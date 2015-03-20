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Windows Phone için Maestro e-posta istemcisi kullanıma sunulu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için Maestro e-posta istemcisi kullanıma sunulu
 
Kısa bir süredir beta olarak testleri gerçekleştirilen e-posta istemcisi Maestro, bugün itibariyle tam sürümüyle Windows Phone marketteki yerini aldı.
Renkli arayüzüyle modern bir çizgide karşımıza çıkan Maestro, aynı Gmail'in uygulamaları gibi e-posta üstü kaydırma hareketleriyle farklı işlemler (Arşiv, cevap ve silme) gerçekleştirebiliyor ve Windows Phone 8.1 işletim sistemli telefonlar ile aktif olarak kullanılabiliyor. Gmail, Outlook ve Yahoo Mail gibi üç büyük popüler e-posta servisine destek veren uygulama, bu hesaplar arasında hızlı geçiş sunuyor ve yine bu hesapları gelen kutusu görünümüne bağlanabiliyor. 
Önümüzdeki 24 saat için ücretsiz olarak elde edilebilen Maestro uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/maestro-email-client-launches-free-24-hrs Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Biyturs_OnSr 4 yıl
Güzel olmuş ama üstteki kısım sanki biraz fazla büyük.
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abdullaharif 4 yıl
Umarım garip garip yerli yersiz senkron atakları yaparak pili emip bitirmez. amma velakin gayet şık olmuş. siyah tema seçme şansı da var tadından yenmez.
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