Windows Phone platfomuna sistem bilgiler için yeni uygulama: AIDA64

FinalWire tarafından geliştirilen ve PC platformunda 1995 yılında bu yana görev yapan efsane yazılımlardan AIDA64, Windows Phone uyumlu yeni uygulamasını kullanıma sundu.

Basit bir arayüzü bulunan AIDA64, temel olarak yüklü olduğu telefonun işlemci, işletim sistemi, grafik birimi ve kamera bilgileri gibi bütün detaylı teknik ayrıntılarını gözler önüne seriyor. Meraklıları için güzel bilgiler sunan AIDA64, Windows Phone 8.1 cihazlarla çalışma gösteriyor ve çalışmak için internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor.

Ücretsiz olarak sunulan AIDA64 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/aida64-app-windows-phone-offers-more-details-your-devices-hardware