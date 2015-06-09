Windows Phone için Facebook Messenger güncellendi

Facebook'un ayrı olarak görev yapan anlık mesajlaşma uygulaması Messenger, Windows Phone tarafında güncellendi.

Facebook Messenger 10.0 kodlu yeni sürümüyle artık istediğiniz konuşma için detayları göstermeye ve ayarları değiştirme desteğini vermeye başladı. Konuşmada kimlerin olduğunu gösteren ve dokunma ile Facebook profillerine giden uygulama, ayrıca bildirim ayarlarını yönetme, konuşmaya kişiler ekleme ve bir grubun adını veya fotoğrafını değiştirme desteklerini de getirdi.

Çıkartmaların artık daha hızlı ve daha güvenilir şekilde yüklendiği Facebook Messenger'a ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/messenger/3219d30d-4a23-4f58-a91c-c44b04e6a0c7