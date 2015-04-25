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Windows Phone 8.1 cihazlar için yeni uygulama: Contacts+message backup

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone 8.1 cihazlar için yeni uygulama: Contacts+message backup
 
Windows Phone 8.1 cihazlar için Microsoft tarafından hazırlanan en yeni uygulamalardan Contacts+message backup, isminden de anlaşılabileceği üzere yedekleme noktasında görev yapıyor.
Sistemlere yüklendiği zaman ayarlar içerisinde yerleşen Contacts+message backup, kişilerin telefonlarınaki kişileri (Numara, isim vb.) VCF formatında, mesajları ise (SMS ile MMS'ler eklentileriyle beraber) XML formatında takılı hafıza kartlarına yedekleyebiliyor. Basit bir kullanım yapısı sunan uygulama, yapılan yedeklemeler üzerinden olası kayıplarda geri yükleme de yapabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Contacts+message backup uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/contacts-message-backup/07f078fb-cdbb-42e8-9027-25eddccbebf2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Paroksetin 4 yıl
Yüklendikten sonra uygulama, ayarlar listesinin sonuna ekleniyor, oradan ulaşabilirsiniz.Deneme amaçlı kurdum, 920'de SD Kart girişi olmadığı için yedekleme fonksiyonları çalışmıyor.
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fsh77 4 yıl
kurdum hızlıca yedeklerimi aldım.
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