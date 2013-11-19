Windows Phone uyumlu Google Arama uygulaması güncellendi

Haber Editörü
Windows Phone platformuna yönelik çok fazla çalışma göstermeyen Google, resmi arama uygulamasını yeni özellikler ile güncelledi.
Kişilerin sesli ve yazılı aramalar yapmasına imkan tanıyan Google Arama uygulaması, bulunan konuma uygun yerleri gösterebiliyor ve otomatik tamamlama yapabiliyor. Uygulama için yayınlanan yeni güncelleme ise aşağıdaki detayları getiriyor;
- Google hesabınıza uygulama içinden oturum açın
- İyileştirilmiş Google Görsel deneyimi
- Diğer birçok hata düzeltmesi ve çözünürlük geliştirmesi
Ücretsiz olarak sunulan Google Arama uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/google/220bfbf2-ee02-496c-a656-651a6c0c6518 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O arama tuşu WP telefonları farklı kılan özelliklerden bir tanesi. Ve ben sık sık kullanıyorum o tuşu. Bing değil de Yandex kullanıyorum aramalarım için. Bir kere bile aradığımı bulamamazlık yapmadı. Gayet kullanışlı.
Ben arama tuşunu Google olarak atadım yani sadece bing değil. Ama evet tek tuşlu sistem en iyisi.
Hocam kendi adına konuş. Benim için arama tuşu çok önemli. İnternete gireceğimde direk arama tuşuna basıyorum google açılıyor. Googleda işim varsa aramamı yapıyorum yoksa sık kullanılanlara girip istediğim siteye giriyorum. Çok pratik benim için o tuş.
ayrıca anladığım kadarıyla sen sadece bing kullanılıyor sanıyorsun. Ayarlardan googleıda atayabilirsin o tuşa.