Windows Phone için Truecaller güncellendi, yeni tasarım geldi

True Software Scandinavia tarafından hazırlanan uygulamalardan Truecaller, kısa önce kullanıma sunulan Windows 10 Mobile sürümünde ilk güncellemesini aldı.

Truecaller, temel olarak gelen çağrılara ait bilinmeyen numaraları tanımlamanıza ve kullanıcıların dünya çapında spam veya istenmeyen olarak raporladığı numaralardan oluşan topluluk tabanlı spam listesi sayesinde istenmeyen çağrıları engellemenize yardımcı oluyor. Dünya çapında katkıda bulunan 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan uygulama, kimlik tarama için 3G veya WiFi bağlantıları ihtiyaç duyuyor ve çağrı ile SMS engelleme ile büyük fayda sağlıyor.

Windows 10 Mobile için Truecaller yayınlanan yeni sürümüyle ilk olarak yeni bir tasarıma geçiş yapıyor. Komple değişiklik yerine arama sonuçları, arama geçmişi ve keşif sayaları yenilenen uygulama, ayrıca artık özel engelleme listeleri oluşturulmasına imkan tanıyor ve bu sayede gizli ile özel numalar dahil istenmeyen aramalardan daha etkili şekilde kurtulabiliyor. Yeni sürümle arama geçmişini ekstra bilgilerle daha zengin hale getirebilen Truecaller, son olaraksa kişi profil sayfalarında harita temelli konumdan ve operatör detaylarına kadar birçok ince detay gözler önüne seriyor.

Ücretsiz olarak sunulan Truecaller uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.