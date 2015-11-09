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Windows Phone için "Retrica" uygulaması geliyor

Özellikle bayanlar tarafından sevilerek kullanılan iOS ve Android uyumlu fotoğraf uygulamalarından Retrica, uzun zamandır beklenen Windows Phone tarafına da geliyor.
3 yıl
1,9b
1
22
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için

iOS ve Android platformlarında çok uzun zamandır yer alan popüler fotoğraf uygulaması Retrica, yakın zamanda Windows Phone platformuna da giriş yapmaya hazırlanıyor.
Bu bilgi Retrica'nın resmi internet sitesi üzerinden geliyor. iOS ve Android indirme bağlantıları yanına Windows Phone'u da ekleyen popüler uygulama, tam çıkışı tarihi henüz belli olmasa da WP tarafında ciddi bir süredir bekleniyor ve gelmesiyle kullanıcıları oldukça memnun edecek gibi duruyor.
İçerisinde 100'den fazla filtre yer alan ve bu filtreleri ön izleme temelinde çekim öncesinde gösterebilen Retrica, isteyenler için hem iOS hem de Android tarafında buradan elde edilebiliyor.

http://www.nokiapoweruser.com/retrica-coming-soon-on-windows-store/ Yorum Yaz
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Umutcan 3 yıl en beğenilen
Dudaklarını büküp fotoya eskitme efekti veren kızlar WP yerine Iphone kullandığı için eksikliği pek hissedilmemiştir sanırım.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Ben de şunu anlayamıyorum,

Retrica yı Ios ayrı Android ayrı Windows ayrı mı üretiyor?

Retrica yı üreten firma windows tarafına uygulama üretmediyse bu microsoft un suçu mu oluyor?

whatsapp, facebook, twitter, instagram ve nice uygulamanın windows uygulamaları varken bunun olmaması üretici firmanın suçudur. Tıpkı instagramın hala eksik olması gibi.
Ben de şunu anlayamıyorum,Retrica yı Ios ayrı Android ayrı Windows ayrı mı üretiyor?Retrica yı üreten firma windows tarafına uygulama üret...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Microsoft Specialist 3 yıl Guest-5E274E432
BoxFun
modası geçti.

Zamanında wpde yok diye kötülemenizin nedeni moda olması mıydı? Moda kadar saçma bir şey yok zaten keşke hiç gelmeseymiş.
BoxFunmodası geçti.Zamanında wpde yok diye kötülemenizin nedeni moda olması mıydı? Moda kadar saçma bir şey yok zaten keşke hiç g...
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serkan78689 3 yıl
hahahahaha ben hayatımda bukadar rezillik görmedim. biz kullanmakdan sıkıldık adamlara daha yeni geliyo büyük ihtimal güncelleme felanda gelmez allah kahretsin wp pişmanlıktır almayın aldırtmayın.
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cicekoguz 3 yıl
Yakışıklı adam retricasiz da yakışıklıdır der kacarım..
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mkyb 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mares626 3 yıl
Tonla alternatifi var zaten gelmesi bir anlam ifade etmez bence
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Glorfindel1907 3 yıl
Kullanacağım yok lakin şu mağazada ağlayanları görmeyeceğiz en azından artık retrica ile doğmuşlar sanki
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KuvvetMira27 3 yıl
Daha karpuz kesecektik valla millet firmalara saydırmışda iş microsoftta bitiyor herif kar payının çoğunluğunu istiyor potansiyel elemanda yok kendi ürettiği uygulamar bile ıos'daha çalışıyor
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Microsoft Specialist 3 yıl
Ya kafaya bakarmısın şu yorumlara bak. Androiddekiler kullanmış silmiş wpye yeni geliyormuş. Lan oyuncak mı bu madem kullanıp silecektiniz neden wpde yok diye konuşuyordunuz? Yemin ediyorum var ya gereksizsiniz.
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Altaylılar 3 yıl
Bu wp 5 sene geriden geliyor android ve ios platformunda millet kullandı bıktı sildi burda daha gelecek.
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Umutcan 3 yıl
Dudaklarını büküp fotoya eskitme efekti veren kızlar WP yerine Iphone kullandığı için eksikliği pek hissedilmemiştir sanırım.
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JUSTMAX 3 yıl
Gelmese yok dersiniz, gelse sene kaç oldu...
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ouz1806 3 yıl
Sene olmuş bilmemkaç yeni daha...
Allah ıslah etsin ;)
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Guest-5E274E432 3 yıl
modası geçti.
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Microsoft Specialist 3 yıl Guest-5E274E432
BoxFun
modası geçti.

Zamanında wpde yok diye kötülemenizin nedeni moda olması mıydı? Moda kadar saçma bir şey yok zaten keşke hiç gelmeseymiş.
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