Windows Phone dünyasının yeni YouTube istemcisi: Perfect Tube

YouTube'a erişim için birçok uygulamanın yer aldığı Windows Phone platformu, yeni bir alternatife daha kavuştu.

Windows Phone dünyasına özel olarak hazırlanan Perfect Tube, dünyanın en büyük video platformunda yer alan videoların izlenebilmesi yanında yeni video yükleme noktasında da görev yapıyor. YouTube'un bütün teknik özelliklerine destek veren uygulama, oldukça hızlı çalışan "akıllı" bir arayüzle geliyor ve parmak hareketleriyle rahatlıkla kontrol edilebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Perfect Tube uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/perfect-tube-designed-exclusively-windows-phone-bringing-you-another-way-watch-youtube-videos