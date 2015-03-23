Windows Phone için hazırlanan Photo Marker güncellendi

Benjamin Sautermeister'in elinden çıkan Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 uyumlu gelişmiş fotoğraf uygulaması Photo Marker, yeni özelliklerle güncellendi.

"Bir fotoğraf bazen binlerce kelimenin anlatamadığını anlatır" mottosuyla yola çıkan Photo Marker, temel olarak içerisine atılan fotoğrafların üzerine notlar alınmasına imkan tanıyor. Bu noktada birçok şekil, renk ayarı ve düzenleme seçeneği sunan uygulama, WhatsApp, Facebook, Twitter, OneDrive, e-Posta ve Threema gibi sosyal ağları aktif olarak kullanarak yayınlanan yeni sürümüyle fotoğraf kesme aracına kavuşuyor, bünyesine daha fazla sayıda yazı fontu dahil ediliyor, çoklu dokunma deneyimi geliştiriliyor ve birçok hatadan kurtuluyor.

Ücretsiz olarak sunulan Photo Marker uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/photo-marker/e3c2905b-f01f-4b3e-a7eb-0f7bcd89cad9