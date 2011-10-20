Windows Phone Mango'nun eşlik ettiği Nokia Sabre kamera karşısında

Haber Editörü
Windows Phone Mango işletim sisteminin eşlik ettiği Nokia 800'ün basın görselinin ardından, Nokia'nın Sabre kod adlı modeline ait olduğu öne sürülen fotoğraf internette boy gösterdi.
Beyaz rengiyle olduğu kadar sade tasarımıyla dikkat çeken Sabre, önceki söylentilere göre 1.4 GHz saat hızında çalışan işlemci, 1 GB RAM, 3.5-inç boyutunda ve WVGA çözünürlüğünde dokunmatik ekran ve 5 megapiksel çözünürlüğünde kameraya ev sahipliği yapacak. Bu bilgilere ek olarak akıllı telefonun, 300-350 Euro aralığında fiyatlandırılacağı konuşuluyor.
Nokia Sabre'nin, Nokia World 2011 etkinliğinde resmiyet kazanması bekleniyor.
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Fiziksel olarak nispeten ufak ekranlı cihazlarda sorun çıkmayabilir ama 4" ten sonrası bence zorlaşıyor. Yukarıda bir arkadaşın koyduğu video da da adam sol elle kullanıyor cihazı. Cihaz 3.8". Ana ekrandaki ikonlar da sola yatık. Bu da avantaj sağlıyor. Dediğim gibi şahsi görüşümdür. Bana göre pratik değil.
@cank1981 sizin kullandığınız cihaz da 3.8" :)
Bu arayüzün tek elle kullanılamayacağı yorumunuza takılmış durumdayım 2 haftadır HTC 7 Trophy kullanıyorum Win Phone 7.5 ben hep tek elimle kullanıyorum :)
resime akıpta değerlendirmeyelim,
nokiayı sevmiyor olabilirsiniz ve sırf siz sevmiyorsunuz diye diğerleride sevmemek ve almamak zorunda değil herkes istediğii modeli alabilir.
kolay gelsin
Yalnız arayüz buysa ben pek beğenmedim. Umarım bu değildir.