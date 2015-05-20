Windows Phone için Süleyman Demirel Üniversitesi uygulaması yayınladı

Haber Editörü
20 Nisan 2015 tarihinde iOS ve Android uygulamaları kullanıma sunulan Süleyman Demirel Üniversitesi'nin şimdi de Windows Phone uygulaması kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Süleyman Demirel Üniversitesi için SDÜ ismiyle hazırlanan uygulama, öğrencilere aşağıdaki özellikleri sunuyor;
- Haber ve duyuruları takip edebilir
- Günlük yemek listelerini görebilir, yemeklerin görsellerini inceleyebilir
- Fakülte/Birimleri harita üzerinde görebilir, yol tarifi alabilir
- Lisans ve lisansüstü öğrenci bilgi sistemlerine erişebilirsiniz
https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/sd%C3%BC/a6df94fc-c6e8-4955-9bf6-c5cac383e01a Yorum Yaz Paylaş Tweetle