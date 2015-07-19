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Windows Phone için Hotspot Shield Free VPN uygulaması yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,4b
1
10
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için Hotspot Shield Free VPN uygulaması yayınladı
 
Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız internet yasaklarını aşmak için en çok kullandığımız VPN uygulamaları arasında yer alan Hotspot Shield Free VPN, Windows Phone için de kullanıma sunuldu.
Oldukça güzel bir arayüzle karşımıza çıkan Hotspot Shield Free VPN, şimdilik sadece İngilizce desteğini bünyesinde taşıyor ve VPN değişimi üzerinden yasaklı servislere erişim sunuyor. Ayrıca ekstra bir çevrimiçi internet güvenliği de sağlayan uygulama, IP adresi saklama da gerçekleştirebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Hotspot Shield Free VPN uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/hotspot-shield-free-vpn/9wzdncrdfng7 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AEsydn 2 yıl
Hocam ben yukarda bahsedilen uygulamay� denedim fakat �al��m�yor. Bilen birisi bana �uan �al��an bir vpn uygulamas� s�ylesin l�tfen. Pm at�n.
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exterminant 2 yıl
hemen yasaklansın
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e-Militarist 2 yıl
AnchorFree Inc. yeni bir evrensel uygulama daha yayınladı. TouchVPN www.microsoft.com/tr-tr/store/p/touchvpn/9nblggh5gb3f
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Eskisi www.microsoft.com/tr-tr/store/p/hotspot-shield-free-vpn/9wzdncrdfng7
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Flag SHİP Killer 4 yıl
ben vpn kullanıyorum ama yavaş oluyor bakalım bu nasıl
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krkmz1666 4 yıl
Bununla malum sitelere giriş yapabiliyor muyuz


Mahkeme kararı ile engelli ♿ sitelere
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Fatih 4 yıl krkmz1666
krkmz1666

Bununla malum sitelere giriş yapabiliyor muyuz


Mahkeme kararı ile engelli ♿ sitelere

Amaç o zaten hocam.
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Mr xXx 4 yıl
Sonunda wp ye bir uygulama daha çıktı
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Captain_Ivy 4 yıl

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