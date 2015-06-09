Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone için Facebook Messenger güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
649
1
5
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows Phone için Facebook Messenger güncellendi
 
Facebook'un ayrı olarak görev yapan anlık mesajlaşma uygulaması Messenger, Windows Phone tarafında güncellendi.
Facebook Messenger 10.0 kodlu yeni sürümüyle artık istediğiniz konuşma için detayları göstermeye ve ayarları değiştirme desteğini vermeye başladı. Konuşmada kimlerin olduğunu gösteren ve dokunma ile Facebook profillerine giden uygulama, ayrıca bildirim ayarlarını yönetme, konuşmaya kişiler ekleme ve bir grubun adını veya fotoğrafını değiştirme desteklerini de getirdi. 
Çıkartmaların artık daha hızlı ve daha güvenilir şekilde yüklendiği Facebook Messenger'a ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/messenger/3219d30d-4a23-4f58-a91c-c44b04e6a0c7 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-Militarist 4 yıl
Facebook Messenger 11.0.1.0

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/messenger/9wzdncrf0083
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr xXx 4 yıl
Videolu arama yok mu? Hadi onu geçtim de sesli arama da mı yok
şimdi eksiye boğacaklar beni
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yoldagezen 4 yıl
Bukadar rezil bir program olamaz,adamlara bir çok kişiden mail attık halen ipledikleri yok,program açık olduğu halde halen offline görünüyoruz yani messengerin açık olup olmadığını listemizdekiler o anda goremiyor,bukadar gerizekalılık pes ettirdi beni artık.pilin canına okuyor,yazışmaya başladıktan bir sonra deli gibi kasmaya başlıyor,yok bunlar adam edemeyecekler,Windows 10 mobile da tutmaz ise bu plarformun sonu gelecek benim için,telefona para veriyoruz kobay gibi kullanıyoruz kullanılıyoruz resmen,kimsede çıkıp Windows Phone candır demesin lütfen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 4 yıl
Hala işlevsellik eksiği var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wi Fi 4 yıl
Sesli arama? Gene yok değil mi?

En gerekli şeyler yok bu platformda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl PowerColor'dan yeni nesil üst seviye ekran kartı tasarımı ve Devil ses kartı video ön inceleme 4 yıl AMD'nin yeni ekran kartını kullandık: Eyefinity Freesync ile 7680x1140 pikselde oyun video ön inceleme 4 yıl LG'den G Flex2'ye ilk bakış bu videoda 4 yıl Bu ekran kartı diğerlerinden farklı görünüyor: Galaxy GTX 980 Ti HOF video ön inceleme 4 yıl Uzaylılar, AMD'nin yeni GPU'su ile güçlendi: Alienware 17 ve AMD R9 M390X video ön inceleme 4 yıl Asus'un yepyeni oyuncu monitörü: 34-inç, kavisli ve Turbo özellikli monitör video ön inceleme 4 yıl GeForce GTX 980 Ti daha hızlı daha serin: Zotac'dan özel tasarımlı kartlar video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim