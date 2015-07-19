Windows Phone için Hotspot Shield Free VPN uygulaması yayınladı

Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız internet yasaklarını aşmak için en çok kullandığımız VPN uygulamaları arasında yer alan Hotspot Shield Free VPN, Windows Phone için de kullanıma sunuldu.

Oldukça güzel bir arayüzle karşımıza çıkan Hotspot Shield Free VPN, şimdilik sadece İngilizce desteğini bünyesinde taşıyor ve VPN değişimi üzerinden yasaklı servislere erişim sunuyor. Ayrıca ekstra bir çevrimiçi internet güvenliği de sağlayan uygulama, IP adresi saklama da gerçekleştirebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Hotspot Shield Free VPN uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/hotspot-shield-free-vpn/9wzdncrdfng7