Windows Phone için "Retrica" uygulaması geliyor

Haber Editörü
iOS ve Android platformlarında çok uzun zamandır yer alan popüler fotoğraf uygulaması Retrica, yakın zamanda Windows Phone platformuna da giriş yapmaya hazırlanıyor.
Bu bilgi Retrica'nın resmi internet sitesi üzerinden geliyor. iOS ve Android indirme bağlantıları yanına Windows Phone'u da ekleyen popüler uygulama, tam çıkışı tarihi henüz belli olmasa da WP tarafında ciddi bir süredir bekleniyor ve gelmesiyle kullanıcıları oldukça memnun edecek gibi duruyor.
İçerisinde 100'den fazla filtre yer alan ve bu filtreleri ön izleme temelinde çekim öncesinde gösterebilen Retrica, isteyenler için hem iOS hem de Android tarafında buradan elde edilebiliyor.
http://www.nokiapoweruser.com/retrica-coming-soon-on-windows-store/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Retrica yı Ios ayrı Android ayrı Windows ayrı mı üretiyor?
Retrica yı üreten firma windows tarafına uygulama üretmediyse bu microsoft un suçu mu oluyor?
whatsapp, facebook, twitter, instagram ve nice uygulamanın windows uygulamaları varken bunun olmaması üretici firmanın suçudur. Tıpkı instagramın hala eksik olması gibi.
Zamanında wpde yok diye kötülemenizin nedeni moda olması mıydı? Moda kadar saçma bir şey yok zaten keşke hiç gelmeseymiş.