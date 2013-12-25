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Windows Phone cihazlar için çoklu pencere uygulaması: Multi Window

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,2b
1
21
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone cihazlar için çoklu pencere uygulaması: Multi Window
Aynı anda iki farklı uygulamanın bir arada kullanılması için Imperial Dynamics adlı geliştirici tarafından hazırlanan Multi Window, Windowns Phone 8 cihazlar için kullanıma sunuldu.
Geniş ekranlı Windows Phone 8 cihazlar için hazırlanan Multi Window, kişilerin aynı anda iki farklı pencere ve bu doğrultuda iki farklı uygulama kullanmasına imkan tanıyor. Windows Phone programlama arayüzünün diğer uygulamalara izin vermemesi nedeniyle sadece geliştirici tarafından hazırlanan ufak uygulamalara destek veren Multi Window, geliştirmeye açık farklı bir yapı ortaya koyuyor.
2 TL fiyat etiketiyle satılan Multi Window WP8 uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowsphone.com/TR-TR/store/app/multi-window/a11e1735-3b46-4d9b-a687-bf141640fe93 Yorum Yaz
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Simple Man 5 yıl en beğenilen furyhard
furyhard
Ya bu wp kullananların çektiği ne? ?Android ile gelen bütün standard uygulamalar parayla satılıyor ücretsiz olan çok az şey var nasıl kullanıyosunuz anlamadım ki(Amacım wp yi kotulemek değil sadece aklım almıyor)

Bu kasıyor artık yeni telefon alalım demek yerine uygulama alıyoruz.
furyhardYa bu wp kullananların çektiği ne? ?Android ile gelen bütün standard uygulamalar parayla satılıyor ücretsiz olan çok az şey var nasıl...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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furyhard 5 yıl
Ya bu wp kullananların çektiği ne? ?Android ile gelen bütün standard uygulamalar parayla satılıyor ücretsiz olan çok az şey var nasıl kullanıyosunuz anlamadım ki(Amacım wp yi kotulemek değil sadece aklım almıyor)
Ya bu wp kullananların çektiği ne? ?Android ile gelen bütün standard uygulamalar parayla satılıyor ücretsiz olan çok az şey var nasıl kullanıyosunuz anlamadım...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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mehmedaltair 5 yıl
Turbo bu sefer adamlarını göndermiş
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doctor5945 5 yıl
wp8 li lumia 925 note 3 ten daha performanslı calısıyor sıfır takılmayla
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mehmedaltair 5 yıl
Turbo bu sefer adamlarını göndermiş
Yanıtla +6
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Utku 5 yıl
Windows Phone konularina girip, provokatif mesajlar yazma gayretinde olanlarin ruh sagliklarinda bir sorun oldugunu dusunuyorum artik.
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CertificatedStaff 5 yıl
Denemek lazım
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jumuu 5 yıl
Merak ediyorum da sırf Wp8e laf söyleyebilmek için buraya kadar gelip yorum yapmak nedir? İnsan mısınız siz?
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kpln04 5 yıl
evet hesap makinesiyle kronometreyi aynı anda kullanmak zwvkli olur
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Bradley Cooper 5 yıl
2 tane uygulama var zaten 2 sini de aynı anda açıp ne yapacaksınız. aaa bi dk sizde hareketli kutucuklar vardı di mi. özür dilerim
3 Yanıt Yanıtla +2
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black_67 5 yıl
Adamlar free her uygulamaya para vermeye dunden razi
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furyhard 5 yıl
Ya bu wp kullananların çektiği ne? ?Android ile gelen bütün standard uygulamalar parayla satılıyor ücretsiz olan çok az şey var nasıl kullanıyosunuz anlamadım ki(Amacım wp yi kotulemek değil sadece aklım almıyor)
1 Yanıt Yanıtla +8
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Simple Man 5 yıl furyhard
furyhard
Ya bu wp kullananların çektiği ne? ?Android ile gelen bütün standard uygulamalar parayla satılıyor ücretsiz olan çok az şey var nasıl kullanıyosunuz anlamadım ki(Amacım wp yi kotulemek değil sadece aklım almıyor)

Bu kasıyor artık yeni telefon alalım demek yerine uygulama alıyoruz.
2 Yanıt Yanıtla +20
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Simple Man 5 yıl
Sadece kendi içinde bulundurduğu uygulamalara böyle bir olanak sağlıyor sanırım
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Mad 5 yıl
Sörf yaparken işe yarayabilir
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NakahNiyesuh 5 yıl
Ne kadar geniş ekran?
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