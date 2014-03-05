Windows Phone dijital asistanı Cortana bir videoda ortaya çıktı

Haber Editörü
Microsoft'un uzun süredir eksikliği hissedilen dijital asistan teknolojisini Windows Phone platformuna getireceği ve bunun da Windows Phone 8.1 güncellemesi ile olacağı biliniyor. İlk görselleri internete sızdıktan sonra şimdi de bir video yayınlandı.
Cortana adına sahip olduğu görülen yeni asistan canlı karo şeklinde başlangıç ekranından çalıştırılabiliyor. Microsoft hesabı ile giriş yapmanız gereken hizmet sonrasında konum bilginiz, ses girişiniz, rehber, ajanda, arama geçmişi, email, SMS, tarayıcı geçmişi gibi pek çok kişisel veriyi analiz ediyor. Ayrıca kullanıcıya da bazı sorular soruyor.
Cortana daha sonra bu bilgileri; teklif ve önerileri size göre ayarlamak için kullanıyor. Videoda görüldüğü kadarıyla uygulama Rahatsız Etme özelliği altında gelen SMS ve çağrılarla da sizin adınıza ilgileniyor. Microsoft'un Cortana'yı Nisan ayındaki BUILD konferansında tanıtması bekleniyor.
http://unleashthephones.com/2014/03/05/exclusive-cortana-voice-assistant-windows-phone-8-1-video/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Konu WP olunca ne yaparsın hocam ? Böyle 2-3 gün geriden geliyo :(
-Bi Samsung değil ki değişen kapak renginin haberi anında yapılsın!
Aynen hocam, ne var bu samsunglarda anlamam, dun Türkcell bayide eşime 720 cihazı gösterirken satış görevlisi diye tabir edilen insan türü yanımıza geldi, samsung serinden cihaz vereleim, lumia iyi değil, kullanamazsınız gibisinden dalavere yapmaya çalıştı, yok dedim bze lumia lazım başka cihaz almam flan, yok içte önermiyoruz, memnun kalmazsınız işte şöyle kötü böyle kötü, 1020 ve 520yi çıkardım valla biz gayet memnunuz, gayet rahat da kullanıyoruz gibisinden çıkıştım, yüz ifadesini 41 mp ile çekmek isterdim o derece bozuldu eleman,