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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone için uygulama geliştirme EA stratejisinin merkezini oluşturuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone'un 8 sürümü yıl sonuna doğru boy göstermeye başlayacakken, geliştirici firmaların da çalışmaları devam ediyor.

Bloomberg'e konuşan Electronic Arts operasyon şefi Peter Moore, Microsoft'un oyun sektörüne yönelik görüşlerini anlamak için sıkı bir işbirliği içinde olduklarını ve Windows Phone 8 için uygulama geliştirmenin stratejilerinin merkezinde yer aldığını açıkladı.

Yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon satışlarında yüzde 68 pay sahibi Android ve yüzde 17 pay sahibi iOS'a karşı mücadele veren Windows Phone işletim sisteminin pazar payı ise yüzde 3.5 civarında. Uygulama sayısı 600 000'i geçen App Store ve Play Store karşısında Windows Phone Marketplace 100 000 civarında uygulamaya sahip ve daha fazla geliştiricinin platforma çekilmesi gerekiyor.

Analistler, oyunseverleri platforma yönlendirmenin önemli olduğunu, Windows Phone 8'in klasik Windows yazılımlarıyla olan ilişkisi nedeniyle oyun geliştiricileri için önemli bir avantaj sağladığını belirtiyor.

Bu hafta başlayacak Gamescom konferansında, firmanın Windows Phone platformu için SimCity, FIFA Soccer, Medal of Honor ve Need for Speed serilerinin yeni oyunlarını duyurması bekleniyor. Ayrıca PopCap Games benzeri yeni satın almalar da olabilir. Geçen yıl da EA, Lumia cihazlarına yönelik olarak Nokia ile bir işbirliği yapmıştı.

http://www.bloomberg.com/news/2012-08-12/electronic-arts-sees-new-windows-as-central-mobile-game-platform.html Yorum Yaz
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brksnr 7 yıl
Arkadaşlar ben bu sene WP8 li bir Nokia almayı düşünüyorum(şu an İphone 4 kullanıcısıyım) ve baya uzun zamandırda ilgileniyorum işletim sistemleriyle sizinde bir fikrinizi almak istedim ne dersin sizce WP 8 almam doğru olur mu ?
Cevaplar içinteşekkür ederim iyi forumlar :)
Not:Telefon da oyun oynamayı çok severim :D
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IhtiyarDelikanli 7 yıl
Windows8 kullandım giriş ekranı iğrenç hiç kullanıcı dostu değil. gerisi w7 ile neredeyse aynı..
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theasus 7 yıl
Şirketlerden çok bağımsız oyun geliştiricilerini çekse daha iyi olur çünkü ne varsa onlarda var :-)
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napolyon94 7 yıl
ea cokda guzel oyun yapiyordu ya mobile!veriyor romanya daki subesine siparisi 2 haftada biraz grafikli ,konusuz,klon,ismini haketmeyen,kisa,zevksiz oyunlari store a dolduruyor makine gibi,ne fifa,ne nfs,ne nhl hepsi birbirinden berbat
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isimsiz2424 7 yıl
kullandınmıda sıkıldın
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Amedra 7 yıl
Ben hala bu olayın pek fazla rağbet göreceğini düşünmüyorum. Uzun süre geçti millet w8 den sıkılmaya başladı bile.
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