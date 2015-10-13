Windows Phone için WhatsApp güncellendi, arama geliştirmeleri yapıldı

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma servisi WhatsApp, Windows Phone tarafında güncellendi.

Popüler uygulama için yayınlanan yeni güncelleme, WhatsApp'a ilk olarak uygulama içi bildirim seslerini getirdi. Böylece anlık uyarılarda bulunabilen Windows Phone için WhatsApp, ayrıca artık eskiye oranla çok daha iyi bir arama altyapısı sunuyor ve mesajlar ile kişiler kolaylıkla bulunabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.