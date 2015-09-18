Windows Phone için VLC, "m4a" format desteğiyle güncellendi

Birçok platformda aktif olarak yer alan popüler medya oynatıcısı VLC, Windows Phone 8.1 cihazlar için önemli bir destekle güncellendi.

VLC, destek verdiği birçok müzik ile video formatını etikili bir şekilde oynatabiliyor ve yayınlanan 1.7 kodlu sürümüyle bu destekler arasında "m4a" formatını da dahil ediyor. Yapılan diğer değişiklikler ile eskiye oranla çok daha performanslı çalışma gösterebilen uygulama, donanımsal hızlandırmayı daha iyi kullanıyor, birçok hatadan kurtuluyor, ses, video ve altyazı için gecikme ayar kontrolü sunuyor ve açık ile koyu olmak üzere iki farklı temayla karşımıza çıkıyor.

Birçok diğer tasarım iyileştirmesi de alan Windows Phone için VLC, ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor.

http://www.windowscentral.com/vlc-windows-phone-81-updated-support-m4a-files-and-more