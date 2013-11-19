Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone uyumlu Google Arama uygulaması güncellendi

5 yıl
581
1
18
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows Phone platformuna yönelik çok fazla çalışma göstermeyen Google, resmi arama uygulamasını yeni özellikler ile güncelledi.

Kişilerin sesli ve yazılı aramalar yapmasına imkan tanıyan Google Arama uygulaması, bulunan konuma uygun yerleri gösterebiliyor ve otomatik tamamlama yapabiliyor. Uygulama için yayınlanan yeni güncelleme ise aşağıdaki detayları getiriyor;

  • Google hesabınıza uygulama içinden oturum açın
  • İyileştirilmiş Google Görsel deneyimi
  • Diğer birçok hata düzeltmesi ve çözünürlük geliştirmesi

Ücretsiz olarak sunulan Google Arama uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/google/220bfbf2-ee02-496c-a656-651a6c0c6518 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jurgen Klopp 5 yıl
Gugıldan beklenmedik hareketler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Telvis 5 yıl
Şahsen hoşuma gitmedi sağdaki arama tuşu daha pratik bana göre Google den Windows Phonea iyi bişe beklemeyin ...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 5 yıl
Yeri degil ama windows phone'un ilk once su arama tusundan kurtulmasi lazim. Ayni iOs gibi tek tuslu bir sisteme donmesi de olabilir. Ama o arama tusu ve sacma Bing aramasinin kalkmasi lazim.
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sauce_2k 5 yıl alprkrkmz
alprkrkmz
Yeri degil ama windows phone'un ilk once su arama tusundan kurtulmasi lazim. Ayni iOs gibi tek tuslu bir sisteme donmesi de olabilir. Ama o arama tusu ve sacma Bing aramasinin kalkmasi lazim.

O arama tuşu WP telefonları farklı kılan özelliklerden bir tanesi. Ve ben sık sık kullanıyorum o tuşu. Bing değil de Yandex kullanıyorum aramalarım için. Bir kere bile aradığımı bulamamazlık yapmadı. Gayet kullanışlı.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İronik Adam 5 yıl alprkrkmz
alprkrkmz
Yeri degil ama windows phone'un ilk once su arama tusundan kurtulmasi lazim. Ayni iOs gibi tek tuslu bir sisteme donmesi de olabilir. Ama o arama tusu ve sacma Bing aramasinin kalkmasi lazim.

Ben arama tuşunu Google olarak atadım yani sadece bing değil. Ama evet tek tuşlu sistem en iyisi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mawoix 5 yıl alprkrkmz
alprkrkmz
Yeri degil ama windows phone'un ilk once su arama tusundan kurtulmasi lazim. Ayni iOs gibi tek tuslu bir sisteme donmesi de olabilir. Ama o arama tusu ve sacma Bing aramasinin kalkmasi lazim.

Hocam kendi adına konuş. Benim için arama tuşu çok önemli. İnternete gireceğimde direk arama tuşuna basıyorum google açılıyor. Googleda işim varsa aramamı yapıyorum yoksa sık kullanılanlara girip istediğim siteye giriyorum. Çok pratik benim için o tuş.

ayrıca anladığım kadarıyla sen sadece bing kullanılıyor sanıyorsun. Ayarlardan googleıda atayabilirsin o tuşa.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
581 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve
3 etiket daha Windows Phone google arama
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Donanım Haber Tv2 Bölüm 5 "İnsansız Arabalar" #teknolojitv2de @tv2tv 5 yıl Donanım Haber Tv2 Bölüm 4 "Yarı insan Yarı robot" #teknolojitv2de @tv2tv 5 yıl Donanım Haber Tv2 Bölüm 3 "Yeni Nesil Konsollar" #teknolojitv2de @tv2tv 5 yıl Nokia Lumia 1020 video inceleme "41MP Kamera ile Gövde Gösterisi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Beşiktaş Esports, VFŞL Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim