Windows Phone için fotoğraf odaklı yeni uygulama: InstaBlurrr

DamTech Designs tarafından Windows Phone telefonlar için hazırlanan en yeni uygulamalardan InstaBlurrr, sosyal medya odaklı etkili bir fotoğraf deneyimi ortaya koyuyor.

Oldukça basit bir arayüzü bulunan InstaBlurrr, kişilerin Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaşmak üzere arkaplanı bulanık "kare" fotoğraflar hazırlamasına yardımcı oluyor. Bu sayede farklı cihazlarla çekilmiş fotoğrafları Instagram ve bezeri yerlere tam şekilde oturtabilen uygulama, eklenen arka plan bulanıklığını kolaylıkla ayarlayabiliyor ve bünyesinde herhangi bir reklam barındırmıyor.

Ücretsiz olarak sunulan InstaBlurrr uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/instablurrr-windows-phone-app-review