratuvarları tarafından Windows Phone 8 kullanıcıları için hazırlanan fotoğraf uygulaması BLINK, 2.0 sürümüne güncellendi.
Yeni sürümü ile çekilen fotoğraflardan GIF animasyonlar oluşturulması özelliğine kavuşan uygulama, oldukça basit şekilde oluşturulan bu hareketli fotoğrafların Facebook, Twitter ya da BLINK.so.cl adresi üzerinde paylaşılmasına imkan sağlayabiliyor. Aynı zamanda çekim modu içerisinde kamera ayarlarının değiştirilmesi desteği de eklenen uygulama, 2MB boyutu ile ücretsiz olarak buradan indirilerek kullanılabiliyor.
BLINK uygulaması hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/blink/3e185ac7-2d21-4a74-9cad-3d4729509446 Yorum Yaz Paylaş Tweetle