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Windows Phone 8 için Bing güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone 8 için Bing güncellendi
Yazılım devi Microsoft'un Windows Phone 8 için yapılan yeni Bing güncellemesi, servisi yenilenmiş bir ara yüze taşıyor ve arama sonuçları web, görseller ve videolar olarak üçe ayrılıyor. Ayrıca popüler internet sitelerinin aranması durumda artık çok daha ayrıntılı bilgi sağlamaya başladığı belirtilen Bing, görsel ve video aramalarında sınırsız kaydıma desteğine de kavuşmuş durumda. Genel olarak arama konusunda performans geliştirmeleri de yapıldığı belirtilen servis, yeni haliyle çok daha kullanışlı bir yapı vaat ediyor.
Önümüzdeki haftadan itibaren Microsoft tarafından Amerika'da bulunan cihazlar üzerine geleceği söylenen güncelleme, diğer bölgelere ise daha sonra ulaşacak. 


http://blogs.windows.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2013/08/05/bing-search-on-windows-phone-8-gets-new-look-features.aspx Yorum Yaz
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gel pc pc 6 yıl
linkler mavi başlıklar beyaz olmuş. tam tersi başlıklar mavi olsaydı daha güzel olurdu bence
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