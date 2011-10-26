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Windows Phone Mango desteğini arkasına alan Nokia Lumia 710 tanıtıldı

7 yıl
21b
1
76
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Windows Phone Mango desteğini arkasına alan Nokia Lumia 710 tanıtıldı
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Nokia, bugün Londra'da düzenlediği önemli etkinlik kapsamında Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemi desteğini arkasına alan Lumia 710 modelinin resmi olarak tanıtımını gerçekleştirdi. Lumia 800'ün bazı teknik özellikleri kırpılmış versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz Lumia 710'un detaylarına şimdi hepberaber kısaca bir göz gezdirelim.
119 mm uzunluğunda, 62.4 mm genişliğinde, 12.48 mm kalınlığında ve 125.5 gram ağırlığında dizayn edilen Lumia 710, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteğiyle geliyor.
1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 Snapdragon / Scorpion işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan Lumia 710'da, 3.7-inç boyutunda - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran ve Lumia 800'ün aksine 8 GB dahili kapasite bulunuyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth 2.1 + EDR üçlüsüne ev sahipliği yapan akıllı telefonda 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen dijital kamera yer alıyor. Otomatik odaklama özelliğine ve loş ortamlarda çekim için LED flaşa sahip olan kamera 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare hareketli görüntü kaydı yapabiliyor.
Bu bilgilere ek olarak 1300 mAh'lik bataryaya (Lumia 800: 1450 mAh) sahip akıllı telefonun 275 Euro fiyat etiketiyle, farklı renk seçenekleriyle, kasım ayından itibaren satışa sunulması planlanıyor.
Windows Phone Mango desteğini arkasına alan Nokia Lumia 710 tanıtıldı
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safe-e 7 yıl
nokia atağa kalkmış yavaş yavaş hatırı sayıla bilecek ürünler çıkıyor ortaya
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bahtiyar1 5 yıl
Arkadaşlar acil cevappp
Noki lumia 710'nu yurt dışından getirdim fakat sim kartımı kabul etmiyor. Aşağıdaki uyarıyı veriyor.
"This SIm card only be used on specific networks and it's blocked. Contact your customer service center for the unblock code. 30 attempts remaining."
Hard reset yaptım değişen bir şey yok.
Ayrıca NSS, JAF, SigmaKey gibi yazılımları laptoptan denedim ancak usb den görmüyor. Nokia PC Suit de görmüyor. Aygıt yöneticisinde ise görünüyor. Usb driverlerini yükledim değişen bir şey olmadı.
Yardım ederseniz sevinirim.
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uludere72 7 yıl
ben yur disindan aldim fiyat performans cok iyi .. sadece uygulama bağımlılıgınzı varsa problem olabilri.. diger cihazlar kadar kolay cracklisini bulmak zor olabailir.. ama cretsiz uygulamalarda idare eder
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Monsterbasy10 7 yıl
kim nederse desin ben tasarıma tav oldum beyaz mavi beni benden aldi . benim telefondan beklentim masaustumun yapabildikleri degil :) almayi planliyorum gayet hos bir cihaz stabilitesini bir kenara birakirsak microsoft hic bi zaman yazilm acisindan gozumde dusmedi dusmeyecek. ios kaliteli hizli gozukebilir ama webde mobil olmaya devam ettigi surece ve ipod 4 umun google suggestionsta kastigini dusunursek bidaha el surmeyecegim bir marka.
fan boylar - lutfen.
iyi geceler dh.
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efe574 7 yıl
teşekkur nokia diyeyim yıllardır nokia kulaniçısi olarak nokia be 2 senedir 5800 kullanıyorum tüm hack sürümlerini yapıyorum istediğim gibi c6 yapıyor bazen azda olsa n8 benziyor sanki oyuncagim oldu.umarım 800 modelleri 5800 yerini alır bence nokia olursa
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[Z3R0] 7 yıl
arkadaşlar bu telefon ne zaman türkiyeye gelir ?
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ec38 7 yıl
hani yaa nerde buda olmamış.. bu seferde olmamış diyen çok bilmişler.. kitap gibi telefon :D
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hakanlevent 7 yıl
bunuda begendım lakın 800 alırım
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ugacomtr 7 yıl
nokia mı? at çöpe.. :P bir daha almak inşallah nasip olmaz. (bir delilik yapıp androide geçmezse tabi)
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Kuseyr 7 yıl
güzel ama pahalı
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oguz1327 7 yıl
tutar bu.
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WinteR 7 yıl
İyi bir başlangıç olacaktır, tasarım da hoş, cihazın aşılamaz bir eksisi yok.
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theyapici 7 yıl
nokia windows ile pozitif ivme yakalayacak gibi duruyor
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uLtRaTRim 7 yıl
- x - = +
2 Negatif değeri birbiriyle çarparsanız, pozitif bir değer çıkar ortaya. Bunların ki de o hesap.
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TearsForFears 7 yıl
Nokia'nın çoğu modelini beğenmem.Fakat bu yeni çıkardığı Windows Phone ve Meego işletim sistemli telefonları çok güzel.Bu model ise 275 euro gibi uygun bir fiyat ile satışa çıkarsa bence çok satar.
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