Windows Phone cihazları için WhatsApp arama özelliğinin hazırlık aşamasında olduğu onaylandı

Bilindiği üzere popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, yaklaşık 3 ay süren test sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde uygulama içi arama özelliğini Android platformu kullanıcılarının hizmetine sunmuştu. İnternet aracılığıyla yapılan arama hizmetini Android kullanıcıları kullanadursun geçtiğimiz günlerde üst düzey firma yöneticisinden gelen açıklama ile iOS platformu kullanıcılarının da bir kaç hafta içinde bu hizmete kavuşturulacağı müjdelenmişti.

Android ve iOS tarafındaki gelişmelerin aksine Windows Phone platformu için bugüne kadar herhangi bir bilgi bulunmuyordu. Bir kullanıcının sorusu üzerine WhatsApp destek ekibinden gelen cevap neticesinde ortaya çıktı ki WhatsApp halihazırda Windows Phone platformuna da arama özelliğini getirmenin hazırlığı içinde. Gelen cevapta hizmetin Windows Phone kullanıcılarına ne zaman getirileceğine dair herhangi bir bilgi verilmiyorken, Windows Phone'un WhatsApp Web hizmetine iOS'den önce kavuştuğunu göz önüne alırsak, Windows Phone platformunun iOS platformundan önce arama hizmetine kavuşmasını bile bekleyebiliriz.

http://wmpoweruser.com/whatapp-confirms-whatsapp-calling-for-windows-phone-still-in-the-works/