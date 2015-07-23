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Windows Phone için DailyMotion, artık 5 kat daha hızlı çalışıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için DailyMotion, artık 5 kat daha hızlı çalışıyor
 
İnternet dünyasının büyük video servisleri arasında yer alan Dailymotion, resmi Windows Phone 8 uygulamasını güncelledi.

Kişilerin Dailymotion bünyesinde yer alan videoları Windows Phone işletim sistemli sistemli cihazları üzerinde izlemesi için hazırlanan uygulama, hatırlarsanız kısa süre önce canlı yayın desteği sunmaya başlamıştı. Dailymotion son sürümüyle ise hem tasarım hem de kullanıcı deneyimi açısından baştan aşağıya yenilendi. Tasarımının oturması için sürekli olarak geliştirilen uygulama, ayrıca mini oynatıcı ile kendi içinde gezilirken dahi video keyfi sunabiliyor ve eskiye oranla tam 5 kat daha hızlı çalışma gösteriyor.
Ücretsiz olarak sunulan Dailymotinon uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.windowscentral.com/dailymotion-app-windows-phone-adds-video-mini-player-latest-update Yorum Yaz
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Microsoft Specialist 4 yıl en beğenilen
Ms şu dailymotion veya vimeoya destekte bulunsa veya direkt satın alıp kendi geliştirse ne iyi olurdu bak şimdi haterlar eksileyecek
2 Yanıt Yanıtla +6
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Kim nederse desin, isteyen bal gibi de yapıyor uygulamasını. Kimse bence Windows Phone'da neden uygulama yok demesin, geliştiricinin kendi ayıbı. Kimi geliştiriciler var WP7.5'ten tutun, Windows 10'a kadar uygulama yapıyorlar, buda Windows Phone sistemine uygulama geliştirmenin zor olmadığını gösteriyor.
Kim nederse desin, isteyen bal gibi de yapıyor uygulamasını. Kimse bence Windows Phone'da neden uygulama yok demesin, geliştiricinin kendi ayıbı. Kimi geliştir...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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e-Militarist 2 yıl
Uygulama bugün güncellendi. 6.1.85.0 Evrensel Dailymotion microsoft.com/...
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Microsoft Specialist 4 yıl en beğenilen
Ms şu dailymotion veya vimeoya destekte bulunsa veya direkt satın alıp kendi geliştirse ne iyi olurdu bak şimdi haterlar eksileyecek
1 Yanıt Yanıtla +6
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Kim nederse desin, isteyen bal gibi de yapıyor uygulamasını. Kimse bence Windows Phone'da neden uygulama yok demesin, geliştiricinin kendi ayıbı. Kimi geliştiriciler var WP7.5'ten tutun, Windows 10'a kadar uygulama yapıyorlar, buda Windows Phone sistemine uygulama geliştirmenin zor olmadığını gösteriyor.
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Egehanß 4 yıl Microsoft Specialist
Bunu dedin diye + alacaksın.
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alemburda34 4 yıl
Youtube inat güncellemeye devam :)
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