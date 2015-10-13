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Windows Phone için WhatsApp güncellendi, arama geliştirmeleri yapıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için WhatsApp güncellendi, arama geliştirmeleri yapıldı
 
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma servisi WhatsApp, Windows Phone tarafında güncellendi.
Popüler uygulama için yayınlanan yeni güncelleme, WhatsApp'a ilk olarak uygulama içi bildirim seslerini getirdi. Böylece anlık uyarılarda bulunabilen Windows Phone için WhatsApp, ayrıca artık eskiye oranla çok daha iyi bir arama altyapısı sunuyor ve mesajlar ile kişiler kolaylıkla bulunabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz. 

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ipli jeton 4 yıl
Kişiler durumlarını guncellediğinde tarih yazmıyor. Symbiandaki watsapta durum guncellemesinin tarihi de yazıyordu, bunda yazmıyor.
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krkmz1666 4 yıl
Profili gizli olanları gösterdi ilk sonra tekrar gizledi
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krkmz1666 4 yıl
Güncellemeyle tık sesi geldi artık
Yazılar küçülmüş biraz bide favorilere girince kişi resimleri sonradan geliyor yakında iyileştirme gelir
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Mianfei 4 yıl
STILL CAN'T C MY BUD.
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