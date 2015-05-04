Windows Phone uyumlu Truecaller güncellendi

Windows Phone 7.5, 8 ve 8.1 cihazlar için True Software Scandinavia tarafından hazırlanan uygulamalardan Truecaller, yeni özelliklerle 5.1.0 sürümüne güncellendi.

Türkçe dil desteğiyle dikkat çeken Truecaller, temel olarak gelen çağrılara ait bilinmeyen numaraları tanımlamanıza ve kullanıcıların dünya çapında spam veya istenmeyen olarak raporladığı numaralardan oluşan topluluk tabanlı spam listesi sayesinde istenmeyen çağrıları engellemenize yardımcı oluyor. Dünya çapında katkıda bulunan 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan uygulama, kimlik tarama için 3G veya WiFi bağlantıları ihtiyaç duyuyor ve çağrı ile SMS engelleme ile büyük fayda sağlıyor.

Gelişmiş uygulama yayınlanan son sürümüyle ise şu yeniliklere kavuşuyor;

Mükemmel spam algılama ve Truecaller'ın global "En Çok Spamlenenler" listesine anında erişim

Spam numaraları eş zamanlı olarak engellenenler listesine ekleme

Kişileriniz arasında veya Truecaller ağında daha gelişmiş sorgulama

Sorgulama yaptığınız numaraları kişilerinize ekleme

Gelişmiş kişi sorgulama

Truecaller bildirimleri için canlı karo

Hata çözümleri

Ücretsiz olarak sunulan Truecaller uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/truecaller/e03005a1-47c7-43d2-8ee3-57313f5ece90