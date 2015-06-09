Windows Phone için Facebook Messenger güncellendi

Haber Editörü
Facebook'un ayrı olarak görev yapan anlık mesajlaşma uygulaması Messenger, Windows Phone tarafında güncellendi.
Facebook Messenger 10.0 kodlu yeni sürümüyle artık istediğiniz konuşma için detayları göstermeye ve ayarları değiştirme desteğini vermeye başladı. Konuşmada kimlerin olduğunu gösteren ve dokunma ile Facebook profillerine giden uygulama, ayrıca bildirim ayarlarını yönetme, konuşmaya kişiler ekleme ve bir grubun adını veya fotoğrafını değiştirme desteklerini de getirdi.
Çıkartmaların artık daha hızlı ve daha güvenilir şekilde yüklendiği Facebook Messenger'a ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/messenger/3219d30d-4a23-4f58-a91c-c44b04e6a0c7 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/messenger/9wzdncrf0083
En gerekli şeyler yok bu platformda.