Windows Phone 8.1 cihazlar için yeni uygulama: Contacts+message backup

Windows Phone 8.1 cihazlar için Microsoft tarafından hazırlanan en yeni uygulamalardan Contacts+message backup, isminden de anlaşılabileceği üzere yedekleme noktasında görev yapıyor.

Sistemlere yüklendiği zaman ayarlar içerisinde yerleşen Contacts+message backup, kişilerin telefonlarınaki kişileri (Numara, isim vb.) VCF formatında, mesajları ise (SMS ile MMS'ler eklentileriyle beraber) XML formatında takılı hafıza kartlarına yedekleyebiliyor. Basit bir kullanım yapısı sunan uygulama, yapılan yedeklemeler üzerinden olası kayıplarda geri yükleme de yapabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Contacts+message backup uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/contacts-message-backup/07f078fb-cdbb-42e8-9027-25eddccbebf2