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Windows Phone uyumlu Torrex Pro güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone uyumlu Torrex Pro güncellendi
 
Windows Phone 8.1 uyumlu BitTorrent istemcisi Torrex Pro, yeni özellikler kazandığı 1.1.0.23 kodlu son sürümüne güncellendi.
Dünyaca ünlü BitTorrent servisinden Torrent dosyalarının indirilmesi noktasında görev yapan Torrex Pro, turuncu renkli arayüzüyle basit bir kullanım yapısı ortaya koyuyor ve belirtildiği kadarıyla oldukça hızlı çalışma gösteriyor. Yayınlanan son sürümüyle bünyesine dahili bir oynatıcı eklenen ve böylece indirilen videoları direkt olarak kendi içerisinde açabilen uygulama, ayrıca artık indirme bitmeden de içerikleri açabiliyor ya da aktif olarak oynatabiliyor / çalabiliyor.
4,50 TL fiyatı bulunan Torrex Pro uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/torrex-pro-adds-media-player-and-streaming-let-you-watch-while-you-download Yorum Yaz
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