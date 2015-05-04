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Windows Phone uyumlu Truecaller güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone uyumlu Truecaller güncellendi
 
Windows Phone 7.5, 8 ve 8.1 cihazlar için True Software Scandinavia tarafından hazırlanan uygulamalardan Truecaller, yeni özelliklerle 5.1.0 sürümüne güncellendi.
Türkçe dil desteğiyle dikkat çeken Truecaller, temel olarak gelen çağrılara ait bilinmeyen numaraları tanımlamanıza ve kullanıcıların dünya çapında spam veya istenmeyen olarak raporladığı numaralardan oluşan topluluk tabanlı spam listesi sayesinde istenmeyen çağrıları engellemenize yardımcı oluyor. Dünya çapında katkıda bulunan 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan uygulama, kimlik tarama için 3G veya WiFi bağlantıları ihtiyaç duyuyor ve çağrı ile SMS engelleme ile büyük fayda sağlıyor.
Gelişmiş uygulama yayınlanan son sürümüyle ise şu yeniliklere kavuşuyor;
  • Mükemmel spam algılama ve Truecaller'ın global "En Çok Spamlenenler" listesine anında erişim
  • Spam numaraları eş zamanlı olarak engellenenler listesine ekleme
  • Kişileriniz arasında veya Truecaller ağında daha gelişmiş sorgulama 
  • Sorgulama yaptığınız numaraları kişilerinize ekleme
  • Gelişmiş kişi sorgulama
  • Truecaller bildirimleri için canlı karo
  • Hata çözümleri
Ücretsiz olarak sunulan Truecaller uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/truecaller/e03005a1-47c7-43d2-8ee3-57313f5ece90 Yorum Yaz
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Dilocrom 4 yıl
Doğrulanma rozeti ve marka elçisi rozeti nasıl elde ediliyor Arkadaşlar?
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umit213 3 yıl
merhaba arkadaşlar truecaller programını zamanında hesap oluşturup kullanmıştım daha sonra telefon numaramı kapattım truecaller de numaram gözüksün istemiyorum numarayı silmek için önce hesabı kapat diye bir yazı çıkıyor hesabı kapatmak için ise telefona bir kod geliyor benimde numaram kapalı o kodu göremiyorum bu truecaller den hesabımı nasıl sileceğim yardımcı olursanız çok memnun olurum saygılarımla
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0netw0 4 yıl
Uygulama bizi ve telefonumuzdaki kişilerin bilgilerini alarak mı spam olup olmadıklarını diğer telefonlara aktarıyor yada puanla sistemi benzeri birşey mi bulunuyor?
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津波 4 yıl
Yükledim bakalım işime yarar diye düşünüyorum.
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