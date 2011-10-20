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Windows Phone Mango'nun eşlik ettiği Nokia Sabre kamera karşısında

7 yıl
15,2b
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23
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Windows Phone Mango işletim sisteminin eşlik ettiği Nokia 800'ün basın görselinin ardından, Nokia'nın Sabre kod adlı modeline ait olduğu öne sürülen fotoğraf internette boy gösterdi.
Beyaz rengiyle olduğu kadar sade tasarımıyla dikkat çeken Sabre, önceki söylentilere göre 1.4 GHz saat hızında çalışan işlemci, 1 GB RAM, 3.5-inç boyutunda ve WVGA çözünürlüğünde dokunmatik ekran ve 5 megapiksel çözünürlüğünde kameraya ev sahipliği yapacak. Bu bilgilere ek olarak akıllı telefonun, 300-350 Euro aralığında fiyatlandırılacağı konuşuluyor.
Nokia Sabre'nin, Nokia World 2011 etkinliğinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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BurayaNeYazıyoruz 7 yıl
nokia serisine bir tuğla daha eklenmiş
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Mobile Prof. 7 yıl
Standart wp ozellikleri abartmaya luzum yok.
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Max payne 35 7 yıl
nokia için inşallah iyi bir atılım olur
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Al PaC 7 yıl
Ben şahsen zorlandım tek elle kullanırken. Özellikle şu ana ekran sıkıntı zaten. Diğer menülerde birşey yok. Ellerim küçük değildir ama telefonu sağ elle tutup kullandığınızda ana ekranda baş parmağınızın sol üst köşeye doğru gitmesi lazım. Bu da cihazın elinizdeki dengesini bozmakla beraber parmağınızı da yoruyor.

Fiziksel olarak nispeten ufak ekranlı cihazlarda sorun çıkmayabilir ama 4" ten sonrası bence zorlaşıyor. Yukarıda bir arkadaşın koyduğu video da da adam sol elle kullanıyor cihazı. Cihaz 3.8". Ana ekrandaki ikonlar da sola yatık. Bu da avantaj sağlıyor. Dediğim gibi şahsi görüşümdür. Bana göre pratik değil.

@cank1981 sizin kullandığınız cihaz da 3.8" :)
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FRAPS 7 yıl
Tasarımı sade ,önünde kamera var ,1.4 ghz ilemci ve 3.5 inç 800x480 ekran ve en önemlisi markası Nokia daha ne olsun
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cank1981 7 yıl
Al PaC
Kasa, carl zeiss kamera ve navigasyon kısmı. Farklılaştırılabilecek başka bir yeri görünmüyor şu aşamada. Arayüzün tek elle kullanıma uygun olmayan bir yapısı var.

Bu arayüzün tek elle kullanılamayacağı yorumunuza takılmış durumdayım 2 haftadır HTC 7 Trophy kullanıyorum Win Phone 7.5 ben hep tek elimle kullanıyorum :)
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filteke 7 yıl
fiyat konusunda da iyi işlemcisi, orta seviye için olabilir ama nokiadan üst seviye bir telefon beklemekte insanlar, artık görüntüye para veren insanlar azaldığı gibi hala elinde gs2 yada apple 4s olupta sadece konuşma dışında hiçbir özelliğini kullanmayan insanlarda var. umarım başarılı olur.
resime akıpta değerlendirmeyelim,
nokiayı sevmiyor olabilirsiniz ve sırf siz sevmiyorsunuz diye diğerleride sevmemek ve almamak zorunda değil herkes istediğii modeli alabilir.
kolay gelsin
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darkaura 7 yıl
windows telefonlarin bence uygulama sayisindan sonra en buyuk eksigi birbirinin aynisi hic bir heyecan yaratmayan modellerle gelmeleri. bakalim nokia modelleri bir farklilik getirebilceklermi. ilk bakista heyecan yaratan bir sey yok gibi ama telefonlarin en azindan on incelemeleri cikmadan olumlu olumsuz yapilan tum yorumlar bos laf olur.
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silver021 7 yıl
nokia bu telefonu çok geç çıkarttı. samsung bu donanımda wp7 li cihazını 1 buçuk yıl önce felan çıkarmıştı. aradaki zaman diliminden sonra nokia bir atak yapmış gene beğenicileri çıkmış nokia güzeldir iyidir dayanıklıdır cart curt övmeye başlıyor. söversekte genemi söveceksiniz tavırları. eee yani sövmesekte olmuyorki. Nokia bitsin istiyorum. Appleada sıra gelsin istiyorum. oda batsın. tüm batı çökersin. Allahın korelisi kazansın yada bi taylandlısı ama işin içine amerika veya avrupa girince sinirlerim altüst oluyor. Halen nokiayıyı ve appleı övenlere Bir ekonomik tetikçinin itirafları kitabını okumalarını tavsiye ediyorum. Mideniz kaldırıyorsa sonuna kadar okursunuz.
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drip 7 yıl
süper telefon olacak. esas ace modelini çok merak ediyorum.
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SiradanDusunceler 7 yıl
Windows nokia işbirliği bakalım nasıl sonuçlanacak.
Yalnız arayüz buysa ben pek beğenmedim. Umarım bu değildir.
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bcans 7 yıl
bence nokia ve microsoft pazarda yer edinebilmek için uzun bi süre düşük fiyat politikası uygulicaktır.aksi halde android acımaz öper:D
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quzman 7 yıl
Sadece bu resimle yorum yapmak yargısız infaz olur ama Nokia bu sefer donanım konusunda cömert davranmış gibi .
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