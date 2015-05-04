Windows Phone uyumlu Truecaller güncellendi

Haber Editörü
Windows Phone 7.5, 8 ve 8.1 cihazlar için True Software Scandinavia tarafından hazırlanan uygulamalardan Truecaller, yeni özelliklerle 5.1.0 sürümüne güncellendi.
Türkçe dil desteğiyle dikkat çeken Truecaller, temel olarak gelen çağrılara ait bilinmeyen numaraları tanımlamanıza ve kullanıcıların dünya çapında spam veya istenmeyen olarak raporladığı numaralardan oluşan topluluk tabanlı spam listesi sayesinde istenmeyen çağrıları engellemenize yardımcı oluyor. Dünya çapında katkıda bulunan 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan uygulama, kimlik tarama için 3G veya WiFi bağlantıları ihtiyaç duyuyor ve çağrı ile SMS engelleme ile büyük fayda sağlıyor.
Gelişmiş uygulama yayınlanan son sürümüyle ise şu yeniliklere kavuşuyor;
- Mükemmel spam algılama ve Truecaller'ın global "En Çok Spamlenenler" listesine anında erişim
- Spam numaraları eş zamanlı olarak engellenenler listesine ekleme
- Kişileriniz arasında veya Truecaller ağında daha gelişmiş sorgulama
- Sorgulama yaptığınız numaraları kişilerinize ekleme
- Gelişmiş kişi sorgulama
- Truecaller bildirimleri için canlı karo
- Hata çözümleri
Ücretsiz olarak sunulan Truecaller uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/truecaller/e03005a1-47c7-43d2-8ee3-57313f5ece90 Yorum Yaz Paylaş Tweetle