Windows Phone platformuna kişi odaklı yeni uygulama: Onyu

Yavaş da olsa gelişimini sürdürmeye devam eden Windows Phone marketin son üyelerinde Onyu, Windows Phone cihazlara kişi kaydı noktasında faydalı özellikler sunuyor.

Oldukça güzel bir arayüzle hazırlanan Onyu, temel olarak kişisel bilgilerin tek bir noktada toplanmasına ve ihtiyaç olduğu anda güvenli bir şekilde başkalarıyla paylaşılmasına dayanıyor. Mobil adres defteri olarak tanımlanan uygulama, kategorilerinde adres, doğum günü, ehliyet, e-posta, cinsiyet, telefon, imza, not ve pasaport gibi kategoriler barındırırken, bireysel bilgiler yanında diğer iş ya da normal arkadaşlar için de bilgi kartları hazırlanmasına imkan tanıyor. Çalışmak için herhangi bir sosyal medya hesabına ihtiyaç duymayan Onyu, özellikle belirttiği üzere bütün içerikleri şifreli şekilde bulutta saklıyor ve böylece yeni bir cihaza geçilse dahi bütün içerik aktif olarak kullanılmaya devam edilebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Onyu uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/onyu-windows-phone-launches-give-users-secure-mobile-contact-list