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Windows Phone dünyasının yeni YouTube istemcisi: Perfect Tube

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,3b
1
35
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone dünyasının yeni YouTube istemcisi: Perfect Tube
 
YouTube'a erişim için birçok uygulamanın yer aldığı Windows Phone platformu, yeni bir alternatife daha kavuştu.
Windows Phone dünyasına özel olarak hazırlanan Perfect Tube, dünyanın en büyük video platformunda yer alan videoların izlenebilmesi yanında yeni video yükleme noktasında da görev yapıyor. YouTube'un bütün teknik özelliklerine destek veren uygulama, oldukça hızlı çalışan "akıllı" bir arayüzle geliyor ve parmak hareketleriyle rahatlıkla kontrol edilebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Perfect Tube uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/perfect-tube-designed-exclusively-windows-phone-bringing-you-another-way-watch-youtube-videos Yorum Yaz
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
Benim hem windowsdan hemde MS den ümidim kesildi. Son yıllarda her sektörde işi batırdı. Telefon konsol masüstü yazılım vss.
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exent4246o 4 yıl
Eğer apk'yı portalayıp xap elde edilebiliyorsa yada az zahmetle portlanabiliyorsa isterse geliştirici uygulamayı mağazaya yüklemesin, Visual Studio ile portlayıp kafamıza göre kullanabiliriz.
Android (linux) ve Android uygulama paketleri (java) tamamen açık kaynak kodlu olduğu için herhangi bir yasal engel yok.
Hatta belki birisi portladığı uygulamalarla Android store adında bir mağaza bile açabilir.
Ancak, ios tarafında bu pek mümkün değil, bu işi uygulama geliştiricinin yapması gerek belki kendimiz portlayıp kendimiz kullanabiliriz.
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Windows10 4 yıl exent4246o
evet bende böyle olacağını düşünüyorum. eğer geliştirici kendisi bunu yapmazsa bile, bizim portlayıp bunu sideloading yöntemi ile telefona yükleyebilmemiz olası. zaten şu an android ile ilgili bir framework içeriyor diye biliyorum w10m. bunu daha da geliştirmeliler.

ios için dediğinizde de haklsınız. candy crush saga bunun bir örneği mesela.

dediğinizden gerek olsa, microsoft android projesi olan astoria üzerine daha fazla düşüyor, ios'a göre.
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Microsoft aslında mobil bölümün Windows'unu yazmaya çalıştı ilk başta. Ondan dolayı lisans ücreti vs. alıyordu. Windows Mobile döneminde bu iş güzel ilerliyordu. Mobildeki görünüm masaüstündeki görünüme oldukça benziyordu(başlat menüsü, sağ üstteki kapatma tuşu, hatta çıkan bildirimler bile masaüstündeki çarpı işareti olan baloncuklar olarak çıkıyordu). Masaüstünde olduğu gibi üretici o cihaza ya launcher ya da tema ile kendi havasını katabiliyordu.

WP7 çıktı ve bu durum değişti. O mobil dünyanın Windows'u gitti, yerine tamamen kapalı, ana ekrana arkaplan bile konulamayan, başlat menüsüz, dosya yöneticisi olmayan, Windows ile alakası sadece isminde olan bir sistem geldi. Üreticinin değiştirebildiği tek şey zil sesi ve kilit ekranı olunca tabi ki sisteme olan ilgi aşırı bir şekilde düştü.

WP7'den sonra Microsoft'u bırakan üreticilere hak vermemek elde değil. Microsoft WM6.0 üzerinden gitseydi belki de bugün bambaşka bir mobil sistem karşımızda olabilirdi.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resim bir Windows Mobile 6.5 "temasına" ait
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swat882 4 yıl
S6 g4 note4 z3 m9 ta şişme problemi filan yok kullanmadan sallamayın. Windows phone ların bir dünya eksiği var. Arayüz igrenc, marketi abuk subuk, güncelleme gelmiyor vs. Microsoft bu işi bıraksın
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Windows10 4 yıl swat882
çok basit yüklenen uygulmaalardan sonra android yavaşlıyor, windows phone'da ise böyle birşey yok.

android, bloatware denilen üretici tarafından zorla yüklenmiş uygulamalarla geliyor, windows phone da ise üretici veya operatörün istediği uygulamalar yüklü bile gelse, kolayca kaldırılabiliyor.

Arayüz durmadan gelişiyor, önceden sadece orta ve büyük karolar vardı, sonra küçük boy geldi. sonra karolara arka plan eklendi. sonra w10m ile dikey modda karolar geldi ve artık karolar tamamen şeffaf olabiliyor ve duvarkağıdı desteği geldi. kısacası kullanmadan kötüleyen ben değilim sensin. Sen android'in a'sını duymamışken ben android kullanıyordum. (galaxy s-2010) güncelleme gelmeme olayı operatörlere bağlı ancak windows insider (fast/slow) veya preview for developers gibi programlarla bu sorun çözülüyor. zaten bir kez, w10m güncellemesi telefonlara kurulduktan sonra, operatörlerin denetiminden çıkacak güncelleme olarak ve doğrudan microsoftun sunucularına bağlı olacak.
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kule_genclik 4 yıl
hala istemci falan diyor su telefona artik gercek youtube yazsinlar ilk baslarda sacma sapan basinca youtube explorerdan acan uygulamalar bile vardi
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NamelessWonder 4 yıl kule_genclik
kule_genclik
hala istemci falan diyor su telefona artik gercek youtube yazsinlar ilk baslarda sacma sapan basinca youtube explorerdan acan uygulamalar bile vardi

Evet çünkü google microsoftun yaptığı uygulamayı saçma sapan bi sebeple dava edip mağazadan kaldırtmıştı. MS de uygulamayı o şekle çevirmek zorunda kaldı.
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Windows10 4 yıl
Galaxy Note 5 gibi bir telefonu, windows 10 mobile ile çıkartsınlar, tek kelimeyle uçar. iphonedan hızlı çalışır ve zamanla androidde olduğu gibi şişmez. rehberi 4 snde açmaz. tak diye anında açar. ama işte, sen telefonu piyasaya sunmazsan olmaz bütün bu işler. DH çinde videosu sayesinde, note 5 almaktan vazgeçtim. tek hedefim iphone. eğer o olmazsa lumia 950xl olabilir.
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muccos 4 yıl Windows10
Tabiki uçar çünkü Windows Phone'da hiç bir şey yok.İşletim sistemi bomboş.Marketi ıssız dünya.Android artık sişme filan da yapmıyor.Rehberi 4sn'de açması Samsung'un sorunudur ki oda olmuyor artık.
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