Windows Phone uyumlu Google Arama uygulaması güncellendi

Windows Phone platformuna yönelik çok fazla çalışma göstermeyen Google, resmi arama uygulamasını yeni özellikler ile güncelledi.





Kişilerin sesli ve yazılı aramalar yapmasına imkan tanıyan Google Arama uygulaması, bulunan konuma uygun yerleri gösterebiliyor ve otomatik tamamlama yapabiliyor. Uygulama için yayınlanan yeni güncelleme ise aşağıdaki detayları getiriyor;





Google hesabınıza uygulama içinden oturum açın

İyileştirilmiş Google Görsel deneyimi

Diğer birçok hata düzeltmesi ve çözünürlük geliştirmesi





Ücretsiz olarak sunulan Google Arama uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/google/220bfbf2-ee02-496c-a656-651a6c0c6518