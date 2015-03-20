Windows Phone için Maestro e-posta istemcisi kullanıma sunulu

Kısa bir süredir beta olarak testleri gerçekleştirilen e-posta istemcisi Maestro, bugün itibariyle tam sürümüyle Windows Phone marketteki yerini aldı.

Renkli arayüzüyle modern bir çizgide karşımıza çıkan Maestro, aynı Gmail'in uygulamaları gibi e-posta üstü kaydırma hareketleriyle farklı işlemler (Arşiv, cevap ve silme) gerçekleştirebiliyor ve Windows Phone 8.1 işletim sistemli telefonlar ile aktif olarak kullanılabiliyor. Gmail, Outlook ve Yahoo Mail gibi üç büyük popüler e-posta servisine destek veren uygulama, bu hesaplar arasında hızlı geçiş sunuyor ve yine bu hesapları gelen kutusu görünümüne bağlanabiliyor.

Önümüzdeki 24 saat için ücretsiz olarak elde edilebilen Maestro uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/maestro-email-client-launches-free-24-hrs