Windows Phone için VLC 1 milyon sınırını geçti

Medya oynatıcı denildiği zaman akla gelen ilk uygulamalar arasında yer alan VLC, geliştirici Thomas Nigro'nun Twitter üzerinde yaptığı açıklamaya göre önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

İlk kapalı betasıyla 2014 Aralık ayında Windows Phone ekosistemine giren, daha sonra herkese açılan, "Beta" takısı ise geçtiğimiz Mart ayında kaldırılan VLC, söylediği kadarıyla bu süreçten sonra 800,000'den fazla indirme rakamına ulaşmış durumda. Toplama bakıldığı zaman 1 milyon indirme seviyesi geride bıraktığı belirtilen başarılı uygulama, bildiğiniz üzere evrensel olarak Windows 8.1 ile Window 10 cihazlarla da aktif olarak çalışma gösterebiliyor.

http://www.windowscentral.com/windows-phone-vlc-exceeds-1-million-downloads-its-launch