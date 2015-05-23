Windows Phone uyumlu 6tag güncellendi





Rudy Huyn tarafından hazırlanan alternatif Instagram istemcisi 6tag, önemli özellikkler kazandığı 5.0 sürümüne güncellendi.





Popüler sosyal ağlardan Instagram'a erişim için önemli bir alternatif olan 6tag, yayınlanan 5.0 kodlu son sürümüyle ilk olarak geçtiğimiz haftalarda Instagram'ın resmi uygulamalarına eklenen Lark, Reyes ve Juno filtrelerine kavuştu. Lark kırmızıları kısarak mavi ile yeşil renge yüklenirken, Reyes fotoğraflara nostaljik bir hava katıyor, Juno ise sıcak renkleri ve kişileri ön plana çıkartıyor.





Uygulama yeni sürümüyle ayrıca telefondan video yükleyebiliyor, telefonlara video kaydedebiliyor, emoji etiket desteği kazanıyor, arayüzü yenileniyor, performans geliştirmeleri alıyor ve son olarak Dropbox gibi diğer uygulamalara dosya aktarabiliyor ya da aktif olarak alabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan 6tag'ın mevcut sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowscentral.com/6tag-version-50-windows-phone-launched-video-uploads-new-filters-and-more