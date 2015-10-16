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Windows Phone için Calculator Toolbox'un arayüzü yenilendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
756
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Cep Telefonları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için Calculator Toolbox'un arayüzü yenilendi
 
Windows Phone cihazlar için hazırlanan etkili hesap makinesi ve birim çeviri uygulaması Calculator Toolbox, yeni özelliklerle güncellendi.
Yayınlanan bu yeni sürümüyle ile olarak arayüzü yenilenen ve böylece hem daha modern hem de kullanışlı hale gelen Calculator Toolbox, ayrıca bünyesine 10 yeni hesap makinesi sürümü ekliyor, iki yeni tema ile isteğe bağlı olarak özelleştirilebiliyor, yeni çeviri kategorileri ile kapsama alanını genişletiyor, titreşimi kapatabiliyor ve son olarak son kullanılan birimleri hafızasında tutabiliyor.
Calculator Toolbox'un reklamlar ile desteklenen ücretsiz sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

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