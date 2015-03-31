Windows Phone için Foxit Mobile PDF kullanıma sunuldu

Dünyanın en çok kullanılan ve birçok platformda aktif olarak yer alan PDF okuma servisi Foxit, Foxit Mobile PDF isimli yeni uygulamasıyla Windows Phone platformuna da giriş yaptı.

Adobe Reader ile Microsoft Reader'a güçlü bir seçenek oluşturan Foxit Mobile PDF, temel olarak adından da anlaşılabileceği üzere PDF formatındaki dosyaların açılması ve görüntülenmesine imkan tanıyor. Bu dosyaları ister telefonların dahili hafızasından istenirse de SD kartlardan açabilen uygulama, OneDrive'ı da aktif olarak kullanıyor ve dosya içi arama desteğiyle oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.

Ücretsiz olarak sunulan Foxit Mobile PDF uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://wmpoweruser.com/foxit-mobile-pdf-reader-now-in-the-windows-phone-store/