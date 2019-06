Windows Phone için uygulama geliştirme EA stratejisinin merkezini oluşturuyor

Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone'un 8 sürümü yıl sonuna doğru boy göstermeye başlayacakken, geliştirici firmaların da çalışmaları devam ediyor.





Bloomberg'e konuşan Electronic Arts operasyon şefi Peter Moore, Microsoft'un oyun sektörüne yönelik görüşlerini anlamak için sıkı bir işbirliği içinde olduklarını ve Windows Phone 8 için uygulama geliştirmenin stratejilerinin merkezinde yer aldığını açıkladı.





Yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon satışlarında yüzde 68 pay sahibi Android ve yüzde 17 pay sahibi iOS'a karşı mücadele veren Windows Phone işletim sisteminin pazar payı ise yüzde 3.5 civarında. Uygulama sayısı 600 000'i geçen App Store ve Play Store karşısında Windows Phone Marketplace 100 000 civarında uygulamaya sahip ve daha fazla geliştiricinin platforma çekilmesi gerekiyor.





Analistler, oyunseverleri platforma yönlendirmenin önemli olduğunu, Windows Phone 8'in klasik Windows yazılımlarıyla olan ilişkisi nedeniyle oyun geliştiricileri için önemli bir avantaj sağladığını belirtiyor.





Bu hafta başlayacak Gamescom konferansında, firmanın Windows Phone platformu için SimCity, FIFA Soccer, Medal of Honor ve Need for Speed serilerinin yeni oyunlarını duyurması bekleniyor. Ayrıca PopCap Games benzeri yeni satın almalar da olabilir. Geçen yıl da EA, Lumia cihazlarına yönelik olarak Nokia ile bir işbirliği yapmıştı.