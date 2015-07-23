Windows Phone için DailyMotion, artık 5 kat daha hızlı çalışıyor

İnternet dünyasının büyük video servisleri arasında yer alan Dailymotion, resmi Windows Phone 8 uygulamasını güncelledi.





Kişilerin Dailymotion bünyesinde yer alan videoları Windows Phone işletim sistemli sistemli cihazları üzerinde izlemesi için hazırlanan uygulama, hatırlarsanız kısa süre önce canlı yayın desteği sunmaya başlamıştı. Dailymotion son sürümüyle ise hem tasarım hem de kullanıcı deneyimi açısından baştan aşağıya yenilendi. Tasarımının oturması için sürekli olarak geliştirilen uygulama, ayrıca mini oynatıcı ile kendi içinde gezilirken dahi video keyfi sunabiliyor ve eskiye oranla tam 5 kat daha hızlı çalışma gösteriyor.

Ücretsiz olarak sunulan Dailymotinon uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowscentral.com/dailymotion-app-windows-phone-adds-video-mini-player-latest-update