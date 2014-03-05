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Windows Phone dijital asistanı Cortana bir videoda ortaya çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,1b
1
21
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone dijital asistanı Cortana bir videoda ortaya çıktı

Microsoft'un uzun süredir eksikliği hissedilen dijital asistan teknolojisini Windows Phone platformuna getireceği ve bunun da Windows Phone 8.1 güncellemesi ile olacağı biliniyor. İlk görselleri internete sızdıktan sonra şimdi de bir video yayınlandı.

Cortana adına sahip olduğu görülen yeni asistan canlı karo şeklinde başlangıç ekranından çalıştırılabiliyor. Microsoft hesabı ile giriş yapmanız gereken hizmet sonrasında konum bilginiz, ses girişiniz, rehber, ajanda, arama geçmişi, email, SMS, tarayıcı geçmişi gibi pek çok kişisel veriyi analiz ediyor. Ayrıca kullanıcıya da bazı sorular soruyor.

Cortana daha sonra bu bilgileri; teklif ve önerileri size göre ayarlamak için kullanıyor. Videoda görüldüğü kadarıyla uygulama Rahatsız Etme özelliği altında gelen SMS ve çağrılarla da sizin adınıza ilgileniyor. Microsoft'un Cortana'yı Nisan ayındaki BUILD konferansında tanıtması bekleniyor. 

http://unleashthephones.com/2014/03/05/exclusive-cortana-voice-assistant-windows-phone-8-1-video/ Yorum Yaz
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The-Engineer 5 yıl en beğenilen alperen_69
alperen_69

biraz geridenmi geliyorsunuz ne bu video sanırım 2 gündür forumda mevcut zaten

Konu WP olunca ne yaparsın hocam ? Böyle 2-3 gün geriden geliyo :(
-Bi Samsung değil ki değişen kapak renginin haberi anında yapılsın!
alperen_69biraz geridenmi geliyorsunuz ne bu video sanırım 2 gündür forumda mevcut zatenKonu WP olunca ne yaparsın ho...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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alperen_69 5 yıl
biraz geridenmi geliyorsunuz ne bu video sanırım 2 gündür forumda mevcut zaten
1 Yanıt Yanıtla +5
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blackdiamond16 5 yıl The-Engineer
bozokluht
alperen_69

biraz geridenmi geliyorsunuz ne bu video sanırım 2 gündür forumda mevcut zaten

Konu WP olunca ne yaparsın hocam ? Böyle 2-3 gün geriden geliyo :(
-Bi Samsung değil ki değişen kapak renginin haberi anında yapılsın!

Aynen hocam, ne var bu samsunglarda anlamam, dun Türkcell bayide eşime 720 cihazı gösterirken satış görevlisi diye tabir edilen insan türü yanımıza geldi, samsung serinden cihaz vereleim, lumia iyi değil, kullanamazsınız gibisinden dalavere yapmaya çalıştı, yok dedim bze lumia lazım başka cihaz almam flan, yok içte önermiyoruz, memnun kalmazsınız işte şöyle kötü böyle kötü, 1020 ve 520yi çıkardım valla biz gayet memnunuz, gayet rahat da kullanıyoruz gibisinden çıkıştım, yüz ifadesini 41 mp ile çekmek isterdim o derece bozuldu eleman,
bozokluhtalperen_69biraz geridenmi geliyorsunuz ne bu video sanırım 2 gündür forumda mevcut zaten
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2 Yanıt Yanıtla +4
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Mr xXx 5 yıl
Bende xperia z var telefon büyük olmasına büyük ama ince ama nokia gibi takoz değil. Her neyse fanboy değilim hem z hemde iphone 4 kullanıyorum
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mehmedaltair 5 yıl
Şu sesli asistan kadar gereksiz bir sistem yok tüm android cihazlarda root yapıp ilk kaldırdığım fonksiyon
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Elsa 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
Şu sesli asistan kadar gereksiz bir sistem yok tüm android cihazlarda root yapıp ilk kaldırdığım fonksiyon


Turkce gelirse oyle demezsin
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memocan4345 5 yıl
ARKADAŞLAR CORTANA NIN TÜRKÇE DİL DESTEĞİ SUNMASI İÇİN OYLAMA YAPILIYOR LÜTFEN SİZDE DESTEK OLUN 3 OY BİRDEN GÖNDERİLEBİLİYOR windowsphone.uservoice.com/...
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Kulak Misafiri 5 yıl
Peki Home tuşuna basılı tutunca çıkan kim la? O da az çok iş görüyor.
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cosica 5 yıl
olay ne şimdi. adam telefona bi "hi" bile demedi. daha sormadan hir iz dı vedır diye cevap verdi ama hava durumu yok ortada. çok fazla erken sızmış bir görüntü sanırım. ayrıca o ses berbat. korku filmi gibi.
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OnlyChaos 5 yıl
Sesli asistan pek kullanisli bir şey değil ki. Yani asistan üzerinden yaptigimiz işleri normal yoldan çok daha kolay yapiyoruz.
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keremec 5 yıl OnlyChaos
OnlyChaos
Sesli asistan pek kullanisli bir şey değil ki. Yani asistan üzerinden yaptigimiz işleri normal yoldan çok daha kolay yapiyoruz.

Cortana için istersek sms lerdeki yazıyı okuyup ona göre sunu yapıyımmu diyebiliyormus

(bir yerde okumuştum doğruluğundan emin değilim)

mesela arkadaşın sana yarın saat 7 de buluşalım diye mesaj atmış cortana sana soruyor yarın saat 7 ye görev ,alarm vs kurayımmı ama arkadaşlarımız bize ingilizce sms gondermeyeceğine göre bizim için çok önemli bir özellik değil.
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alperen_69 5 yıl
biraz geridenmi geliyorsunuz ne bu video sanırım 2 gündür forumda mevcut zaten
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The-Engineer 5 yıl alperen_69
alperen_69

biraz geridenmi geliyorsunuz ne bu video sanırım 2 gündür forumda mevcut zaten

Konu WP olunca ne yaparsın hocam ? Böyle 2-3 gün geriden geliyo :(
-Bi Samsung değil ki değişen kapak renginin haberi anında yapılsın!
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