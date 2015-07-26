Windows Phone dünyasının yeni YouTube istemcisi: Perfect Tube

Haber Editörü
YouTube'a erişim için birçok uygulamanın yer aldığı Windows Phone platformu, yeni bir alternatife daha kavuştu.
Windows Phone dünyasına özel olarak hazırlanan Perfect Tube, dünyanın en büyük video platformunda yer alan videoların izlenebilmesi yanında yeni video yükleme noktasında da görev yapıyor. YouTube'un bütün teknik özelliklerine destek veren uygulama, oldukça hızlı çalışan "akıllı" bir arayüzle geliyor ve parmak hareketleriyle rahatlıkla kontrol edilebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Perfect Tube uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowscentral.com/perfect-tube-designed-exclusively-windows-phone-bringing-you-another-way-watch-youtube-videos Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android (linux) ve Android uygulama paketleri (java) tamamen açık kaynak kodlu olduğu için herhangi bir yasal engel yok.
Hatta belki birisi portladığı uygulamalarla Android store adında bir mağaza bile açabilir.
Ancak, ios tarafında bu pek mümkün değil, bu işi uygulama geliştiricinin yapması gerek belki kendimiz portlayıp kendimiz kullanabiliriz.
ios için dediğinizde de haklsınız. candy crush saga bunun bir örneği mesela.
dediğinizden gerek olsa, microsoft android projesi olan astoria üzerine daha fazla düşüyor, ios'a göre.
WP7 çıktı ve bu durum değişti. O mobil dünyanın Windows'u gitti, yerine tamamen kapalı, ana ekrana arkaplan bile konulamayan, başlat menüsüz, dosya yöneticisi olmayan, Windows ile alakası sadece isminde olan bir sistem geldi. Üreticinin değiştirebildiği tek şey zil sesi ve kilit ekranı olunca tabi ki sisteme olan ilgi aşırı bir şekilde düştü.
WP7'den sonra Microsoft'u bırakan üreticilere hak vermemek elde değil. Microsoft WM6.0 üzerinden gitseydi belki de bugün bambaşka bir mobil sistem karşımızda olabilirdi.
Resim bir Windows Mobile 6.5 "temasına" ait
android, bloatware denilen üretici tarafından zorla yüklenmiş uygulamalarla geliyor, windows phone da ise üretici veya operatörün istediği uygulamalar yüklü bile gelse, kolayca kaldırılabiliyor.
Arayüz durmadan gelişiyor, önceden sadece orta ve büyük karolar vardı, sonra küçük boy geldi. sonra karolara arka plan eklendi. sonra w10m ile dikey modda karolar geldi ve artık karolar tamamen şeffaf olabiliyor ve duvarkağıdı desteği geldi. kısacası kullanmadan kötüleyen ben değilim sensin. Sen android'in a'sını duymamışken ben android kullanıyordum. (galaxy s-2010) güncelleme gelmeme olayı operatörlere bağlı ancak windows insider (fast/slow) veya preview for developers gibi programlarla bu sorun çözülüyor. zaten bir kez, w10m güncellemesi telefonlara kurulduktan sonra, operatörlerin denetiminden çıkacak güncelleme olarak ve doğrudan microsoftun sunucularına bağlı olacak.
Evet çünkü google microsoftun yaptığı uygulamayı saçma sapan bi sebeple dava edip mağazadan kaldırtmıştı. MS de uygulamayı o şekle çevirmek zorunda kaldı.