Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone platformuna kişi odaklı yeni uygulama: Onyu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
636
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Windows Phone platformuna kişi odaklı yeni uygulama: Onyu
Yavaş da olsa gelişimini sürdürmeye devam eden Windows Phone marketin son üyelerinde Onyu, Windows Phone cihazlara kişi kaydı noktasında faydalı özellikler sunuyor.
Oldukça güzel bir arayüzle hazırlanan Onyu, temel olarak kişisel bilgilerin tek bir noktada toplanmasına ve ihtiyaç olduğu anda güvenli bir şekilde başkalarıyla paylaşılmasına dayanıyor. Mobil adres defteri olarak tanımlanan uygulama, kategorilerinde adres, doğum günü, ehliyet, e-posta, cinsiyet, telefon, imza, not ve pasaport gibi kategoriler barındırırken, bireysel bilgiler yanında diğer iş ya da normal arkadaşlar için de bilgi kartları hazırlanmasına imkan tanıyor. Çalışmak için herhangi bir sosyal medya hesabına ihtiyaç duymayan Onyu, özellikle belirttiği üzere bütün içerikleri şifreli şekilde bulutta saklıyor ve böylece yeni bir cihaza geçilse dahi bütün içerik aktif olarak kullanılmaya devam edilebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Onyu uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/onyu-windows-phone-launches-give-users-secure-mobile-contact-list Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl icon Changer İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim