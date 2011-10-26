Windows Phone Mango desteğini arkasına alan Nokia Lumia 710 tanıtıldı

Nokia, bugün Londra'da düzenlediği önemli etkinlik kapsamında Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemi desteğini arkasına alan Lumia 710 modelinin resmi olarak tanıtımını gerçekleştirdi. Lumia 800'ün bazı teknik özellikleri kırpılmış versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz Lumia 710'un detaylarına şimdi hepberaber kısaca bir göz gezdirelim.



119 mm uzunluğunda, 62.4 mm genişliğinde, 12.48 mm kalınlığında ve 125.5 gram ağırlığında dizayn edilen Lumia 710, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteğiyle geliyor.

1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 Snapdragon / Scorpion işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan Lumia 710'da, 3.7-inç boyutunda - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran ve Lumia 800'ün aksine 8 GB dahili kapasite bulunuyor.



Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth 2.1 + EDR üçlüsüne ev sahipliği yapan akıllı telefonda 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen dijital kamera yer alıyor. Otomatik odaklama özelliğine ve loş ortamlarda çekim için LED flaşa sahip olan kamera 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare hareketli görüntü kaydı yapabiliyor.



Bu bilgilere ek olarak 1300 mAh'lik bataryaya (Lumia 800: 1450 mAh) sahip akıllı telefonun 275 Euro fiyat etiketiyle, farklı renk seçenekleriyle, kasım ayından itibaren satışa sunulması planlanıyor.

