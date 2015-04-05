Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone cihazları için WhatsApp arama özelliğinin hazırlık aşamasında olduğu onaylandı

4 yıl
2,3b
1
2
Mobil Uygulamalar
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows Phone cihazları için WhatsApp arama özelliğinin hazırlık aşamasında olduğu onaylandı

Bilindiği üzere popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, yaklaşık 3 ay süren test sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde uygulama içi arama özelliğini Android platformu kullanıcılarının hizmetine sunmuştu. İnternet aracılığıyla yapılan arama hizmetini Android kullanıcıları kullanadursun geçtiğimiz günlerde üst düzey firma yöneticisinden gelen açıklama ile iOS platformu kullanıcılarının da bir kaç hafta içinde bu hizmete kavuşturulacağı müjdelenmişti.
Windows Phone cihazları için WhatsApp arama özelliğinin hazırlık aşamasında olduğu onaylandı

Android ve iOS tarafındaki gelişmelerin aksine Windows Phone platformu için bugüne kadar herhangi bir bilgi bulunmuyordu. Bir kullanıcının sorusu üzerine WhatsApp destek ekibinden gelen cevap neticesinde ortaya çıktı ki WhatsApp halihazırda Windows Phone platformuna da arama özelliğini getirmenin hazırlığı içinde. Gelen cevapta hizmetin Windows Phone kullanıcılarına ne zaman getirileceğine dair herhangi bir bilgi verilmiyorken, Windows Phone'un WhatsApp Web hizmetine iOS'den önce kavuştuğunu göz önüne alırsak, Windows Phone platformunun iOS platformundan önce arama hizmetine kavuşmasını bile bekleyebiliriz.

http://wmpoweruser.com/whatapp-confirms-whatsapp-calling-for-windows-phone-still-in-the-works/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
mako3e 4 yıl
eskiden önce ios'a gelirdi uygulamalar. donanımlar standart yazılması daha kolay derlerdi. şimdi önce androide geliyor. eğer ios a gelecekse görüntülü konuşmayla gelsin de beklediğimize değsin :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 4 yıl
Messenger la tamamen aynı işi yapar hale geldi messenger ı kaldırsalar keşke.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Logitech MX MASTER inceleme 4 yıl Mobilite 2.0 ilk bölüm: LG G4, Asus ZenFone 2, Galaxy Note 5'in işlemcisi, OnePlus 2, Xiaomi'nin Türkiye hazırlığı ve dahası... 4 yıl Android Yedekleme ve Wipe İşlemleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim