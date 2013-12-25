Windows Phone cihazlar için çoklu pencere uygulaması: Multi Window

Aynı anda iki farklı uygulamanın bir arada kullanılması için Imperial Dynamics adlı geliştirici tarafından hazırlanan Multi Window, Windowns Phone 8 cihazlar için kullanıma sunuldu.

Geniş ekranlı Windows Phone 8 cihazlar için hazırlanan Multi Window, kişilerin aynı anda iki farklı pencere ve bu doğrultuda iki farklı uygulama kullanmasına imkan tanıyor. Windows Phone programlama arayüzünün diğer uygulamalara izin vermemesi nedeniyle sadece geliştirici tarafından hazırlanan ufak uygulamalara destek veren Multi Window, geliştirmeye açık farklı bir yapı ortaya koyuyor.

2 TL fiyat etiketiyle satılan Multi Window WP8 uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/TR-TR/store/app/multi-window/a11e1735-3b46-4d9b-a687-bf141640fe93