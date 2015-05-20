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Windows Phone için Süleyman Demirel Üniversitesi uygulaması yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için Süleyman Demirel Üniversitesi uygulaması yayınladı

20 Nisan 2015 tarihinde iOS ve Android uygulamaları kullanıma sunulan Süleyman Demirel Üniversitesi'nin şimdi de Windows Phone uygulaması kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Süleyman Demirel Üniversitesi için SDÜ ismiyle hazırlanan uygulama, öğrencilere aşağıdaki özellikleri sunuyor;
  • Haber ve duyuruları takip edebilir
  • Günlük yemek listelerini görebilir, yemeklerin görsellerini inceleyebilir
  • Fakülte/Birimleri harita üzerinde görebilir, yol tarifi alabilir
  • Lisans ve lisansüstü öğrenci bilgi sistemlerine erişebilirsiniz
Ücretsiz olarak sunulan SDÜ uygulamasına Windows Phone için buradan, diğer platformlar içinse buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/sd%C3%BC/a6df94fc-c6e8-4955-9bf6-c5cac383e01a Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 4 yıl
Diğer üniversitelerin de örnek alıp öğrencilere aynı desteği vermesini temenni ediyorum. Güzel ve faydalı bir çalışma. Okul içi faaliyetleri duyuruları mobilden takip etmek zamandan kazandırıyor.
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mcrew 4 yıl
ne güzel
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Mr xXx 4 yıl
Ne desem bilemedim
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ninja342 4 yıl
Mobilde sonraki haber önceki haber tuşlarıları ters çalışıyor.
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