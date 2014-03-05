Windows Phone dijital asistanı Cortana bir videoda ortaya çıktı





Microsoft'un uzun süredir eksikliği hissedilen dijital asistan teknolojisini Windows Phone platformuna getireceği ve bunun da Windows Phone 8.1 güncellemesi ile olacağı biliniyor. İlk görselleri internete sızdıktan sonra şimdi de bir video yayınlandı.





Cortana adına sahip olduğu görülen yeni asistan canlı karo şeklinde başlangıç ekranından çalıştırılabiliyor. Microsoft hesabı ile giriş yapmanız gereken hizmet sonrasında konum bilginiz, ses girişiniz, rehber, ajanda, arama geçmişi, email, SMS, tarayıcı geçmişi gibi pek çok kişisel veriyi analiz ediyor. Ayrıca kullanıcıya da bazı sorular soruyor.





Cortana daha sonra bu bilgileri; teklif ve önerileri size göre ayarlamak için kullanıyor. Videoda görüldüğü kadarıyla uygulama Rahatsız Etme özelliği altında gelen SMS ve çağrılarla da sizin adınıza ilgileniyor. Microsoft'un Cortana'yı Nisan ayındaki BUILD konferansında tanıtması bekleniyor.

http://unleashthephones.com/2014/03/05/exclusive-cortana-voice-assistant-windows-phone-8-1-video/