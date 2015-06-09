Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone platfomuna sistem bilgiler için yeni uygulama: AIDA64

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
1
11
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows Phone platfomuna sistem bilgiler için yeni uygulama: AIDA64
 
FinalWire tarafından geliştirilen ve PC platformunda 1995 yılında bu yana görev yapan efsane yazılımlardan AIDA64, Windows Phone uyumlu yeni uygulamasını kullanıma sundu.
Basit bir arayüzü bulunan AIDA64, temel olarak yüklü olduğu telefonun işlemci, işletim sistemi, grafik birimi ve kamera bilgileri gibi bütün detaylı teknik ayrıntılarını gözler önüne seriyor. Meraklıları için güzel bilgiler sunan AIDA64, Windows Phone 8.1 cihazlarla çalışma gösteriyor ve çalışmak için internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor.
Ücretsiz olarak sunulan AIDA64 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/aida64-app-windows-phone-offers-more-details-your-devices-hardware Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-Militarist 4 yıl
AIDA64 2.0.1

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/aida64/9nblggh2wnwh

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2000li 4 yıl
Win10 neden bedava
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SkyTech74 4 yıl
Çok güzel.AIDA64 ile ısıya bakabiliyormuyuz deneyelim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 4 yıl SkyTech74
SkyTech74
Çok güzel.AIDA64 ile ısıya bakabiliyormuyuz deneyelim


Ben baktım bulamadım varsa nerden bakılacağını rica edeceğim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nickjonas 4 yıl
Bizim tel 32 bit x86 versiyonu yok mu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paroksetin 4 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli





Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1100 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, Windows Phone ve
2 etiket daha uygulama haber AIDA64
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl PowerColor'dan yeni nesil üst seviye ekran kartı tasarımı ve Devil ses kartı video ön inceleme 4 yıl AMD'nin yeni ekran kartını kullandık: Eyefinity Freesync ile 7680x1140 pikselde oyun video ön inceleme 4 yıl LG'den G Flex2'ye ilk bakış bu videoda 4 yıl Bu ekran kartı diğerlerinden farklı görünüyor: Galaxy GTX 980 Ti HOF video ön inceleme 4 yıl Uzaylılar, AMD'nin yeni GPU'su ile güçlendi: Alienware 17 ve AMD R9 M390X video ön inceleme 4 yıl Asus'un yepyeni oyuncu monitörü: 34-inç, kavisli ve Turbo özellikli monitör video ön inceleme 4 yıl GeForce GTX 980 Ti daha hızlı daha serin: Zotac'dan özel tasarımlı kartlar video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim