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Windows Phone 8 için BLINK uygulaması 2.0 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft Research laboratuvarları tarafından Windows Phone 8 kullanıcıları için hazırlanan fotoğraf uygulaması BLINK, 2.0 sürümüne güncellendi.
Yeni sürümü ile çekilen fotoğraflardan GIF animasyonlar oluşturulması özelliğine kavuşan uygulama, oldukça basit şekilde oluşturulan bu hareketli fotoğrafların Facebook, Twitter ya da BLINK.so.cl adresi üzerinde paylaşılmasına imkan sağlayabiliyor. Aynı zamanda çekim modu içerisinde kamera ayarlarının değiştirilmesi desteği de eklenen uygulama, 2MB boyutu ile ücretsiz olarak buradan indirilerek kullanılabiliyor.
BLINK uygulaması hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/blink/3e185ac7-2d21-4a74-9cad-3d4729509446 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
onur01651 6 yıl
Şu efektlere yeni bir bakış açısı getirilmeli...
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