Windows Phone cihazlar için Total Commander uygulaması kullanıma sunuldu

Yaklaşık bir yıldır kapalı beta testleri devam eden dosya yönetim uygulaması Total Commander, sonunda hem Windows Phone 8.1 hem de Windows 10 Mobil için kullanıma sunuldu.

Siyah ağırlıklı oldukça basit bir arayüzü bulunan Total Commander uygulaması, kişilerin telefonlarını ve dosyalarını etkili bir şekilde yönetmesine imkan tanıyor. Bu noktada dosya taşıma, isimlendirme, Zip dosyası oluşturma ya da açma, Microsoft, Dropbox, Google bulut depolama servisi ve FTP istemcisi gibi desteklerle gelen uygulama, AES şifreleme özelliğiyle de üst seviye bir güvenlik ortaya koyabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Total Commander uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/total-commander/9wzdncrfjwf1?tduid=(355784b811beee8ba3a5a8d6457db905)(259740)(2542549)(d_wp)()