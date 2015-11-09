Windows Phone için "Retrica" uygulaması geliyor

iOS ve Android platformlarında çok uzun zamandır yer alan popüler fotoğraf uygulaması Retrica, yakın zamanda Windows Phone platformuna da giriş yapmaya hazırlanıyor.

Bu bilgi Retrica'nın resmi internet sitesi üzerinden geliyor. iOS ve Android indirme bağlantıları yanına Windows Phone'u da ekleyen popüler uygulama, tam çıkışı tarihi henüz belli olmasa da WP tarafında ciddi bir süredir bekleniyor ve gelmesiyle kullanıcıları oldukça memnun edecek gibi duruyor.

İçerisinde 100'den fazla filtre yer alan ve bu filtreleri ön izleme temelinde çekim öncesinde gösterebilen Retrica, isteyenler için hem iOS hem de Android tarafında buradan elde edilebiliyor.

http://www.nokiapoweruser.com/retrica-coming-soon-on-windows-store/