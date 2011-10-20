Windows Phone Mango'nun eşlik ettiği Nokia Sabre kamera karşısında

Windows Phone Mango işletim sisteminin eşlik ettiği Nokia 800'ün basın görselinin ardından, Nokia'nın Sabre kod adlı modeline ait olduğu öne sürülen fotoğraf internette boy gösterdi.



Beyaz rengiyle olduğu kadar sade tasarımıyla dikkat çeken Sabre, önceki söylentilere göre 1.4 GHz saat hızında çalışan işlemci, 1 GB RAM, 3.5-inç boyutunda ve WVGA çözünürlüğünde dokunmatik ekran ve 5 megapiksel çözünürlüğünde kameraya ev sahipliği yapacak. Bu bilgilere ek olarak akıllı telefonun, 300-350 Euro aralığında fiyatlandırılacağı konuşuluyor.



Nokia Sabre'nin, Nokia World 2011 etkinliğinde resmiyet kazanması bekleniyor.

