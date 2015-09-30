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Windows Phone için Simple Timesheet Pro bugünlük ücretsiz

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için Simple Timesheet Pro bugünlük ücretsiz
Windows Phone uyumlu zaman yönetim uygulaması Simple Timesheet Pro, myAppFree kapsamında sadece bugün için ücretsiz yapıldı.
İş hayatı içerisinde farklı konularda zaman tutulması ve kayıtlar alınması için hazırlanan uygulamalardan Simple Timesheet Pro, platformun temel tasarım çizgisi kullanıyor ve yapılan kayıtları aylık ya da haftalık şekilde gözler önüne serebiliyor. GPS desteği bulunan uygulama, bu sayede işe giderken harcanan zaman yanında mesafeyi de kayıtlara dahil edebiliyor. İçeriklerini Excel dosyası halinde dışa aktarabilen uygulama, kolay düzenleme desteğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Daha önce 10$'a satılan Simple Timesheet Pro, an itibariyle buradan ücretsiz elde edilebiliyor.

http://www.windowscentral.com/simple-timesheet-pro-todays-myappfree-deal Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
love_tired 4 yıl
Almakta yarar var ne olur ne olmaz :)) Türkçe desteği olsaydı çok iyi olurdu.
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